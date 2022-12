Magyar energetikai óriáscég veheti meg a sokszoros macedón bajnok futballklubot

Macedón lapértesülés szerint egy magyar energiaóriás venné meg a 11-szeres bajnok Vardart, és fizetné ki a klub hárommillió eurós (körülbelül 1 milliárd 200 millió forintos) adósságát.

A macedón sport1.mk értesülései szerint magyar cég mentheti meg az elmúlt időszakban igen mélyre zuhant egykori macedón bajnokot, a Vardart – vette észre a csakfoci.hu.

A macedón lap arról ír, hogy egy villamosenergia-termeléssel és -értékesítéssel foglalkozó magyar energetikai óriáscég (amely hamarosan Macedóniában is terjeszkedni akar) érdeklődik a Vardar megvásárlása iránt.

Információik szerint az egy hónapos titkos tárgyalássorozat után megszületett az elvi megállapodás, hogy az egyesületet annak minden adósságával együtt (körülbelül hárommillió euró) megveszi az új tulajdonos, mi több, az eddigi klubvezetőket is kompenzálnák, amiért az elmúlt két évben legalább életben tartották a klubot.

A 11 bajnoki címével, öt kupasikerével és két Szuperkupa-győzelmével legsikeresebb macedón egyesület jelenleg csak a másodosztályban szerepel, igaz, harcban van a feljutásért, és csak egy pont a hátránya a Gostivari mögött.

A végleges megegyezés már a következő hónapban létrejöhet,

miután az új befektetők január 10-e körül Szkopjében részletesen is bemutatják elképzelésüket a klub újraépítéséről. A lap szerint egy évi hárommillió eurós költségvetéssel nemcsak azt kellene könnyen megoldania a csapatnak, hogy feljusson az élvonalba, hanem azt is, hogy ott rögtön az élmezőnybe kerüljön. A magyar tulajdonosok az egyesület edzőközpontját is felélesztenék, és minél előbb visszaköltöztetnék a csapatot a Szkopje Arénába.

A Vardar nemrég, a 2017/18-as szezonban még – első macedón csapatként – az Európa Liga csoportkörében szerepelhetett, miután a playoffban kiütötte a Fenerbahcét.

