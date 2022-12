Világszinten is páratlan a hajdúhadházi amazon hőstette

Túl vagyunk az elődöntőkön Miskolcon, a 99. országos felnőtt ökölvívó-bajnokságon, amely Papp László nevét viseli. A 37 pénteki összecsapás között volt ilyen is, olyan is, de nem egy parti lázba hozta a közönséget. Nem biztos, hogy a Nagy Tímea–Varga Boglárka összecsapás volt a legszínvonalasabb, de amit a mérkőzést megnyert hajdúhadházi amazon produkál, az idehaza egészen biztosan páratlan, és meglehet, világszinten is az: a rokonszenves anyuka szombaton tizenötödik felnőttbajnoki címének megszerzésére készül!