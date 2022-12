Silvio Berlusconi szexmunkásokról szóló ígéretéről beszél egész Olaszország

A csapat karácsonyi ünnepségen lefilmezett Berlusconi extra ösztönzést ajánlott a csapatnak, amennyiben sikerül vereséget mérniük az olasz topklubokra, köztük az AC Milanra vagy a Juventusra.

„Ahogy korábban is megígértem a srácoknak, ha bármelyik topcsapatot legyőzitek, egy busznyi k***át fogtok az öltözőben találni” – mondta Berlusconi.

