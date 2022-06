Sós lement Vásárhelyre, és megmutatta Kapáséknak, hogyan kell úszni

Úszóválogatottunk szövetségi kapitánya Madeiráról nyilatkozott az Indexnek a szombaton kezdődő világbajnokság magyar esélyeiről. Sós Csaba szerint négy-öt érem benne van a versenyzőinkben, még úgy is, hogy a 2019-es kvangdzsui vb-n összesen három aranyat szállító Hosszú Katinkától és Kapás Boglárkától most aligha várható győzelem. Bár Kapás hihetetlen tempóban jön föl…

Sós Csaba szövetségi kapitányt Madeirán hívtuk fel, ahol sikeresen szerepelnek a magyar paraúszók a világbajnokságon, hétfőn egy arany- és egy ezüstérem volt a mérlegünk Konkoly Zsófia és Pap Bianka révén. Sós kedden már repülőre szállt, és hazautazott, mivel szombaton kezdődik a Duna Arénában a vizes világbajnokság, és hát – jóllehet a tapasztalt szakember mindkét válogatott szakvezetője – még ő sem lehet egyszerre két helyen a tudomány jelen állása szerint. A kapitány egy friss információval kezdte vb-előzetesét.

Harmincháromról harmincegy tagúra zsugorodott a magyar válogatott, mivel Lobanovszkij Maxim és Verrasztó Evelyn kikerült a csapatból, mindketten pozitív Covid-tesztet produkáltak, illetve Lobanovszkijt nem tesztelték, de tipikus koronavírus-tüneteket produkált, és inkább nem erőltettük a szereplését. Előbbi 50 méter gyorson, utóbbi a váltóban indult volna, érdemben nem sokat gyengült a kiesésükkel a válogatott, egyikük sem volt éremesélyes – mondta Sós Csaba.

Ha már szóba kerültek a favoritok, Sós megosztotta az olvasókkal hódmezővásárhelyi élményeit.

Még Madeira előtt meglátogattam legjobbjainkat a hódmezővásárhelyi edzőtáborban, és örömmel jelenthetem, hogy Milák Kristóf nagyon egyben van, de ami ennél is örvendetesebb és némileg váratlanabb, hogy Kapás Boglárka elképesztően felszívta magát – mondta a kapitány. – Boglárka felkészülése a betegségek és a sérülések miatt messze nem volt zavartalan, sokáig úgy volt, hogy még a 200 pillangót, kvangdzsui királyszámát sem vállalja, de aztán másképp alakultak a dolgok szerencsére.

(Virth Balázzsal, Milák és Kapás edzőjével is beszéltünk, és tőle megtudtuk, hogy Kapás valóban nem akart indulni 200 pillangón, de a két és fél hetes hódmezővásárhelyi edzőtáborban annyira jól ment neki az úszás, hogy beleállt ebbe a számba is a váltó mellett. Persze még nincs csúcsformában, edzője szerint a döntőbe jutás már szép teljesítmény lenne tőle, de Kapásnál soha semmi sem elképzelhetetlen. Milák pedig a tőle megszokott önbizalommal várja a rajtot, jóllehet az ő felkészülésébe is bekavart két betegség, de Hódmezővásárhelyen semmi sem hátráltatta az edzéseit. És hogy mennyire kirobbanó erőben van, egy deka felesleg sincs rajta, az jól látszik az alábbi, vasárnap készült videóban.)

Miláktól címvédést várok 200 méter pillangón, és bár egy japán egy századdal jobbat úszott nála idén, nem aggódom – folytatta Sós, aki sajátos módon inspirálta Hódmezővásárhelyen a versenyzőit. – Én is vízbe ugrottam, megmutattam Milákéknak, hogy kell úszni. Remélem, segítettem nekik ezzel a stílustanulmánnyal – mosolyodott el a 65 éves mester.

Sós szerint Szabó Szebasztián 50 méter pillangón éremesélyes, kirobbanó erőben van, és Telegdy Ádám is odaérhet a dobogóra 200 méter háton, hiszen Tokióban ötödik volt, és az olimpiai bajnok Jevgenyij Rilov az oroszok kizárása miatt most nem indulhat.

No és Kós Huberttől is várok most már egy – vagy két – jó eredményt, elsősorban 200 méter vegyesen, de a hosszabbik távon is. Itt az ideje, hogy reménységből klasszissá érjen – fogalmazott Sós. – Ebben a korban, hiszen csak márciusban múlt tizenkilenc éves, még simán javulhat egy másodpercet egy úszó, vagy akár többet is.

A kapitány külön fejezetet szentelt Hosszú Katinkának.

Tőle most nem elvárás az aranyérem, bár szerintem jobb formában van, mint tavaly ilyenkor, ránézésre mindenképpen. Nem ment el mellette a világ, bár a világranglistát vezető nem egészen 16 éves kanadai lány, Summer McIntosh idén már 4:29-cel kezdődő időt úszott. És mivel feleannyi idős, mint Katinka, az idő neki dolgozik. A két vegyes közül 400-on jobbak az esélyei Hosszúnak az éremszerzésre.

Hosszúról tudni való, hogy augusztusban lesz az esküvője, és ezúttal is az edzőjéhez megy feleségül.

Sós még meglepetést vár a 4x200 méteres férfi gyorsváltótól.

Amely ugyanabban az összeállításban indul, mint öt éve az indianapolisi junior világbajnokságon, ahol bronzérmet szerzett korosztályos világcsúccsal Márton Richárd, Milák Kristóf, Holló Balázs, Németh Nándor összetételben – jelezte a kapitány. – Most ugyanők alkotják a stafétát, csak öt évvel idősebben és sokkal tapasztaltabban. Nem lehetetlen tőlük az éremszerzés.

Végül ott vannak a nyílt vízi úszók. A Lupa-tó vizében Rasovszky Kristóf bármelyik számban győzhet, és az élete első felnőtt Európa-kupa versenyén diadalmaskodó 18 éves Szimcsák Mira is meglepetést okozhat, ahogy a rutinos Olasz Anna, no meg a váltó is.

