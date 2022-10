Ötödik helyen végzett Vas Kata Blanka a világkupa-sorozat belgiumi állomásán

Az SD Worx magyar bajnok bringása egy hete csatlakozott a vk-sorozathoz, akkor a csehországi Táborban ötödik lett. Azóta nyert egy alacsonyabb kategóriájú villanyfényes viadalt a szakág nyolcszoros világbajnokát, Marianne Vost megelőzve.

A világkupa negyedik állomásának otthont adó új pályán, egy korábbi bánya területén rendezett viadal elején egy meredek részen többen leszállni kényszerültek Vas előtt, a torlódás őt is lelassította, így leszakadt az élbolytól. Nagy zárkózást bemutatva többeket – köztük a vb-címvédő Vost – is megelőzött, az ötödik helyen fejezte be a versenyt, a dobogóra a korán összeszedett hátrány miatt nem volt esélye.

A viadalt az eddigi három állomáshoz hasonlóan a holland Fem van Empel nyerte.

A vk-sorozat a jövő heti namuri Európa-bajnokságot követően két hét múlva a hollandiai Beekse Bergenben folytatódik.

Eredmény (a sorozat honlapja alapján):

Fem van Empel (holland, Pauwels Sauzen-Bingoal) 54:39 perc Puck Pieterse (holland, Alpecin-Deceuninck) 3 másodperc hátrány Shirin van Anrooij (holland, Baloise Trek Lions) 6 mp. h.

...5. Vas Kata Blanka (SD Worx) 1:05 perc hátrány

MTI