Kozák Luca tettéről szól az olimpia szellemisége

Akár a rekordok évének is nevezhetné a 2022-es esztendőt Kozák Luca, akinek előbb teremben 60 gáton, majd szabadtéren az olimpiai versenyszámok közé tartozó 100 méteres gátfutásban is sikerült megjavítania az országos rekordot, ráadásul nem csupán egy alkalommal. Edzőjének, Suba Lászlónak a tudását is dicsérő kiváló formaidőzítéssel a müncheni Európa-bajnokságon csúcsformában nyert ezüstérmet, erre a teljesítményére túlzás nélkül lehet azt is mondani, hogy ez volt eddigi életének a versenye. A debreceni sportolónő ezek után is pontosan tudja, hogy hol a helye a világ legjobb gátfutóinak elitjében. Bízik az újabb csúcsjavításokban, beérné századmásodpercek lefaragásával, még inkább azzal, ha fejlődését tizedmásodperces javulások fejeznék ki. Szerényen megfogalmazott jövőképe is azt bizonyítja, hogy Luca nem „szállt el”, terveit ezúttal is a lehetőségeihez és a képességeihez, még inkább az előtte álló feladat nagyságához igazítva jelöli ki.

Márpedig amihez most igyekszik lendületet venni, az a münchenihez képest jóval nehezebb próbatételnek ígérkezik. Élete versenye után jövőre pályafutása még inkább húzós kihívása vár rá, mondani sem kell, a budapesti világbajnokságon. Erős és lélekemelő motivációval szolgálhat számára az is, hogy tokiói nemes tettéért a kedd esti városligeti ünnepségen Fair Play díjjal tüntették ki.

Olyat tett, amiről az olimpia szellemisége szól

„Örülök annak, hogy ezúttal személyesen vettem át a trófeát, ami annak az elismerése volt, hogy amikor a tokiói 100 méteres gátfutás elődöntőjében az egyensúlyomat elvesztve elestem, nemcsak a magam bajával törődtem, hanem a hasonlóan balszerencsésen járt jamaicai Yanique Thompson felsegítésével és vigasztalásával is” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak a 26 esztendős debreceni atlétanő, akiről tavaly elismerését kifejezve az írta az olimpiai játékok naponta megjelenő kiadványa, hogy „Ez az, amiről az olimpia szellemisége szól”.

Lucát akkor egy világ tapsolta meg, és fogadta a szívébe a televíziók képernyője előtt, és ez talán némi vigaszt jelenthetett számára a balszerencsés végű elődöntőjéért.

Amit pedig az idei müncheni Európa-bajnokságon vitt véghez, és persze a rekordjavításaiért is, azt honorálva a Magyar Atlétikai Szövetség Az év magyar atlétanőjének választotta meg. Akkor igazoltan hiányzott az ünnepségről, ugyanis a szakmai stábjának tagjaival együtt repülővel éppen Budapestről Tenerife felé tartott, a téli edzőtáborába.

„Szeretném jövőre is kiérdemelni ezt a megtiszteltetést, amiért ismét nagyon keményen meg kell dolgoznom – folytatta Luca, aki nemrégiben azt nyilatkozta, hogy „fél Debrecen” jegyet fog váltani a 2023-as budapesti világbajnokságra, hogy aztán a lelátóról buzdíthassa. – Néhány nappal ezelőtt kezdődött meg a belépők értékesítése, és azóta nem telik el nap anélkül, hogy valamelyik családtagom, barátom vagy szurkolóm ne arról érdeklődne, hogy mely versenynapokon fogok szerepelni.

Dolgukat megkönnyítve akkor most közhírré tétetik, hogy augusztus 22-én kedden, 23-an szerdán és 24-én csütörtökön, feltéve, hogy ott leszek a döntő résztvevői között. Márpedig semmi más nem lehet a célom” – szögezte le.

Már Isztambulban is villantana

Az idei szezon nem éppen fényes sikerekkel kezdődött Kozák Luca számára, de aztán belelendült, és a müncheni Eb előtt már a zsigereiben érezte, hogy küszöbön egy kiugróan eredményes versenyzése.

„Mindkét vágyam teljesült. A csúcsjavítás lehetősége benne volt a kalapban, az ezüstérmes helyezésre viszont csak titokban gondoltam, ezért is kerül az aranybetűs fejezetként sportpályafutásom krónikájába. Nincs ok arra, hogy az edzésmunkánk felépítésén változtassunk, és az sem titok, hogy túlzóan optimista mérceemeléssel nem szeretnék nagy terhet venni a vállamra. Biztos jól hangzana egy olyan elejtett mondat, hogy most már a 12.40 másodperces eredményt is megrohamozom, de én nem ilyen vagyok, és Laci bácsit is más fából faragták. Elégedettek leszünk a századmásodperces javításokkal, azokból egyszer kiforrhat akár egy tized lefaragása is, de az a legfontosabb, hogy a csúcsforma a budapesti világbajnokságra érjem be. Már jövő márciusban, az isztambuli fedettpályás Európa-bajnokságon is szeretnék villantani, mert a legutóbbi Eb a Covid-járvány kellős közepén úgy mindenestül zűrzavaros volt számomra, az idei belgrádi világbajnokságot pedig sérüléstől tartva lemondani kényszerültem. Aztán jön majd a java, a szabadtéri idény és a formaidőzítés kicentizése” – mondta befejezésül Kozák Luca, aki már számolja az órákat december 24-ig. Amikor együtt lesz az egész családja, a Miskolcon kosárlabdázó fiútestvérei, Marci és Berci is, akik a „vezérszurkoló” édesanyjukkal együtt jövő augusztusban magától értetődően ott lesznek a „fél Debrecennek” elnevezett szimpatizáns társaság tagjai között.

(Borítókép: Kozák Luca 2022. augusztus 26-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)