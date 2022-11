Miért is ne lehetne Liu Shaoang az év sportolója attól, hogy elhagyta az országot?

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) kiadásában, a sportért felelős államtitkárság támogatásával, a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) Nagy Béla Programjának keretében megjelent a 2022-es esztendő sportsikereit, felejthetetlen és szomorú pillanatait felelevenítő Sport 2022 évkönyv. A kiadvány ünnepélyes bemutatóján Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke megemlítette, hogy az Év Sportolója Gálát első ízben rendezik a Magyar Állami Operaházban.

Ennek kapcsán felvetődik a kérdés: vajon Liu Shaoang, a bátyjával, Liu Shaolin Sándorral együtt az ősz folyamán hazánkból eltávozó rövidpályás gyorskorcsolyázó megválasztható-e az év sportolójának, akárcsak edzője, Csang Csing Lina – utóbbi az edzők kategóriájában?

„Valójában nem látok kizáró okot, az más kérdés, hogy vajon a szavazásra jogosultak, a hétszáz MSÚSZ-tag miként értékeli a testvérpárnak és edzőjüknek azt a lépését, hogy elhagyták az országot, és minden valószínűség szerint más nemzet színeiben folytatják pályafutásukat – mondta az Indexnek Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke. – Szerdán, november 30-án lesz elnökségi ülésünk, ott és akkor állítjuk össze azt a tízes listát, amelyet a tagságunk elé terjesztünk. Az erre a listára felkerülők közül kerülhetnek ki a győztesek. Minden elnökségi tag elkészíti a saját listáját, és a tíz legtöbb szavazatot kapó sportember, edző, csapat kerül fel a szavazólapra.”

Első körben az elnökség elé Dénes Tamás főtitkár terjeszti azoknak a névsorát, akik közül majd választanak a grémium tagjai, azaz tapasztalt kollégánknak, a Nemzeti Sport korábbi főszerkesztőjének komoly szerepe lesz abban, kik kerülnek fel az előzetes listára, amelyet persze a hét elnökségi tag bármelyike bővíthet még. Az InfoRádió főmunkatársa, megannyi sporttárgyú könyv szerzője karakteres véleményt formált a Liu testvérek választhatóságáról.

„Előrebocsátom, hogy jómagam mint főtitkár nem fogok szavazni szerdán, mivel nem is vagyok tagja az MSÚSZ elnökségének – mondta Dénes Tamás. – Viszont nem kérdés, hogy Liu Shaoang neve ott lesz a lajstromban, hogyan is maradhatna ki a 2022-es esztendő egyetlen magyar olimpiai aranyérmének gazdája, aki amellett még két bronzérmet is szerzett a pekingi téli olimpián? Az Év Sportolója díjra való jelölésnél egyetlen szempont játszhat szerepet, mégpedig az adott évben felmutatott sportteljesítmény, azt pedig szerintem nem teszi zárójelbe, ha valaki később elhagyja az országot. Ugyanígy Csang Csing Lina is természetesen választható lehet az év edzője-szavazáson, hiszen ő volt a Liu fivérek sikereinek kovácsa, természetesen a többi magyar és koreai szakemberrel együtt.”

Ettől még a kérdés kérdés marad: ha Liu Shaoangot találják a szavazók az év sportolójának, vajon ott lesz-e e a kettős kínai–magyar identitású sportember az Operában január 9-én a gálán?

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)