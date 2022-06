A férfi gyorsváltó lehet a titkos fegyverünk a vizes világbajnokságon

Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség és a június 18-án kezdődő budapesti világbajnokság szervező bizottságának elnöke büszke arra, hogy a 2022-es esztendő sem telik el magyarországi vizes világverseny nélkül, amelynek ezúttal a főváros mellett a budakalászi Lupa-tó, Debrecen, Sopron és Szeged városai adnak otthont. Véleménye szerint az újabb „életmentő” beugrás gondolata aligha fordulhatott volna meg a döntéshozók és a szervezésre vállalkozók fejében, ha új létesítmények kialakítására lett volna szükség, és ha nincs meg ezúttal is a szükséges kormányzati támogatás. Örömébe viszont üröm is vegyül.

A sportolókon verik el a port

„Mint volt élsportoló, aki 1980-ban és 1984-ben két bojkott sújtotta olimpiát élt meg, sajnálatosnak tartom, hogy az Oroszországot büntető szankciók a sportolókat is elérték, de a döntést tudomásul veszem. Ha az orosz és fehérorosz versenyzők nevezését elfogadják, legkevesebb 20 ország bojkottálta volna a budapesti világbajnokságot, így nem vitás, hogy a kisebbik rosszat kellett választani. Ki tudja, hogy már hányadszor, de a politikai adok-kapok súlyos következményeinek már megint a sportolók is a kárvallottjai. Akiknek a versenyzés a mindene, pályafutásuk életeleme. Szerencsénkre a vb-n részt vevő nemzetek száma így is meghaladja a 190-et, és a több mint kétezres mezőny minőségére sem lehet panasz” – hangsúlyozta az 58 esztendős olimpiai bajnok és vb-ezüstérmes Wladár Sándor, a MOB elnökségének tagja.

A szervezőbizottság első embere élsportolóként egyszer sem tapasztalhatta meg úgy igazából, hogy mit jelent hazai pályán versenyezni, mégis esküszik annak előnyeire. Ámde csak abban az eszményi esetben, ha a versenyek hangulatát a szurkolótábor fergeteges biztatása a végsőkig képes felforrósítani.

„Aki résztvevője lehetett a 2017-es budapesti és balatonfüredi világbajnokságnak, velem együtt úgy emlékezik vissza arra az eseményre, mint a vizes sportágak piros betűs ünnepnapjaira. Most nem az a cél, de nem is lehet, hogy valami még szebbel és jobbal álljunk elő. A fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve a vb után a Duna Aréna befogadóképességét jelentősen lecsökkentették, de néhány ezer jó és lelkes ember hangorkánja így is elég lehet ahhoz, hogy magyar résztvevők szárnyaljanak és minden erejüket latba vethessék. A tető talán ettől még nem fog leszakadni, de a fergeteges biztatásnak is köszönhetően a 200 pillangón címvédő és világcsúcstartó Milák Kristóf újra magabiztos győzelmet arathat, és Hosszú Katinka is közelebb kerülhet a nagy nemzetközi versenyeken kiharcolt századik érmének a megszerzéséhez. Miláknál eltökéltebb és keményebb lelkületű sportolóval még nem találkoztam, de a pályafutása vége felé járó Katinkát is képesnek tartom arra, hogy Iron Ladyként teljesítse a küldetését” – hangsúlyozta a sportvezető, aki akkor is elégedett lenne, ha a magyar úszók világbajnoki éremgyűjteményébe most „csak” négy újabb medál kerülne, benne a Kristóftól remélt arannyal.

Magától értetődő, hogy nem csak Hosszún és Milákon múlik a magyarok mérlege, a 33 tagú és 13 újoncot avató magyar válogatottban ugyanis fél tucatnál is több olyan versenyző sorakozik fel, aki a dobogóra szeretne állni, vagy közel kerülni az érmesekhez.

Ötéves nyerő lap lehet idén is az adu

„Minden erősségünk nevét nem sorolhatom fel, de szerintem jó szereplésre számíthat Kenderesi Tamás, Szabó Szebasztián, Kós Hubert, Holló Balázs és persze Rasovszky Kristóf is, ahogy a nőknél a távolról sem gondtalan felkészülésének ellenére Kapás Boglárka, de az erősen leszűkített névsorból a szegedi Pádár Nikolett nevét se hagynám ki, aki a legutóbbi bajnokságon ismét ízelítőt adott a gyorsaságából.”

Tavaly a budapesti Eb-n két újonc, Mihályvári-Farkas Viktória és Veres Laura is ezüstérmes lett, előbbi a 400 vegyesen, utóbbi a 4x200-as gyorsváltó tagjaként. Wladár szerint most is előkerülhet egy adu a pakliból, olyan, ami már öt évvel ezelőtt is nyerő lap volt.

„A 2017-es indianapolisi junior-világbajnokságon a Márton Richárd, Milák Kristóf, Holló Balázs és Németh Nándor összetételű 4x200-as gyorsúszóváltó korosztályos világcsúcsot javítva, az amerikaiakat is megelőzve lett aranyérmes. Most ők négyen újra egy váltót alkotva szeretnének bravúros meglepetést okozni. Külön-külön és együtt is nagyon jól úsznak, úgyhogy érdemes lesz rájuk figyelni, még inkább biztatni őket, olyan hangerővel, hogy ne halljuk egymás szavát a Duna Arénában” – hangsúlyozta az olimpiai bajnok Wladár, aki úgy gondolja, hogy a szervezőbizottság minden tőle telhetőt megtett a vb sikeréért, igaz, ehhez a kért állami támogatást is megkapta.

(Borítókép: A győztes Milák Kristóf a 200 méter pillangóúszás döntője után az úszók országos bajnokságán a budapesti Duna Arénában, 2021. március 24-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)