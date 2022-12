A szövetség elnöke találkozott Hosszú Katinkával, aki továbbra sincs edzésben

Információk szerint továbbra sincs edzésben, és a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya sem tud semmit Hosszú Katinkáról. A háromszoros olimpiai bajnok sportoló legutóbb nyáron, a Rómában rendezett Európa-bajnokságon versenyzett, utána eltűnt a nyilvánosság elől.

Azóta csak esküvőjével kapcsolatban jelentek meg róla hírek. Hosszú Katinka végül a novemberi rövid pályás úszó bajnokságra sem nevezett.

Sós Csaba szövetségi kapitány a Sportal.hu-nak nemrég arról beszélt, hogy a 33 éves úszónő korábban legendás volt az elvégzett edzésmennyiségről. A szakember azt is hozzátette: még egy fiatal sportoló sem hagyhat ki büntetlenül három-négy hónapot, egy rutinosabb versenyző pedig végképp nem.

Nincs hír arról, hogy edzene, ha tényleg így van, hogy nem készül, el lehet felejteni a következő évet is... Most van az alapozás időszaka, mint minden más sportágban. Korábban is azt mondtam, hogy ilyenkor bele kell állni a munkába, vagy nem lesz belőle semmi