Rátgéber László, az alkímista: szétszórt gyémántokból halmazokat alkotna

Sterbenz Tamás, az eseménynek otthont adó Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TE) rektora kiemelte, a cél mindig a nemzetközi szinten is eredményes magyar kosárlabda gondozása, fejlesztése.

„Ennek az elérésében nagy szerepet játszhat ez az igényes és hiánypótló mű. Húsz-harminc éve még nagyon nehezen lehetett beszerezni szakirodalmat, ez ma már másként van. Fontos, hogy az edzők ösztönzöttek legyenek, és ebből a négy könyvből rengeteg ötletet lehet meríteni. Egyben példaként szolgálhatunk a többi sportág számára" – mondta a korábbi válogatott játékos, aki szövetségi kapitányként és főtitkárként is dolgozott az MKOSZ-ben.

Szalay Ferenc, az MKOSZ elnöke elsőként azt panaszolta, hogy a szövetség honlapján közzé tett szakmai anyagokat alig nézik meg az edzők.



„Vissza kell állítani a képzés presztízsét, mert több kvalifikált edzőre van szükségünk, ezért is volt szükség erre a könyvre. Láttatni kell továbbá, hogy az edzői egy stabil, megélhetést biztosító életpálya" – fejtette ki az elnök hozzátéve, a társadalomnak fel kell fognia a sport értékét.

Sáfár Sándor, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportakadémiákért felelős miniszteri biztosa, a TE docense emlékeztetett arra, hogy a 2020-ban alapított pécsi módszertani központ – szakmai alapelvek alapján – a legmagasabb szintű képzés a felelőse országos szinten.

A Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ igazgatója, Rátgéber László kijelentette, edzőnek lenni felelősség, mert az edzők életeket változtatnak meg.

„2008-ban 400 kosáredző tevékenykedett Magyarországon, ma 1400. Ez a könyv, mellyel tovább mélyülhet a szakembereink tudása, a szétszórt gyémántokból halmazokat alkoto tt, rendszerezett, és most a világon ötödik nyelvként magyarul is olvasható, és ez azért jó, mert a magyar edzők nemigen beszélnek angolul. Az ember elgondolkodik rajta, vajon Finnországban miért nem fordítják le az angol nyelvű szakkönyveket. Mert fölösleges, hiszen mindenki beszél angolul. Ez egy 1300 oldalas biblia, amelynek minden műhelyben ott a helye, de ami a legfontosabb, hogy online is elérhető. Bárki elolvashatja vagy letöltheti a honlapunkról"– mondta az Euroliga-győztes mesteredző.

Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke kiemelte, fontos volt a kézikönyvben tisztázni és magyarra átültetni a sportág terminológiáját, és a szakmai mű elvezethet egy példamutató és professzionális edzői magatartás felé.

Zsoldos András korábbi válogatott játékos és szövetségi kapitány ezzel kapcsolatban közölte: „A férfi kosárlabdában nem jó a helyzet, és erről főként az edzők tehetnek. Új szemléletmódra van szükség, és amikor olvastam ezt a könyvet, többször is a homlokomra csaptam, mondván, hogy én annak idején mennyi hülyeséget csináltam" – tette hozzá a Bp. Honvéddal többszörös bajnok tréner.

