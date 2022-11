Angol gála, nyögvenyelős holland siker – képeken a vb 2. napja

A labdarúgó-világbajnokság második napján már beindult a nagyüzem, hétfőn három mérkőzést is rendeztek. Két, a végső győzelemre is esélyes válogatott is bemutatkozott Katarban, méghozzá győzelemmel: Hollandia takaréglángon égve, két hajrágóllal verte Szenegált (2–0), Anglia viszont a duplázó Bukayo Saka vezérletével futball-leckét adott Iránnak (6–2). Az Egyesült Államok–Wales összecsapáson megszületett a vb első döntetlenje is, 1–1 lett a végeredmény.