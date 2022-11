Szenzáció, mégsem meglepő: Gerard Piqué visszavonul

Gerard Piqué, a Barcelona világ- és Európa-bajnok ikonja a közösségi oldalán jelentette be visszavonulását. Szombaton, az Almería elleni bajnokin lép pályára utoljára imádott klubja mezében. A középhátvéd azt is közölte, hogy más csapat színeiben sem fog játszani, búcsúja tehát teljes és végleges.

Csütörtök délután fél hatkor jelent meg az információ Gerard Piqué Twitterén: befejezi labdarúgó-pályafutását, visszavonul. A szombati, Almería elleni bajnoki lesz az utolsó Barcelona-mezben. És más csapat színeiben sem kíván futballozni.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

A katalánul, a játékos anyanyelvén megfogalmazott búcsúmonológ megható képekkel idézi fel Piqué pályafutását, kiemelve, hogy amikor tízévesen csatlakozott szíve klubjához, nagy álma vált valóra. Az időközben eltelt 25 évben csak egyszer hagyta el – átmenetileg – a Barcát, amikor 2004-ben, 17 évesen élete első profi szerződését a Manchester Uniteddel írta alá. Közben egy évet kölcsönben a Zaragozát is erősítette, de 2008-ban végleg hazatért, a Barca játékosa lett. Pont időben ahhoz, hogy Vicente Del Bosque meghívja a 2010-es dél-afrikai világbajnokságra készülő spanyol válogatottba, amellyel meg is nyerte a vb-t, majd két évvel később az Európa-bajnokságot is. A nemzeti együttesben 102 alkalommal játszott, öt gólt szerzett. A Barca mezét 615 alkalommal öltötte fel, 28 meccset játszott a Zaragozában és további 23-at a Manchester Unitedben. Piqué pályafutása során 63 gólt szerzett, ebből 53-at Barca-játékosként.

Közben a Barcával is sikert sikerre halmozott: három Bajnokok Ligája-trófea, nyolc spanyol bajnoki cím, hét Király-kupa, három UEFA- és hat spanyol Szuperkupa, valamint három klubvilágbajnokság mellett még egy Premier League-bajnoki cím is az övé, utóbbi a Manchester Uniteddel, amellyel 2008-ban a BL-t is elnyerte. Azaz összesen négy Bajnokok Ligája-diadalnak volt részese!

Az utóbbi időben elsősorban korábbi párjával, Shakirával kapcsolatos hűtlensége okán került a pletykalapok címoldalára, talán zűrös magánéletének is része volt abban, hogy a formája visszaesett, és már edzője, egyben egykori játékostársa, Xavi is arról beszélt, hogy talán el kellene gondolkodnia 35 évesen a búcsún.

Ez most bekövetkezett, és ezzel minden idők egyik legnagyszerűbb és legsikeresebb középhátvédje tett pontot labdarúgó-pályafutása végére.

(Borítókép: Gerard Piqué. Fotó: Marc Graupera Aloma / Europa Press / Getty Images)