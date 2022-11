Végre megszólaltak az országváltásról a Liu fivérek, bírálják a magyar szövetséget

Megviseli a Liu testvéreket az országváltás, ezért is hallgattak eddig, ám most megtörték a csendet. Egy interjúban arról beszéltek, a sport a legfontosabb számukra, így kénytelenek voltak meghozni ezt a döntést. Egyúttal bírálták a magyar szövetséget, mivel szerintük még mindig nincsen kidolgozott koncepciója erre az olimpiai ciklusra a szervezetnek.

Az egész történet augusztusban indult, amikor a két olimpiai bajnok magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó Instagram-bejegyzésben közölte, hogy Kínában folytatják a felkészülésüket szeretett edzőjük és „pótmamájuk”, Csang Csing Lina vezetésével. Akkor még úgy tűnt, nem terveznek országot váltani, ám az idő előrehaladtával megváltozott a helyzet.

Derült égből villámcsapásként érte a magyar sportszeretőket, amikor bő egy héttel ezelőtt a Liu fivérek, Shaolin Sándor és Shaoang a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) hozzájárulását kérte az országváltáshoz vezető folyamat megindításához.

Ami az egyik oldalon óriási veszteség, a másikon rég nem látott lehetőség is lehet a MOKSZ számára. A Liu testvérek országváltási kérelme feloldhat egy, a szövetségen belül hosszú ideje meglévő feszültséget, mely a fivérek többek által túlzottan is kivételezettnek tartott helyzetéből fakadt. Az Index értesülései szerint ez a konfliktushelyzet vezetett nyáron Krueger John-Henry csapatból való kizárásához is.

Fizetnek is, ha a szövetség ragaszkodik hozzá

A Liu fivéreket megviseli, hogy így kellett dönteniük, de amikor megtudták, hogy a magyar szövetség nem tartja együtt az edzői stábot, aggódni kezdtek. Többször is egyeztettek a szervezettel az edzői stáb egyben tartásáról, ám amikor kiderült, hogy ez nem fog megvalósulni, akkor megingott a bizalmuk, hiszen bizonytalanná vált a jövőjük, valamint az is nyugtalanította őket, hogy a szövetségnek a mai napig sincs kidolgozott szakmai terve az olimpiai ciklusra.

Továbbra is a világ legjobbjai akarunk lenni, ám a kialakult helyzetben úgy éreztük, a céljaink eléréséhez itthon már nincsenek biztosítva a feltételek. Mi mindig a legjobbat akarjuk kihozni magunkból, és úgy láttuk, erre csak akkor van lehetőségünk a jövőben, ha országot váltunk

– nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Liu Shaolin Sándor, aki hozzátette, hogy ezzel a döntéssel lemondanak mindenről, a nulláról kell magukat újra felépíteni.

Liu Shaolin Sándor arról is beszélt a portálnak, hogy egyelőre még nem tudják, hova mennek, hiszen még nincs olyan ország, szövetség, amelyik rendezné a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség felé fizetendő kötelezettségeiket. Éppen ezért,

ha a magyar szövetség ragaszkodik a költségek megfizetéséhez, akkor mi magunk álljuk

– mondta el az olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó.

A történtek után Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke az Indexnek adott exkluzív interjút, ahol többek között azt is kijelentette, nem állnak az olimpiai bajnoki címet szerző testvérpár útjába.

(Borítókép: Liu Shaolin Sándor (b) és Liu Shaoang a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres versenyének középdöntője után a Fővárosi Fedett Stadionban a pekingi téli olimpián 2022. február 7-én. Fotó: Kovács Tamás/MTI)