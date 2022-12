Meghalt a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja

A gyászhírt a MOB jelentette be honlapján. Azt írták, hogy Medvegy Iván hosszan tartó betegség után, december 3-án hajnalban hunyt el.

Felidézték, hogy Medvegy Iván fiatalon ifjúsági bajnoki címet szerzett, majd a Testnevelési Főiskolán vívó szakedzőként és tanári szakon is diplomázott. Később a Budapesti Honvéd SE öttusázóinak vezetőedzője volt (többek közt az olimpiai bajnok, MOB-főtitkár Fábián László és Martinek János versenyzői időszakában is), valamint a klub elnökhelyettese is.

1999-ben ő volt a nagy sikerrel rendezett budapesti öttusa-világbajnokság versenyigazgatója.

Abban az időszakban írta több szerzővel együtt Az öttusa története című könyvet. Több mint egy évtizedet dolgozott a Magyar Olimpiai Bizottságban sportszakmai főmunkatársként, és számos olimpián volt tagja a Magyar Csapatnak, delegációnak.

2013. március 15-én a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozatát vehette át. A MOB-ban betöltött aktív szerepéről 2015 tavaszán mondott le, azt követően nyugdíjasként élt sződligeti házában, de nem távoldott el a sporttól és a sportszakmától. 2015-ben MOB Érdemérmet kapott, és a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésének tiszteletbeli tagja lett – áll a MOB nekrológjában.