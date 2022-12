Gyászol a Ferrari

Tambay, aki 123 versenyen indult a királykategóriában, hosszú ideje Parkinson-kórban szenvedett. A francia versenyző először 1977 és 1979 között, majd 1981 és 1986 között versenyzett az F1-ben. A Ferrari, a McLaren és a Renault korábbi versenyzője két futamot nyert: 1983-ban Németországban, egy évvel később Olaszországban, a San Marinó-i Nagydíjon állt fel a dobogó tetejére.

We are all truly saddened by the news of the passing of Patrick Tambay. He was one of the true stars of the 80s winning two races with the Scuderia and contributing to winning the Manufacturers’ titles in 1982 and 1983. #RIPPatrick pic.twitter.com/hn6Yeq1kEe