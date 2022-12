Akkora volt a K.O., hogy egy percig élesztgették a bajnoki ezüstérmest

Felforrósodott a levegő szombat este Miskolcon, a 99. országos felnőtt ökölvívó-bajnokság döntőiben. És ez nem csupán afféle zsurnalisztikai panel, hanem tényleg parázs meccseket vívtak a küzdő felek, sőt, láthattunk egy akkora kiütést is, amilyet a profiknál is ritkán.

Megadták a módját a rendezők a 99. magyar felnőtt ökölvívó-bajnokság döntőinek; a háromszoros olimpiai bajnok Papp László, minden idők egyik legnagyobb amatőr bunyósa nevét viselő eseményt közvetítette a televízió, csinos ringlányok vitték körbe a menetek sorszámát jelző táblát, „Deze", a legendás bemondó, vagy inkább ringszpíker orgánumát tekintve pedig felvette a versenyt Michael Bufferrel, amikor megszólalt, az ember azt várta volna, hogy Takács-Benis Péter (ez Deze polgári neve) belerecsegi az éterbe: „Let's get ready to rumble!”

Ami az alkalomhoz méltó körítést illeti: a pénzdíjra sem lehetett panasz. Az első helyezettek 100 000, az ezüstérmesek 75 000, a bronzérmesek 50 000 forintot kaptak.

A megnyitó beszédet Kurtucz Csaba hatszoros nehézsúlyú magyar bajnok mondta, a közgazdász végzettségű szakember, a PhD-fokozat várományosa nemrégiben tért vissza a sportág berkeibe a szövetség elnökhelyetteseként.

Ha már a külsőségeknél tartunk, a versenyzők kifutón masíroztak be a szorítóba füstfelhőtől, pattogós muzsikától kísérve; akárha profi világbajnoki címmérkőzéseket láttunk volna.

Aztán villámgyorsan kijózanodtunk az első női döntőt látva: 48 kilóban Szeleczki Lilla egyet ütött, mire Török Szonja összegörnyedt, és hagyta magát kiszámolni...

Aztán Szűcs Szabina (57 kg) következett, aki már valódi ökölvívó. A vecsési hölgy 2014 óta veretlen idehaza, ez volt a kilencedik felnőttbajnoki aranyérme zsinórban Seres Attila tanítványának. Merthogy „Anyu” (ez a beceneve) simán győzött, már az első menetben számoltak a fiatal Nagy Evelinre, akinek a túlélés volt az egyetlen szándéka.

Másik nemzetközi szintű hölgybunyósunk, a 66 kilós kőszegi szőkeség, a 21 éves korára immár negyedik felnőtt bajnoki címét szerző Hámori Luca is szűk egy menet alatt végzett Hollósi Jázminnal, a második percben repült a törülköző. Mint ahogy Nagy Tímea mérkőzésén is klubtársa, a szintén kőbányás Csimár Erzsébet ellen, csak itt már tíz másodperc elteltével, az első számolás után adta fel Csimár edzője. Egy biztos: az immár tizenötszörös magyar felnőtt bajnok, és ezzel toronymagas rekorder nagynak volt már nehezebb bajnoki döntője is...

Az első férfi döntőben a rutinos Tallósi Péter nagyon megverte a 19 éves Beri Kevint, már az első menetben kétszer számoltak a fiatal nyíregyházi srácra. Fel is repedt Beri jobb szemöldöke, az orvos a második menetben már nem engedte tovább az egyenlőtlen küzdelmet.

Az est legnagyobb KO-ját a 18 éves Bernáth Imre (48 kg) mutatta be a vele egykorú ukrán származású Szlávik Vjacseszlav ellen. A 18 éves hajdúhadházi srác rögtön első ütésével állcsúcson találta Szlávikot, aki majdnem egy percig magatehetetlenül feküdt a padlón... (Utána szerencsére magához tért.)

Remek kis meccset produkált a 63,5 kg-os súlycsoport döntőjében a rutinos Eb-bronzérmes Kovács Richárd és a mindössze 18 éves, 187 centi magas Énekes Dominik. Kovács még jóval erősebb Énekesnél, de utóbbi fantasztikus érzékről tett tanúbizonyságot, könnyen lehet, hogy a jövő nagy bajnokát tisztelhetjük benne. Kovács egyhangú pontozással szerezte meg ötödik felnőtt bajnoki címét, de Énekes bunyóját is élmény volt látni.

Az esti programban már a második meccs szomorú véget ért egy perc után; szegény Sipos Hajnalkának teljesen ártatlan szituációban megbicsaklott a térde, edzője, Erdei Zsolt ölben hozta le a szerencsétlenül járt fiatal versenyzőt. Így a kőszegi Lakotár Hanna ölébe hullott az 52 kilogrammosok aranyérme – más kérdés, hogy különben is ő volt az esélyes.

Könnyűsúlyban egy másik Madár-tanítvány, a 19 éves Római Ruben egyhangú pontozással legyőzte a felcsúti Csiki Róbertet. „Két éve az edzőm Erdei Zsolt, ő a világ legjobb trénere”, summázott határozottan az élete első felnőttbajnoki címét szerző bunyós.

Élete második ökölvívó bajnoki címére tört az Eb-bronzérmes Veres Roland, aki kick-boxban sokszoros világbajnok. A csepeli Halker-Király Team versenyzője 60 kilóban lett Eb-érmes, de most lement 57-be, és ott nyert simán Bundovics István ellen, bár a pontozás megosztott volt, 4–1-es.

És most jött az est meccse! A 29 éves Fodor Milán, a Vasas rutinos bajnoka és a fiatal Buza Rafael, a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület 2004-es születésű üdvöskéje. Megszámlálhatatlan mennyiségű ütéssel árasztották el egymást a gladiátorok kilenc percen keresztül, egyszer számoltak Buzára, de a srác nem tört meg, óriásit hajrázott, és a végén őt látták jobbnak 4-1-es megosztott pontozással az ítészek. Zúgott a vastaps a miskolci csarnokban!

Éreztem, hogy megnyertem a meccset. Kisgyermekkorom óta Varsányi Áron a mesterem, ő tanított meg bokszolni, mindent neki köszönhetek

– mondta Buza, de azért ne feledkezzünk meg a kőszegi műhely másik edzőjéről, Gombai Jánosról sem. Nem vitás, a kőszegi boksz nagy napja volt ez a szombat, hiszen Buza mellett Hámori Luca is bajnoki címet szerzett. Mi több, Buza lett a bajnokság legtechnikásabb férfiversenyzője!

Döntők

Nők

48 kg: Török Szonja – Szeleczki Lilla K. O. 1. m.

50 kg: Pap Kata – Mezei Petra 0-5



52 kg: Lakotár Hanna – Sipos Hajnalka sérülés miatt feladás 1. m.

54 kg: Busa Gabriella –Varga Beáta 5-0

57 kg: Nagy Evelin –Szűcs Szabina 0-5

60 kg: Dobos Rebeka – Mezővári Kinga 1-4

63 kg: Gurubi Dóra –Budai Vivien 0-5

66 kg: Hámori Luca –Hollósi Jázmin f. a. 1. m

70 kg: Lakos Regina –Halász Nóra f. a. 3. m.

75 kg: Csimár Erzsébet –Nagy Tímea f. a. 1. m.

81 kg: Oláh Eszter – Boros Petra 0-5

+81 kg: Táskai Sára –Hoffmann Réka 2. m. d. f.

Férfiak

48 kg: Bernáth Imre – Vjacseszlav Szlávik 1. m. K. O.

51 kg: Bernáth Attila – Virbán Márton 3-2

54 kg: Szaka István – Bernáth László 5-0

57 kg: Veres Roland – Bundovics István 4-1

60 kg: Római Ruben – Csiki Róbert 5-0

63,5 kg: Énekes Dominik – Kovács Richárd 0-5

67 kg: Buza Rafael – Fodor Milán 4-1

71 kg: Makszim Pilipec – Mester Soma 5-0

75 kg: Pilip Akilov – Cservenka Róbert m. n.

80 kg: Krekó István – Kovács Pál 1-4

86 kg: Beri Kevin – Tallósi Péter 2. m. sérülés miatt leléptetés



92 kg: Vincze István – Baracsi Dániel 0-5

+92 kg: Felföldi László – Bogdalik Bence 5-0

(Borítókép: Erdei Zsolt és Római Ruben. Fotó: Gáll András / Index)