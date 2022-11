Dzsudzsák Balázs, miután összeborult Marco Rossival: Minden úgy volt jó, ahogy volt!

A búcsúzó, és immár 109-szeres válogatott Dzsudzsák Balázs érzelmes sajtóértekezleten összegezte nemcsak a vasárnapi, Görögország elleni mérkőzés történéseit, hanem az egész pályafutását is. Marco Rossi elismerte, hogy egy kis szerencsénk is volt a végén, és bízik benne, hogy ez tavasszal is így lesz az Eb-selejtezőkön.

Még a mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a 109. válogatottságát ünneplő, és ezzel egyedüli magyar rekorderré előlépő Dzsudzsák Balázs a lefújás után hosszú szózatot intézett az őt éltető közönséghez, majd kiment a nézőkhöz, akik még egy kis pálinkával is megitatták a könnyeivel küszködő, majd a himnuszt a szurkolókkal együtt éneklő, a válogatottól búcsúzó kedvencüket.

Gustavo Poyet: Elképesztő ez a rekord

Odabent, az interjúszobában először Gustavo Poyet, a görögök uruguayi szakvezetője értékelte a mérkőzést:

Gratulálok Dzsudzsák Balázsnak, elképesztő rekordot állított fel a 109 válogatottságával. Remélem, a magyar szurkolók boldogok, mert győztek, de mi is megizzasztottuk a magyarokat, a játékunkkal én sem vagyok elégedetlen. Sokat tanulhatunk ebből a meccsből, két hibával odaajándékoztuk a győzelmet az ellenfélnek.

Igazságosabbnak tartotta volna a döntetlent?

Ami a játékot illeti, uraltuk a meccset, igen, igazságosabb lett volna a döntetlen, bár nem alakítottunk ki elég helyzetet, ebben jobb volt Magyarország. Megfelelő ellenfelek voltunk, úgy hiszem.

Ön szerint kii nyeri meg a katari vb-t ?

A szívem azt mondatja velem, hogy Uruguay, de a fejem azt, hogy Brazília, Argentína vagy Franciaország.

Dzsudzsák Balázs: Nagyon jó kézben van a válogatott

Poyet el is köszönt tőlünk, majd jöttek a magyarok. Kezdésként Szabó Gergő, a válogatott sajtófőnöke átadott Dzsudzsák Balázsnak egy, a pályafutásáról szóló könyvet Pietsch Tibor és Somogyi Zsolt tollából, az MLSZ gondozásában. Majd az ünnepelt a vasárnapjáról beszélt:

Úgy kezdődött a napom, hogy megkérdezték az ismerőseim, hogyan készülök az esti meccsre. Nem volt különösebb tervem, előzetesen kitalált koreográfiám, de már a himnusznál elérzékenyültem. Jó hangulatban voltam, örültem, hogy Marco (Rossi szövetségi kapitány) megengedte, hogy már korábban csatlakozhattam a csapathoz, hála neki érte. Nem szerettem volna, ha a búcsú rányomja a bélyegét a játékomra. Úgy érzem, magamhoz képest jól bírtam a tempót. Amikor a nézők a nevemet skandálták, na, akkor végképp elérzékenyültem.

Változtatna-e valamit az elmúlt tizenöt éven, ha tehetné?

Szerintem mindennek úgy kellett történnie, ahogy történt. Nem törölnék ki semmit a múltamból. A válogatottnak nagyon sokkal tartozom, mert komolyabb embert faragott belőlem, nagyon komoly, pozitív személyiségváltozáson mentem keresztül. Az örömkönnyeimet, a kifakadásaimat ma is ugyanúgy vállalnám. Mégis változtatnék valamit: ha lehet, még több gólt rúgnék… (Mosoly)

Ez a hétfő mennyiben lesz más, mint a többi?

A szurkolóktól kaptam egy felest, amikor kimásztam közéjük… Kicsit becsíptem., azért beszélek néha furcsán. Az, hogy a csapat nyert, az mindent visz! Megtettünk mindent, amit kértem a csapattól, a srácok azt maximálisan hozták. Mit szólok Kalmár Zsolt szabadrúgásához? A mester nagyon jól cserélt! Kalmár Zsolt döbbenetesen jól szállt be a meccsbe. Már az edzés végén is nagyon nagy gólt rúgott, tudtam, hogy remek jobb lába van. Azt mondta Zsolt az öltözőben, hogy nekem rúgta azt a gólt.

Hogyan összegezné a válogatottbeli pályafutását?

Fent és lent, siker és kudarc. De az utolsó évek már a két Európa-bajnokságról szóltak. Dárdai Pali kinevezésétől, 2015-től fölfelé ível a válogatott. Ami pedig idén történt, az a csúcsok csúcsa, a nem várt gyönyörű eredmények. Nagyon jó kézben van a válogatott, ezt a héten is megtapasztaltam Telkiben és a Puskás Arénában is. Összeborulátam Marcóval az öltözőben. Jól alakult ez a meccs, az égiek akarták így, hogy a végén győzzünk. Egészen más a 2-1, mint az 1-1 lett volna.

Mit szól az utódjához, Szoboszlai Dominikhoz?

Gratuláltam neki, rengeteget beszélgettem vele a héten. Komoly lépés ez az ő karrierjében, nagy felelősséggel jár. Ez a karszalag kötelez. Most is volt egy fantasztikus labdaszerzése, látszik, hogy megnőtt a felelőssége. Kell, hogy a csapat élére álljon. Megérett erre a feladatra.

Marco Rossi: Fejlődünk

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is néha úgy beszélt, mintha megivott volna egy felest, pedig ő tényleg nem iszik:

Mennyire volt elégedett Dzsudzsákkal? Mi ennek a két meccsnek a tanulsága? – kérdeztük a mestert.

Tudtuk, mielőtt lekötöttük ezt a két mérkőzést, hogy nem lesznek egyszerű meccsek. Ma már nincs könnyű ellenfél. Még Luxemburgnak is van két-három jó Bundesliga-játékosa. Nem egyedül vagyunk a pályán, van egy ellenfél is. Az eredmények, amelyeket elértünk, hozzájárultak a fejlődésünkhöz, az előrelépéshez a világranglistán, hiszen már a 36. helyen állunk. Ennek persze megvan az a hátulütője, hogy egyre komolyabban vesznek az ellenfelek. Nehéz lesz márciusban a bolgárok elleni Eb-selejtező is. Minden játékost mozgósítanunk kell. Ma este a higgadtság hiányzott, amikor nálunk volt a labda. Vertikálisan nem mindig jól mentünk előre. De amikor sikerült, például az első gólnál, akkor ez remekül sikerült. Próbáltuk a saját térfelén letámadni az ellenfelet, több-kevesebb sikerrel.

Hogyan értékeli Dzsudzsák játékát?

Mi a véleményem Balázsról? Nagyon örülök, hogy így tudott búcsúzni, győzelemmel. Hadd emlékeztessem azokat, akik hülyeségeket beszéltek, hogy én nem ajándékba adtam neki a 109. válogatottságot. Amikor 2014-ben eltávoztam a Honvédtól, azt hittem, nem jövök már vissza. Senki nem helyezett rám nyomást, hogy most betegyem. 2018 júliusa óta vezetem a válogatottat. Uruguay ellen búcsúzott Gera Zoltán, ő akkor már régen visszavonult. Dzsudzsák viszont Debrecenben még játszik, sőt, ő ott kulcsember. Én nem adtam neki ajándékba semmit.

Idén nem volt hiány sikerekben. Mire fog emlékezni ebből az évből?

Wolverhamptonra! Azt hiszem, az meccs, a 4-0-s győzelmünk minden magyar retinájába beleégett. Ezt fel fogják jegyezni az annalesekben is. A srácokkal belevéstük a nevünket a magyar labdarúgás történetébe.

Hogyan élte meg az utolsó tíz-tizenkét perc érzelmi hullámvasútját?

Először is csalódott voltam, mert nekünk is volt egy büntetőgyanús helyzetünk. Sajnos két meccsen két tizenegyest összehoztunk. Nekünk állt a zászló, de kiegyenlítettek, ám aztán, ahogy José Mourinho mondja, belenyúltam a tutiba a cserémmel. KZS! Ez volt az elgondolás, hogy a 85. perc után cseréljek. A végén eszembe jutott, hogy pont most cseréltem le Szoboszlait, de akkor eszembe jutott, hogy Kalmár Zsolt (ő a KZS – a szerk.) is nagyon jól rúgja a szabadot, a DAC-ban is ő rúgja többnyire. Persze így ebben egy kis szerencse is volt, hiszen ez volt Kalmár első labdaérintése. Ez a picike, csipetnyi szerencse, remélem, az Eb-selejtezőkön is megmarad.

Luxemburgban Ádám Martin kezdett centerben, most Sallai Roland. Tavasszal mi lesz?

Ugyanaz, mint most. Nincsenek fix posztok, kőbe vésve. Sok múlik, hogyan játszik az ellenfél. És ki egészséges. Martint nagyon kedvelem, fel tudja hozni a csapatot, jól fedezi a labdát, veszélyes a tizenhatoson belül, de neki még fizikailag fejlődnie kell. Ő úgy és akkor a legjobb, ha becserélem. A klubcsapatában is sokkal határozottabb, ha becserélik.

Nem tartotta volna igazságosabbnak, ha Szoboszlai megkapja a tizenegyest? És kimegy a katari vb-re?

Büntető volt? Nem láttam rendesen, nem tudom megmondani. A bíró néhány faultot elnézett ellenünk. Picit nyomott minket. Katar? Otthonról fogom nézni a meccseket, hacsak meg nem hív a szövetség elnöke. (Mosolyog.) Otthonról követem a vb-t. Muszáj az asszonnyal is megegyeznem, mert van, amikor négy meccset kell megnéznem egy nap...

(Borítókép: Marco Rossi a magyar válogatott szövetségi kapitánya a Magyarország Görögország felkészülési labdarúgó-mérkőzésen a budapesti Puskás Arénában 2022. november 20-án. Fotó: Illyés Tibor / MTI)