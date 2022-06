Nincs érem, de van három döntős helyezés, soha rosszabbat!

A szombat esti döntőkben sajnos nem született érem a 19. FINA-világbajnokság nyitónapján a Duna Arénában, pedig a férfi 4×100 méteres gyorsváltónktól nem is titkoltan vártuk a medáliát, és a legvérmesebb álmainkban Holló Balázst is talán képesnek tartottuk erre a reggeli fantasztikus 400 vegyese és óriási egyéni rekordja után. Persze így sem rossz az egy ötödik és a két nyolcadik hely, mi több, Hosszú Katinka bejutott a 200 méter vegyes fináléjába, neki vasárnap szurkolhatunk.

Délután fél hatkor Novák Katalin köztársasági elnök hivatalosan is megnyitotta a19. FINA-világbajnokságot. Gyorsan átrendezték a Duna Aréna 50-es medencéjének környékét, és minden készen állt az első napi döntőkre. Ezúttal nem foglalt helyet 12 000 néző a lelátón, mint 2017-ben, hiszen a „fékezett habzású” 2022-es világbajnokságot visszafogott, 27 milliárdos költségvetéssel rendezik meg.

Miközben sétáltam a gigantikus uszoda felé, találkoztam Gyurta Gergellyel, visszavonulófélben lévő klasszisunkkal, aki szuperlatívuszokban beszélt Holló Balázsról, aki a 400 méter vegyes előfutamában csaknem három másodpercet javított egyéni csúcsán, és akit képesnek tartott még akár a dobogóra is. Sós Csaba a televízióban arról értekezett, hogy Holló – ahogy ő fogalmazott: ez a „fickó” – a világ egyik legnagyobb hajrása, és bármire képes lehet. Milákról azt mondta, úgy érkezett reggel, mint a kisgyerek, amikor belép az édességboltba, óriási kedvvel úszott. A váltóról megjegyezte, a másodiktól a hatodik helyig bármi elképzelhető, és a felfogást, esetleg az összeállítást illetően meglepetés is várható. Nos, gyorsan kiderült, hogy a délelőtti sorrend változott, Milák lett a befutóember, és Németh kezdett Szabó helyett, azaz ilyen sorrendben ugrottak a vízbe: Németh, Szabó, Bohus, Milák. Selmeci Attila, az edzőbizottság elnöke, egyben a MÚSZ szakmai alelnöke döntőbe várta Hosszú Katinkát, ehhez azonban, ahogy mondta, 2:10 körüli időre volt szükség.

14 Hosszú Katinka Galéria: Nincs érem, de van három döntős helyezés, soha rosszabbat! (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Holló esetében az volt a nagy kérdés, hogy milyen gyorsan tud regenerálódni a délelőtti óriási úszása után. Nem tűnt könnyűnek...

Az esti programot a férfi 400 méter gyors döntősei nyitották meg. Felix Auboeck arra pályázott, hogy Ausztria első világbajnoka legyen az úszás sportágban, és erre minden esélye megvolt, hiszen a legjobb idővel, 3:43,83 perccel a négyes pályára került. A fináléban az ausztrál Elijah Winnington kezdett borzasztó erősen, Paul Biedermann 13 éves világcsúcsánál jóval gyorsabban haladt. Winnington győzött a derekasan küzdő német Lukas Martens előtt, 3:41,22 perces ideje, ami óriási egyéni csúcs, nagyon közel volt Biedermann 3:40,07-es világrekordjához. Auboeck még a dobogóról is lemaradt, annyira maga alatt volt, hogy meg sem tudott szólalni a vegyeszónában. A 22 éves Winnington – aki minden idők ötödik legjobb eredményét úszta – egyre azt hajtogatta, hogy az úszás „mental game”, vagyis szellemi sport, de azért az sem árt, ha van egy kis fizikuma az embernek, márpedig Winningtonnak van.

A női 100 pillangó elődöntőiben nem volt magyar – Sebestyén Dalma „dobta” ezt a számot –, a feleolyan hosszú férfiszámban viszont nagyon is volt: Szabó Szebasztián aktuális Európa-bajnokként ugrott a vízbe. Az amerikai Caeleb Dressel győzött 22,79-cel honfitársa, Michael Andrew (22,87) előtt, Szabó 22,91-gyel harmadik lett, csak egy századdal maradt el saját országos csúcsától. „Örülök, hogy meg tudtam közelíteni a rekordot” – lelkendezett a győri úszó. A második elődöntőt a brit Benjamin Proud nyerte 22,76-tal, Szabó az ötödik legjobb idővel benn volt a fináléban! Proud, Dressel, Ceccon és Andrew úszott csak jobbat nála.

A 400 gyors eredményhirdetésén Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke adta át az érmeket Winningtonéknak, szóval a rendezők megadták a módját.

A hölgyek hasonló számában csak az volt a kérdés, hogy az amerikai Katie Ledecky visszaveszi-e a világcsúcsot az ausztrál Ariarne Titmustól. Az amerikaiak hétszeres olimpiai és tizenötszörös világbajnoka dominált, de a 15 éves kanadai Summer McIntosh tapadt rá. 3:58,15-tel győzött Ledecky, a világcsúcs Titmusé maradt, McIntosh is bement 4 perc alá 3:59,39-cel. Harmadik az amerikai Leah Smith 4:02,08 perccel. Ledecky immár tizenhat világbajnoki aranyéremnél tart! Ehhez képest tök nyugodtan, már-már szenvtelenül nyilatkozgatott a vegyeszónában, persze ha valaki tizenhatodszor világbajnok, hová kapkodjon?!

14 Katie Ledecky Galéria: Nincs érem, de van három döntős helyezés, soha rosszabbat! (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

És akkor Hosszú Katinka és a 200 női vegyes elődöntője még egy magyarral, Sebestyén Dalmával! Mindketten a második futamba kerültek, az elsőben láthattuk a délelőtti második legjobb időt teljesítő amerikai Leah Hayest, a 16 éves tinizsenit, akinek egy betegségből kifolyólag kihullott a haja, nem is visel úszósapkát. Féltávnál már Hayes vezetett, mellen és gyorson is megőrizte előnyét, és 2:09,82 perccel győzött a kanadai Harvey és a japán Omoto előtt, csak Hayes úszott 2.10-en belül.

A második futamban Sebestyén a nyolcas, Hosszú – a szám négyszeres világbajnoka – a hetes pályára került. Idén 2:10,75 volt a legjobb ideje, ezzel volt esélye a döntőre. Hosszú ötödik, Sebestyén nyolcadik lett a futamban, 2:10,72 volt Katinka ideje, éppen bejutott nyolcadikként a fináléba! Sebestyénnek erre nem volt esélye.

Hosszú érthetően boldog volt, persze ez másféle boldogság, mint egy világcsúcs vagy egy olimpiai arany után.

Nagyon örülök, hogy bejutottam a döntőbe, és annak még jobban, hogy a közönség ünnepelt az után, hogy a futamomban ötödik lettem. Kicsit szokatlan ez az érzés, de ez is nagyon jó! – nyilatkozta Hosszú a vegyeszónában. – Öt éve, 2017-ben igyekeztem kizárni minden külső körülményt, most viszont érzékeltem, szinte beszívtam magamba a közönség szeretetét, és ez nagyon jó volt.

Sebestyén már kevésbé örült, ez nem is csoda.

Ebben most ennyi volt, jobban szerettem volna egyéni csúcsot úszni, de sajnos nem sikerült – mondta a győri úszónő.

14 Sebestyén Dalma Galéria: Nincs érem, de van három döntős helyezés, soha rosszabbat! (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Holló Balázs tűrhetően tartotta magát a 200 méter vegyes döntőjében, 7. volt az első száz után, 6 tizeddel rosszabb idővel, mint délelőtt. Féltávnál továbbra is a hetedik helyen tempózott, majd mellen leszakadt nyolcadiknak, úgy festett, délelőtt mindent kiúszott magából. Közben a francia Leon Marchand a világcsúccsal küzdött, 4:04,28 lett az ideje, világbajnoki csúcs, minden idők második leggyorsabb 400 vegyese, de Michael Phelps 2008 óta fennálló 4:03,84 perces világrekordja életben maradt. Cseh László 4:06,16 perces Európa-csúcsa viszont lekerült a listáról, ahogy a világbajnoki csúcs is... Holló nyolcadik lett, 4:15,17 perces idővel, hiába, délelőtt nagyon elfáradt, nem maradt muníció estére...

Még át kell gondolnom... – mondta Holló. – Igazából a lényeg, hogy a döntő meglett. A délelőtti 4:10 sokat kivett belőlem, egy darab egyéni csúcs délelőtt, aztán sajnos délután nem tudtam pihenni, kattogtam egész idő alatt, és a bemelegítés sem sikerült úgy. Most nem volt meg bennem az adrenalinlöket, a tűz. Sajnos csak 200-ig bírtam. 2019-ben Dohában úsztam egy 4:15-öt, egészen az idei évig ez volt az egyéni csúcsom, most ezen sikerült átlendülnöm. Most azt kell megvalósítanom, hogy egy napon kétszer is tudjak jól úszni.

A 4×100-as férfiváltóban most Németh kezdett, a harmadik helyen adta át a képzeletbeli váltóbotot Szabónak, aki felhozta másodiknak a kvartettet (47,37!). Bohus is tartotta magát, de visszaesett, a végén Milák ötödiknek hozta be a stafétát, 46,89 másodperces űridővel. Győzött az Egyesült Államok Ausztrália, Olaszország és Nagy-Britannia előtt. Mindössze 18 század hiányzott az országos csúcshoz... Az ötödik hely ugyanaz, mint amit Tokióban az olimpián elértek. Picike csalódás, de hát ez van...

A fiúk el voltak kenődve a vegyeszónában, különösen Bohus Richárd ostorozta önmagát.

Rajtam ment el az érem, sajnos felültem egy hullámra, és az kidobott a ritmusomból, nagyon sajnálom – mondta.

A magyar lányok ugyanebben a számban nyolcadik helyen végeztek, de jobb idővel, mint amit délelőtt úsztak. A sorrend náluk is változott, Pádár Niki kezdett, Gyurinovics Fanni folytatta, Senánszky Petra volt a harmadik, és Molnár Dóra a hajráember.

Szerettem volna én lenni a negyedik, nekem jobban fekszik, ha hajráember vagyok, de hát Csaba bá (Sós Csaba szövetségi kapitány) így döntött. Sebaj, az európaiak között harmadikak lettünk, Rómában, az augusztusi Eb-n ráhajtunk a bronzéremre! – mondta optimistán Gyurinovics Fanni.

14 Galéria: Nincs érem, de van három döntős helyezés, soha rosszabbat! Fotó: Index

Döntők

Férfi 400 m gyors: 1. Elijah Winnington (ausztrál) 3:41,22 perc, 2. Lukas Martens (német) 3:42,85, 3. Guilherme Costa (brazil) 3:43,31.

Női 400 m gyors: 1. Katie Ledecky (amerikai) 3:58,15 perc, 2. Summer McIntosh (kanadai) 3:59,39, 3. Leah Smith (amerikai) 4:02,08.

Férfi 400 m vegyes: 1. Leon Marchand (francia) 4.08,28 perc, 2. Carson Foster (amerikai) 4:06,56, 3. Chase Kalisz (amerikai) 4:07,47, ...8. Holló Balázs 4:15,17.

Férfi 4×100 m gyorsváltó: 1. Egyesült Államok 3:09,34 perc, 2. Ausztrália 3:10,80, 3. Olaszország 3:10,95, 4. Nagy-Britannia 3:11,14, 5. Magyarország (Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Bohus Richárd, Milák Kristóf) 3:11,24

Női 4×100 m gyorsváltó: 1. Ausztrália 3:30,95 perc, 2. Kanada, 3. Egyesült Államok, ...8. Magyarország (Pádár Nikolett, Gyurinovics Fanni, Senánszky Petra, Molnár Dóra) 3:38,20.

A vasárnapi program:

9.00 óra, előfutamok

Női 100 m hát (Burián Katalin), férfi 100 m hát (Kovács Benedek), női 100 m mell (Halmai Petra), férfi 200 m gyors (Milák Kristóf, Németh Nándor), női 1500 m gyors (Mihályvári-Farkas Viktória)

18.00: középdöntők, döntők

Férfi 100 m mell, női 100 m pillangó, férfi 100 m hát, női 100 m mell, férfi 50 m pillangó, női 100 m hát, férfi 200 m gyors, női 200 m vegyes

(Borítókép: Sebestyén Dalma és Hosszú Katinka. Fotó: Papajcsik Péter / Index)