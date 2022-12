Gáton legenda volt, most már nagykövet

A 2017-es londoni világbajnokságon a 110 méteres gátfutásban bronzérmes Baji Balázs bravúrjával a magyar atlétika nagyjainak elit társaságába került, és ennek a helyének a megerősítését tervezte, amikor a nemzetközi szövetség Budapestet bízta meg a 2023. évi vb megrendezésének megtisztelő feladatával. A 33 esztendős sportember bánata, hogy sérülései előbb megállj parancsoltak neki, majd minden igyekezete ellenére is annak kimondására, hogy már nem lenne képes felvenni a versenyt a világ legjobbjaival. Pedig amióta a gátfutás favoritjai közé került, mindig is ez volt a kemény munkával, kellő alázattal és szorgalommal megalapozott célja.

Keserédes gondolatokat ébreszt bennem a közelgő budapesti világbajnokság, mert szerettem volna résztvevője lenni minden idők legnagyobb magyarországi atlétikai versenyének, amelynek rangját növeli, hogy a legjobbak számára az olimpiai indulás jogának megszerzése is kihívást jelent. Kárpótlás viszont számomra, hogy én lehetek a világbajnokság nagykövete, ami büszkeséggel tölt el

– nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Baji Balázs, akit a 13.15 másodperces egyéni rekordja visszavonulása után is értékes helyhez segítené a világranglistán.

Higgadtan, de nem kishitűen

A világbajnoki bravúrja előtt egy évvel, a 2016-os amszterdami Európa-bajnokságon Baji Balázs ezüstérmet nyert a 110 gát mezőnyében, így sejteni lehetett, hogy 2017-ben egy még nagyobb erőpróbán is lehet beleszólása az érmekért folyó csatába. Erre a két egymást követő erőpróbára visszagondolva fogalmazta meg a megfontolandó tanácsait a tízszeres magyar bajnok atlétahíresség.

Meggyőződésem, hogy a budapesti világbajnokság kihívása és a hazai közönség biztatása már önmagában is olyan motivációs erőt testesít meg, amit nehéz még tovább fokozni. Nincs kétségem afelől, hogy az elvégzendő munka mennyiségével és minőségével nem lesz gond, ami természetesen a szövetség és az érintett edzők számára is nagy feladatot jelent, ugyanakkor az atlétatársaimat már most figyelmeztetnem kell arra, hogy mindvégig meg kell őrizniük a higgadtságukat, esélyeiket józanul megítélni, céljaikat pedig két lábbal a földön maradva megfogalmazni



– taglalta Baji Balázs.

„Hozzá kell tennem, hogy a kishitűség pedig rossz tanácsadó. Alig több mint hét és fél hónappal a rajt előtt már javában folyik a téli alapozás, amelynek eredményessége alapköve a fedettpályás, majd a szabadtéri versenyidény eredményességének. Magam is megtapasztaltam, hogy ilyenkor lehet megalapozni a kisebb és nagyobb csodák megszületését, de nem kell sok hiba ahhoz, hogy a dolgok félremenjenek” – folytatta Baji Balázs, aki ifj. Tomhauser Istvánnak, a mesterének tanácsait követve mindig is példamutató munkával építette fel magát a nagy csatákra.

Nincs hiányérzete

Világbajnoki bronzérmével, amihez hasonló bravúrral rajta kívül magyar sprinter vagy gátas nem büszkélkedhet, a szabadtéri Európa-bajnokságon kivívott második helyével, Universiade-győzelmével és a tíz magyar bajnoki elsőségével aligha lehet hiányérzete a kiváló sportembernek, aki 12 esztendőt átívelő élversenyzői pályafutása alatt állatorvosi diplomát is szerzett.

Telhetetlen ember lennék, ha most a hiányérzetemről beszélnék, és azokat a címeket sorolnám, amik nem kerültek a nevem mellé

– folytatta Baji Balázs, aki idén egy merész fordulattal rangos és felelősségteljes tisztet vállalt el a magyar sportvezetés élvonalában, és lett a Nemzeti Sportügynökség sportszakmai és sportstratégiai vezérigazgató-helyettese.

„Úgy lett volna a szépnél is szebb, ha még jövőre is a pályán maradhattam volna, de felelőtlen vállalkozásba nem akartam belemenni. Sportpályafutásom lezárását úgy terveztem, hogy az i-re a pontot a budapesti világbajnokságon teszem fel, de ennek a tervnek a megvalósításáról hosszas tanakodás után le kellett tennem. Most mégis szerencsés embernek tartom magamat, mert a sport sűrűjében maradhattam, nagyköveti tisztemnek és a vezérigazgató-helyettesi megbízatásomnak köszönhetően most először a „másik oldalról” tekinthetek egy fantasztikusnak ígérkező világbajnokság átfogó „hadműveletére”, amelyhez legjobb tudásom szerint szeretném a lehető legtöbbet hozzátenni” – szögezte le.

„Amikor pedig a nagy verseny elkezdődik, már nem csak segítőtárs, hanem szurkoló is leszek. Szorítani fogok azért, hogy a magyar válogatott ne maradjon érem nélkül, és ezzel együtt legalább két-három döntős szereplést is sikerüljön megszerezni. A feladat óriási. A nemzetközi szövetség kötelékébe tartozó nemzetek közül több mint száz dicsekedhet azzal, hogy a legnagyobb világversenyeken érmeket gyűjtött be, nem tudok arról, hogy ez megtörtént volna bármelyik más olimpiai sportágban is. A hazai pálya előnye segítheti hozzá a jó helyezésekhez a magyar színek képviselőit, esélyeikről mást nem is mondanék, mert nem akarok terhet helyezni legjobbjaink vállára. Akik egytől-egyik pályafutásuk régen várt egyedi lehetőségeként tekintenek a 2023. augusztus 19-én kezdődő atlétikai csúcseseményre” – mondta befejezésül Baji Balázs, akinek a sport, vagy inkább a sportolás lehetőségét már nem a gátfutás, hanem a tenisz, a padel, és a versenyzés évei alatt tabunak számító focizás és a kondizás jelenti.