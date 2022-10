Csercseszov: Nem a pénz focizik, de a focival lehet pénzt keresni!

Érdekes sajtótájékoztatónak voltunk tanúi a Ferencváros–Monaco (1–1) labdarúgó Európa-liga-csoportmérkőzés után. Igazából egyik edző sem volt különösebben szomorú, még Philippe Clement, a vendégek mestere sem, hiszen továbbra is kezükben a továbbjutás lehetősége. Sztanyiszlav Csercseszov, az FTC trénere tapsvihar közepette vonult be, ami egyáltalán nem megszokott ilyen esetekben. Igaz, a Fradi bravúrja, a csoportgyőzelem sem megszokott…

Philippe Clement, a Monaco edzője nem tűnt különösebben szomorúnak a sajtótájékoztatón, ami annyiból érthető, hogy a franciáknak még a megszerzett egy ponttal a kezükben a saját sorsuk, mert ha jövő szerdán megverik otthon a Crvena zvezdát, akkor csoportmásodikak, és meccselhetnek a 16 közé jutásért a BL-csoportkör valamelyik kiesőjével. Még ahhoz is volt ereje a francia trénernek, hogy tréfálkozzon a magyar tolmáccsal…

Ugyanúgy, mint a monacói meccsen, az utolsó tíz percben rontották el az eredményt. Hogy történt mindez? – kapta Clement az első kérdést.

– Domináltunk a mérkőzés nagy részében, megérdemeltük volna a győzelmet. Nagyon jó első félidőt produkáltunk, és a második félidőben is kontrolláltuk a meccset. Még a kapott gól után is voltak lehetőségeink.

Az utolsó pillanatig megvolt az esély, és azzal a fejessel győzhettek volna. Nem?

– Mindenki csalódott, megérdemeltük volna a győzelmet, magam is csalódott vagyok. De a legfontosabb, hogy a saját kezünkben van a sorsunk, ezért fontos ez az egy pont, amit most megszereztünk.

Fantasztikus hangulat uralkodott a stadionban. Ez is belejátszott abba, hogy kiegyenlített a Ferencváros?

– A második félidőben talán gyengébbek voltunk, mint az elsőben, de ne felejtsük el, hogy volt ott egy másik csapat is, amelyik az egy-egy elleni küzdelmekben remekelt, és általában is nagyszerűen futballozott. Most már előre kell tekintenünk, és a saját közönségünk támogatásával kivívni a győzelmet.

Gondolta volna-e a sorsolásnál, hogy a Fradi számára már nem lesz tétje az utolsó meccsnek, mert biztos csoportelső?

– Nehéz előre tippelni. A négy csapat között nem nagy a különbség. A Ferencváros nagyon hatékony volt, különösen ellenünk, és még a belgrádi 4–1-es mérkőzésen is megvoltak a lehetőségei.

Nem becsülte le a Monaco a Fradit?

– Nem, erről szó sincs. Azt gondolom, nem csak a Ferencvárost, a többi ellenfelet is tiszteltük. Ne feledjük, három bajnokcsapattal kerültünk össze, nagyon jó volt a dinamikája mindhárom ellenfelünknek.

Mennyire súlyos Vanderson sérülése?

Nem tudom, reméljük, rendelkezésünkre áll a hétvégén és a Crvena zvezda ellen is.

Sztanyiszlav Csercseszovot, az FTC edzőjét tapsvihar fogadta a sajtószobában, amit az orosz/oszét mester sztoikus nyugalommal fogadott.

Mit mondott a játékosoknak a szünetben, mert nagyot változott a játék képe? Örült-e már ennyire sikernek? – szólt az első két kérdés.

– Szerettem volna megnyugtatni a csapatot, mert néha kapkodtunk, túl sok volt a labdavesztés. Marquinhost ezért küldtem be, mert szerettünk volna támadóbb szellemben játszani. Nem tudtam, hogyan áll a másik meccs, de mindenképpen szerettünk volna kiegyenlíteni. Örülök, hogy örömet szereztünk a szurkolóinknak.

Hogyan sikerült semmissé tenni a költségvetések közötti különbséget?

– Nem a büdzsék játszanak egymás ellen. Nem a pénz focizik, hanem a focival lehet pénzt keresni. Mindannyian csapatként küzdöttünk, ez a titok.

Ott van-e már a Fradi az európai elitben? Hiszen most jobban áll a csapat, mint például a Manchester United, amely még nem csoportgyőztes, miközben az FTC már az.

– Még nem vagyunk az elitben, mert csak akkor lennénk, ha minden évben bejutnánk a BL-csoportkörbe. Mi nem akarunk másokhoz hasonlítani, mi a Ferencváros vagyunk.

Készült-e előzetesen arra, hogy Tokmacot behozza, és Traorét egy kissé hátrább viszi, ha esetleg hátrányba kerülne a csapat?

Készültünk minden lehetőségre, a támadójátékot akartam erősíteni. De most már ne kérdezzenek többet, mert holnap edzésünk lesz!

EURÓPA-LIGA

H-CSOPORT, 5. FORDULÓ

Ferencváros–Monaco 1–1 (Zachariassen 81., ill. Ben Yedder 31.)

Crvena zvezda–Trabzonspor 2–1

Az állás:1. Ferencváros 10 pont (8–8 – már biztosan csoportelső, ezzel nyolcaddöntős), 2. Monaco 7 (5–79, 3. Trabzonspor 6 (10–9), 4. Crvena zvezda 6 (8–7)

(Borítókép: Sztanyiszlav Csercseszov. Fotó: Papajcsik Péter/Index)