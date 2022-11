Ami az egyik oldalon óriási veszteség, a másikon rég nem látott lehetőség is lehet a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség számára. A Liu testvérek országváltási kérelme feloldhat egy, a szövetségen belül hosszú ideje meglévő feszültséget, mely a fivérek többek által túlzottan is kivételezettnek tartott helyzetéből fakadt. Az Index értesülései szerint ez a konfliktushelyzet vezetett nyáron Krueger John-Henry csapatból való kizárásához is.

A Liu testvérek távozásával megnyílhat az út az olimpiai ezüstérmes Krueger John-Henry visszatérése előtt a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatottba. Az amerikai válogatottból az előző olimpiai ciklus elején honosított, 27 esztendős versenyzőt még nyáron tették ki a csapatból. Méghozzá valódi fegyelmi eljárás nélkül – hivatalosan a MOKSZ egyszerűen nem hosszabbított vele versenyzői szerződést a 2022–2023-as idényre. Akkor a Csang Csin Lina távozásával a szövetségi kapitányi posztot is megöröklő Bánhidi Ákos úgy fogalmazott, súlyos fegyelmi vétségek vezettek a döntéshez, amely végleges.

Az Index információi összecsengenek több, a sajtóban azóta megjelent hírrel, melyek szerint Krueger kizárásához az vezetett, hogy megromlott a viszonya a Liu testvérekkel. A sportoló az olimpiai felkészülés alatt ugyanis többször is – mind hevesebb stílusban – tette szóvá a döntéshozóknál, hogy Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor kivételezett helyzete a válogatotton belül a szakmai munka rovására megy. A kizárását többen is úgy értelmezték, az MOKSZ vezetősége egyfajta gesztust akart gyakorolni olimpiai bajnokaink irányába, érezve annak veszélyét, hogy a testvérek bármikor követhetik nevelőedzőjüket Kínába. Ez azonban így is, úgy is bekövetkezett…

Több forrásból is úgy tudjuk, Krueger mind a mai napig szeretné rendezni viszonyát a szövetséggel, és örömmel képviselné a jövőben is a magyar színeket, mindössze annyit szeretett volna elérni, hogy a kerettagok lehetőségeiben kisebb legyen a különbség. Állítólag az elnökségen belül többen megértőek voltak az amerikai–magyar versenyzővel szemben, az általa megfogalmazott kritikának helyt is adva, a mind frusztráltabb előadásmódjának kevésbé.

Azt a szövetségen belül sem titkolták soha, hogy a két fivér viszonya Linával különleges. Ő volt az, aki gyerekkorukban felfedezte Liuékat: Shaoangot kilenc-, Shaolint tizenkét éves kora óta pallérozza. Az azonban nemcsak Kruegerrel, hanem a válogatott más tagjaival is feszültséget szült, hogy Lina rendre csaknem minden idejét a fiúkra szánta szövetségi kapitányként is, a többiek maximum igyekezhettek másolni a fivérek munkáját a többi stábtag segítségével. Mindezt úgy, hogy a trió sokszor kínaiul beszélt egymással az edzéseken, olyan pillanatokban is, amikor a csapattársak megítélése szerint nagyon nem volt mindegy, hogy értik-e az elhangzottakat.

Egészen a pekingi téli olimpiáig a férfi- és a női válogatott tagjai ráadásul együtt készültek, ami így a női szakág képviselőinek jelentős háttérbe szorulásával járt együtt. Érdemes megjegyezni, hogy a szövetség már Lina búcsúja előtt szeretett volna változtatni a helyzeten: a női szakág élére kinevezett Nicholas John Gooch szerződtetéséről – legalább is arról, hogy külön szakvezető irányítása alatt ismét szétválasztják a két nem felkészítését –, már év elején döntés született, akkor is, ha a brit szakember hivatalos bemutatására csak augusztusban került sor.

Ami a testvérek országváltási folyamatát illeti, bár a MOKSZ vezetősége – ahogy azt közleményében jelezte is a szövetség – hajlik az elengedésükre, hosszas alkudozás bontakozhat ki a felek közt. Kósa Lajos elnök ugyanis – miként azt az Indexnek adott csütörtöki interjúban is jelezte – semmiképpen sem szeretné ingyen elengedni őket. Pedig a Liu fivérek előzetesen azzal számoltak, vitathatatlan érdemeikre való tekintettel a magyar szakszövetség feltétel nélkül engedi el őket Kínába.

„Költségvetési pénzből gazdálkodunk, ettől nincs is jogunk eltekinteni. Hiszen mi azért készítjük fel ezeket a sportolókat magyar költségvetési forrásból, hogy Magyarországnak hozzanak eredményeket. Nyilvánvaló, hogy az előző hároméves időszak felkészülésének a hatása masszívan benne lesz az elkövetkező három év eredményeiben, ezt könnyű belátni” – nyilatkozta a szövetség vezetője.

Akár így, akár úgy, a kínaiak jól járnak, hiszen, ha nem is tudják soraikban rövid időn belül a Liu testvéreket, egy komoly riválissal a következő ciklusban így sem, úgy sem kell számolniuk. Nehéz ugyanis elképzelni, hogy nélkülük a magyar válogatott rövid időn belül ugyanolyan eredményes lehessen, mint velük volt.

Az a veszély egyébként adott, hogy egy elhúzódó országváltási folyamat – egyezség nélkül ez akár három év is lehet – törést jelenthet a fivérek karrierjében. Ezt azonban a másik irányból valahol kénytelen volt vállalni Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor is. Hármuk edző-tanítványi viszonya kísértetiesen hasonló, mint amit a magyar sportéletben anno Hosszú Katinka és Shane Tusup esetében is láttunk: szimbiózisuk csaknem megismételhetetlen, a srácok másik edzővel, nevelőedzőjük pedig más versenyzőkkel aligha lennének képesek hasonlóan eredményes, hatékony munkára. Az érzelmi köteléken túl ezért is ragaszkodnak egymáshoz ennyire.

A trió mindenképpen együtt szeretett volna dolgozni a jövőben is, az pedig érthető, hogy Kínában nem nézték jó szemmel, hogy az elmúlt hónapokban úgy foglalkozott a szövetségi kapitányuk két világklasszissal, hogy azok a befektetett munkát magyar színekben épp a kínai válogatott (tagjainak) legyőzésével kamatoztatták volna a világeseményeken.

A kérdés, amit igazán mérlegelni kellett – amellett, hogy édesapjuk lévén egyértelműen, erősen kötődtek Kínához eddig is Liuék –, az, hogy Magyarországon kisebb konkurenciaharc mellett, de Lina nélkül, vagy Kínában (és immár kínai színekben), jóval több riválissal küzdve, de nevelőedzőjük keze alatt dolgozva lesz jobb esélyük a sikeres felkészülésre, és eddigi olimpiai eredményességük átmentésére a 2026-os milánói játékokra.

A jelek szerint utóbbit érezték a jobb eredményekkel kecsegtető forgatókönyvnek. Noha azt sem érdemes figyelmen kívül hagyni, amiről Kósa Lajos beszélt a minap lapunknak: ha a jövőben a sportsikerek el is maradnának, az eddig felépített brandjüknek hála összehasonlíthatatlanul nagyobb piacon próbálhatnak érvényesülni üzleti vállalkozásaikkal vagy épp reklámarcként, mint tették azt a tízmilliós Magyarországon.

„Sándor Instagramjának látogatottsága, akármit csinál, itthon nem megy száz-száztízezer fölé. A hasonló kínai platformon, a Weibón a tizenötmillió elérés még kudarcnak számít. Amikor Sanyit megkérdezték, mi a véleménye kínai vetélytársáról, Vu Da-csingről, és ő azt válaszolta, hogy „k..va gyors”, nos, ez a bejegyzés 30 millió lájkot kapott” – hozott kézzelfogható példát Kósa a sportági szempontokon túlról.

Ezek a lájkok pedig bizony kőkemény bevételre válthatóak.

Krueger esetleges visszatéréséről, valamint az augusztusban szűkszavúan kommunikált fegyelmi vétségeiről a szövetségnél is érdeklődtünk, ám egyelőre nem kaptunk hivatalos tájékoztatást.

(Borítókép: Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang a férfi 1000 méteres rövidpályás gyorskorcsolya elődöntőjében a 2022-es pekingi téli olimpiai játékokon. Fotó: Manan Vatsyayana / AFP)