Gisele Bündchen már a múlté, egy szlovák hölgy Tom Brady új szerelme?

A 45 éves irányító októberben jelentette be az Instagramon, hogy elválik feleségétől, Gisele Bündchentől. A rajongók nem akartak hinni a szemüknek, de a sztárpár tényleg szétment, véget ért a 13 éves házasság.

Most, két hónappal a bejelentés után a tengerentúli bulvárlapok tudni vélik, hogy Brady új kedvese egy szlovák modell, a 26 éves Veronika Rajek.

Gisele a múlt, Veronika is rajongó

A hölgynek több mint hárommillió követője van az Instagramon, a minap pedig már Bucks-mezben pózolt, a poszthoz pedig a következőt írta:

Láttam a LEGENDÁT, és ha valaki még egyszer megkérdezi, hogy szeretem-e Bradyt, igen, szeretem, és mutassatok bárkit, aki nem szereti. Azok is szeretik, akik utálják, mert tudják, hogy ő a legjobb. Köszönöm ezt a lenyűgöző show-t

– fogalmazott a hölgy azok után, hogy a Tampa Bay egy hihetetlen hajrá után Brady vezérletével az utolsó pillanatokban 17–16-ra nyert a New Orleans Saints ellen.

Veronika Rajek 2016-ban megnyerte a Miss Szlovákia díjat. Hogy a pár valóban együtt van-e, nem tudni, ez egyelőre csak a pletykalapok találgatása.

Gisele Bündchen dzsúdzsucuoktatóval jár?

Arról néhány héttel ezelőtt számoltunk be, hogy a Page Six arról írt, hogy Bündchent nemrég egy Costa Rica-i étteremben látták, ahol két gyermekével, Benjaminnal és Viviannal, valamint Joaquim Valente dzsúdzsucuoktatóval falatozott éppen. A Purepeople brazil bulvárlap pedig arról számolt be, hogy a páros randizott egymással, de a Page Six egyik forrása szerint ezek csupán üres pletykák.

(Borítókép: Tom Brady 2022. december 5-én. Fotó: Julio Aguilar / Getty Images)