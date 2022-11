Kubatov Gábor szerint Kósa Lajos sportszövetségének hibája, hogy a Liu fivérek távoztak

November elején bombaként robbant a hír, hogy Magyarország két olimpikon gyorskorcsolyázója, a Liu testvérek országváltást kezdeményeztek. Az eset után Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöke arról beszélt az Indexnek, hogy a sportolók a kínai válogatottat trenírozó edzőjük miatt döntöttek a váltás mellett, de azt is hozzátette, hogy a döntésnek pénzügyi okai is lehettek.

Ezzel szemben maguk a Liu testvérek csak nemrég szólaltak meg a történtekről, és azt mondták: az zavarta őket elsősorban, hogy a szövetség nem tartja együtt az edzői stábot, és hogy még mindig nincs kidolgozott szakmai tervük az olimpiai ciklusra. „Továbbra is a világ legjobbjai akarunk lenni, ám a kialakult helyzetben úgy éreztük, a céljaink eléréséhez itthon már nincsenek biztosítva a feltételek” – mondta Liu Shaolin Sándor.

Most Kubatov Gábor, az FTC elnöke is megszólalt az ügyben (a testvérek a magyar válogatott mellett a Fradi gyorskorcsolyázói is). A politikus a HírTV Radar című műsorának adott interjút a klubja helyzetéről, és kitért az országváltás kérdésére is. Azt mondta:

Ez elsősorban a hazánknak veszteség. És szerintem egyetlen dolgon múlt, hogy a szövetségnek nem sikerült megegyezni az edzőjükkel.

„A Fradi mindent megtett, tehát próbáltunk közbelépni, kommunikálni, mediálni ebben a helyzetben, de a szövetség úgy döntött, hogy az ő edzőjüket nem fizeti tovább” – mondta Kubatov Gábor. Hozzátette azt is: „Nem mentem bele mélyebben, hogy mi ennek az oka, csak fájlalom az egészet, mert két nagyon jó gyerekről van szó.”

Kubatov Gábor és Kósa Lajos mindketten a Fidesz alelnökei jelenleg.

(Borítókép: A Liu testvérek 2022 februárjában. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)