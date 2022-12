A jövő sportvezető nemzedékének elindítása a cél

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke is egyetértett egy szerdai sportolói fórumon abban, hogy a kettős életpályamodellel elindíthatják a jövő sportvezető nemzedékét – írja az MTI.

Schmidt Ádám a MOB által szervezett fórumon arról beszélt, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szlogenje egybevág az államtitkárság törekvéseivel, hiszen számukra is kulcsfontosságú, hogy döntéseikbe bevonják a sport valamennyi szereplőjét, így a sportolókat is.

„A sportolói bizottság lehet az a szervezet, amely hidat képez az aktív sportolók és a mindenkori sportirányítás között. Részt vesz a döntési folyamatokban és ezáltal biztosítja, hogy a sportolók érdekei megfelelőképpen érvényre jussanak” – mondta Schmidt, aki korábban a MOB jogászaként is tevékenykedett.

Kiemelte: kulcsfontosságúnak tartja, hogy a két szervezet lehetőséget biztosítson a magyar kiválóságoknak arra, hogy a választott foglalkozásukban a megfelelő oktatásban és erkölcsi támogatásban részesüljenek. Erre pedig a kettős életpályamodell jelentheti a megoldást.

„A sportért felelős államtitkárság amellett, hogy folyamatosan azon fáradozik, hogy a jelen kihívásaival megoldást találjunk, fontos küldetésünk, hogy a jövő sportvezető nemzedékét elindítsuk és segítsük a vezetővé válás útján” – jelentette ki a politikus.

Meglátásaival Gyulay Zsolt is egyetértett, aki azt is elmondta, hogy a versenyzők aktív pályafutásukat követően ismét a nulláról építik fel karrierjüket és a MOB szeretné elkerülni, hogy „csalódott olimpiai bajnokok” legyenek Magyarországon. Szeretnének abban is segíteni, hogy a versenyzés után megtalálják azt az eufóriát, amelyet egy Európa-bajnokság vagy egy világbajnokság megnyerése jelentett a sportolóknak.

A fórumon előadást tartott többek között Kovács Antal olimpiai bajnok cselgáncsozó és Baji Balázs vb-bronzérmes gátfutó. Ezt követően a különböző sportágak hazai és nemzetközi sportolói bizottságait Gyurta Dániel, Knoch Viktor, Tóth Tamás és Csonka Zsófia mutatta be a jelenlévőknek.

