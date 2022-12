Megható karácsonyi ajándékkal köszöntötték Dzsudzsák Balázst

Tizenöt éve egy Görögország elleni mérkőzésen mutatkozott be Dzsudzsák Balázs a magyar labdarúgó-válogatottban, így stílszerűen éppen Görögország ellen ölthette magára (vélhetően) utoljára a magyar címeres mezt, ezzel pedig válogatottsági csúcsot döntött a Debrecen középpályása november 20-án.

Dzsudzsák utolsó mérkőzését megédesítette, hogy sikerült legyőzni a 2004-es Európa-bajnokot 2–1-re, a nagy visszatérő Kalmár Zsolt utolsó perces góljával.

Elmondtam a fiúknak is, hogy ez a meccs nem rólam szól/szólt. Nem akarok persze álszerénynek sem tűnni, hiszen számomra is nagy mérföldkövet jelentett, de a válogatott sohasem lehet egyenlő egy emberrel. A 94. percben egy nagyszerű csapatot győztünk le, határtalan boldogságot szerezve több százezer, vagy inkább több millió magyarnak. Erre a mentalitásra lesz szükség a jövőben is