2,76 ezrelék volt a kómában tartott Karpov véralkoholszintje

Az Izvesztyija értesülése szerint a szombaton súlyos fejsérülést szenvedett és mesterséges kómában tartott Anatolij Karpov exvilágbajnok szervezetében 2,76 ezrelék volt a véralkoholszint. A 71 éves nemzetközi nagymestert, az orosz Állami Duma kormánypárti képviselőjét mesterséges kómában tartják. A sakkozók körében nem ritka az alkoholizmus, több világbajnok is nagyivó volt.

Hétfő délután kezdett el keringeni a hír az internet csatornáin, hogy Anatolij Karpovot, a sakkozás 12. világbajnokát, a putyinista Egységes Oroszország párt parlamenti képviselőjét egy moszkvai kórházban, a Szklifoszovszkij idegsebészeti klinika intenzív osztályán ápolják súlyos fejsérülésekkel. Az információt később hivatalos és félhivatalos orosz források is megerősítették, és az Index is megírta az esetet.

Három verzió terjedt el a 71 éves sakkozó és politikus fejsérüléseinek eredetéről:

Karpov háztartási balesetet szenvedett, az otthonában elesett, innen a sérülés.

Karpovot az orosz parlament, az Állami Duma közelében megtámadták és fejbe vágták.

Karpov súlyosan berúgott, elesett az utcán, és ekkor ütötte be a fejét.

A legrészletesebben az Izvesztyija című orosz napilap számolt be az esetről. Az újság szerint Karpov véralkoholszintje 2,76 ezrelék volt, amikor beszállították a klinikára, ez súlyos ittasságnak felel meg. Az exvilágbajnoknak nemcsak koponyasérülései voltak, hanem a combcsontja is eltört, és több jel is arra utalt, hogy alaposan helybenhagyták. Ugyancsak az Izvesztyija írja, hogy Karpovot lélegeztetőkészüléken tartják, mesterséges kómában.

Tovább bonyolítja a helyzetet, és gátolja a tisztánlátást, hogy Karpov lánya, Szofija és felesége, Natalja Bulanova egymásnak élesen ellentmondó módon nyilatkozott apja, illetve férje állapotáról.

Szofija arról beszélt, hogy az apja otthonában elesett, beütötte a fejét, és a Szklifoszovszkij idegsebészeti klinika intenzív osztályán ápolják, mesterséges kómában tartják.

Ugyanakkor a feleség meglehetősen zavaros történettel állt elő. Ezek szerint szombaton sétálni ment a férjével, aki egy idő után sántítani kezdett, azt gondolták, valami baj lehet a lábával. Bementek a sürgősségire, és ott az orvosok kiderítették, hogy kisebb hematóma, vérömleny van Karpov fején, és ezért benn tartották, de a feleség szerint nem súlyos az eset, hamarosan hazaengedik az idős férfit. Ugyancsak a feleség állítja, hogy szó sincs támadásról, Karpov egyszerűen eleshetett otthon, onnan van a fejsérülés.

Former World Chess Champion Anatoly Karpov is hospitalized is critical condition. Developing storyhttps://t.co/Yg7QbqpUWd #Karpov — Chessdom (@chessdom) October 31, 2022

Nos, pillanatnyilag ennyit tudni a rejtélyes sérülésről. Azt mindenesetre több forrás is állítja, hogy Karpov ittas volt, amikor kórházba vitték, ha egyáltalán kórházban van. Ezzel kapcsolatban nem árt felidézni, hogy a sakkozók körében nem ritka az iszákosság, sőt, az alkoholizmus.

Két szovjet/orosz sakkvilágbajnokról, Alekszandr Aljechinről és Mihail Talról (aki különben lett, rigai volt) is feljegyezték, hogy erős alkoholista volt. Aljechint egy 1935-ös párizsi mérkőzése előtt részegen találták meg egy réten, éppen aludt. Igor Ivanov orosz származású kanadai nagymester rendszeresen ittasan játszott, volt, hogy a termoszából a kávét a csésze helyett a kezére öntötte, és egy alkalommal leesett a székéről sakkozás közben. Vlagyiszlav Tkacsijev kazah–francia sakknagymester egyszer parti közben elaludt, annyira részeg volt.

Az 1841–1924 között élt nagyszerű brit sakkozó, Joseph Henry Blackburne – aki többek között a világbajnok Wilhelm Steinitzet is legyőzte – imádta a whiskyt. Jefim Bogoljubov, a múlt század híres szovjet-orosz sakkozója is iszákos volt. Alexander Wojtkiewicz, a rigai születésű amerikai nagymester, aki 43 évesen hunyt el 2006-ban, annak idején Mihail Tal sakkiskolájában ismerkedett meg a királyos játékkal, és a legenda szerint azért volt a világbajnok kedvenc tanítványa, mert rendelkezett a három, szerinte legfontosabb attribútummal: dohányzott, ivott és hajszolta a nőket. És végül: Rudolf Spielmann, a 1930-as, 1940-es évek nagyszerű orosz nagymestere csak azért nem költözött a Szovjetunióba, mert elmondása szerint ott nem volt jó minőségű sör…

(Borítókép: Anatolij Karpov egykori orosz sakkvilágbajnok nemzetközi sakktornán vesz részt a spanyolországi Platja d'Aróban 2019. június 26-án. Fotó: MTI / EPA / EFE / David Borat)