Hivatalosan is megkezdődött a vizes vb, de Hosszú Katinkát hiába várták

Ha azt vesszük, hogy nem egészen négy hónapja ugrott be Budapest szükségrendezőként Fukuoka visszalépése nyomán, le a kalappal a szervező bizottság előtt. Péntekre ugyanis minden készen állt a 19. FINA világbajnokság megkezdéséhez, és nemcsak a Duna Arénában, hanem a vidéki pólós helyszíneken is, amint azt csütörtökön Szegeden, a Tiszavirág Sportuszodában is tapasztalhattuk, ahol a magyar nők tartották a maguk sajtótájékoztatóját.

A budapesti sajtóeseményt stílszerűen vízen, a Stopper Úszóház nevű rendezvényhajón tartották, néhány száz méternyire a Duna Arénától. Az illusztris vezérkart, vagyis azt a grémiumot, amely várta az újságírók kérdéseit, a következők alkották: Huszain al-Muszallam FINA-elnök, Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, a sportért is felelős honvédelmi miniszter, Fürjes Balázs Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár és Brent Nowicki, a FINA ügyvezető igazgatója.

Öt év után újra itt vagyunk, Budapesten – kezdte megnyitóját a valaha vadászpilótaként is jeleskedő kuvaiti FINA-elnök. – Elismerésem a magyar fővárosnak, amiért rekordrövidségű idő alatt elkészültek a munkálatokkal, a 19. FINA világbajnokság rajtra kész. Még úgy is, hogy meg kellett küzdeni a Covid és az ukrajnai háború okozta nehézségekkel. Fantasztikus lehetőség ez a sportolóinknak a versenyzésre. Köszönet érte a magyar kormánynak és a Magyar Úszó Szövetségnek. Meg akarjuk mutatni a világnak, hogy a nehézségek után a sport visszatért – Sport Is Back!

Ezt követően látványos kisfilmmel népszerűsítették az eseményt, minden túlzás nélkül lenyűgöző volt a 90 másodperces videó, felvillantva a vb majdani hőseit és Magyarország természetei és építészeti szépségeit. Make History – szólt a kisfilm szlogenje, amely egyszersmind a világbajnokságé is.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter oxfordi angolsággal előadott mondandóját azzal kezdte, hogy megköszönte a FINA sajtófőnökének azt, amire eddig nagyon kevés külföldi volt képes: a nevének a helyes kiejtését. (Mondjuk a miniszter angolságát sem a szél fújta ide, korábban londoni nagykövetként dolgozott...)

Wladár Sándor MÚSZ-elnök köszöntőjében felidézte, hogy Február végén kockázatos döntést hoztak, amikor elvállalták a beugrást Fukuoka helyére- Sokan lehetetlen küldetésnek tartották a nem egészen négyhónapos felkészülést, de Wladárnak nem voltak kétségei, hiszen nem először vállalkozott a szövetség efféle bravúrra.

Olyan vállalkozás volt ez, amelyről tudtuk, hogy teljesíthető, és most, amikor itt ülünk a nyitó sajtóértekezleten, már tudjuk, hogy sikerült is teljesítenünk. Kiváló promóció ez a vb a magyar turizmusnak, legalább 20 szállodát tömtek meg a világbajnokságra érkező vendégek, 190 országból. Ég a tüdő, zsibbad a láb, szikrázik a szem – festett érzékletes képet Wladár. – Olyan uszodában lesz a vb, amelynek fantasztikus erőtere van, itt győztesek születnek, ez a világ leggyorsabb uszodája, a vizes sportok Mekkája. Büszkén jelenthetem, hogy tudtuk tartani a büdzsét, a lelátó az öt évvel ezelőttivel szemben, amikor 12 000-en szurkoltak a magyar sikerekért, csak 5700 főt fogad be, de így is garantálható a remek hangulat.

Wladár megemlítette, hogy 2017 óta 26 felnőtt és 17 juniorvilágcsúcs született a Duna Arénában.

Ahogy az angoloknak rúgtunk kedden egy négyest Wolverhamptonban, úgy a négyessel, a négy magyar éremmel most is beérném – tréfálkozott Wladár, aki azt is hangsúlyozta, hogy politikamentes világbajnokságra készülnek.

Fürjes Balázs arról beszélt, itt, Budapesten összeér a múlt és a jelen. Hiszen Magyarország első olimpiai aranyérmét az a Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban, aki néhány évtizeddel később, immár építészmérnökként, megtervezte a margitszigeti Nemzeti Sportuszodát, amely az ő nevét viseli, és ahol a vízilabda torna mérkőzéseit rendezik.

Ezt követően alkalmunk nyílt beszélgetni azokkal a világsztárokkal, akiket a rendezők meghívtak a megnyitó sajtóértekezletre, és akik között a meghívó szerint Hosszú Katinkának, a háromszoros olimpiai és kilencszeres világbajnok magyar klasszisnak is ott kellett volna lennie. De nem volt ott – úgy értesültünk, azért maradt távol, mert erősen koncentrál a szombati 200 vegyesre, amely az egyik éremesélyes száma.

Így be kellett érnünk Manhercz Krisztiánnal és Rebecca Parkesszal, a magyar férfi és női vízilabda-válogatott két, angolul remekül beszélő kiválóságával, a német nyílt vízi úszófenoménnal, Florian Wellbrockkal, a japán vegyesúszó Jui Ohasival és az amerikai szinkronúszóval, Natalia Vegával.

Az Index az új-zélandi születésű centerrel, Parkesszal beszélgetett. Azzal a klasszisjátékossal, aki a 2018-as barcelonai Európa-bajnokságon mutatkozott be a magyar válogatottban.

Csodálatosan érzem magam a magyar válogatottban – mondta a 182 centis pólós. – Az eddigi csúcsot a tokiói olimpia bronzérme jelentette, ezt felül akarjuk múlni most a világbajnokságon. Remekül sikerült a felkészülésünk, kétkapuztunk az amerikaiakkal is, akit tavaly az olimpián már sikerült legyőznünk, miért ne sikerülhetne most is?

Parkes annak idején ifjúsági válogatott korában az Új-Zélandon edzősködő Bíró Attila tanítványa volt, és most a magyar válogatottban is ugyanő – Bíró – a szövetségi kapitány.

Befejezésül elmondták, hogy minden egyes vízilabda-mérkőzés után megválasztják az adott mérkőzés legjobbját, a Player of the Game-et, és a tavalyelőtt elhunyt legendás pólósról, Benedek Tiborról nevezik el a medáliát.

Szombaton 9.00 órától a következő előfutamok lesznek a Duna Arénában:

200 m női vegyes (Hosszú Katinka, Sebestyén Dalma)

400 m férfi gyors

100 m női pillangó (Sebestyén)

50 m férfi pillangó (Szabó Szebasztián, Milák Kristóf)

400 m női gyors (Késely Ajna, Fábián Bettina)

100 m férfi mell (Takács Tamás)

400 m férfi vegyes (Holló Balázs, Kós Hubert)

4x100 m női gyorsváltó (Gyurinovics Fanni, Pádár Nikolett, Senánszky Petra, Molnár Dóra)

4x100 m férfi gyorsváltó (Bohus Richárd, Milák Kristóf, Szabó Szebasztián, Németh Nándor)

17.00 órától következnek a döntők (400 m férfi és női gyors, 400 m férfi vegyes, 4x100 m férfi és női gyorsváltó)

Műúszásban már pénteken elkezdődtek a versenyek (egyéni és páros rövidprogram selejtező), szombaton 10.00 órától szabadkombinációs kűr, vegyespáros rövidprogram, majd egyéni döntő szerepel a műsoron.

Az Indexen kiemelt figyelemmel követjük a hazai vizes világbajnokságot, mellékletünkben miden fontos információt megtalált az eseményt illetően!

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)