Most, amikor beszélgetünk, vasárnap kora délután, elégedett vagy inkább szomorú?

Hát, olyan 50-50 százalékban mindkettő. Természetesen örülök a 4:10,87 perces jókora egyéni csúcsomnak, de azt nagyon bánom, hogy estére egy kicsit kipukkadtam. Az a döntő nem igazán jött össze. Utólag azt mondom, sok volt nekem két kemény 400 vegyes egy nap alatt. Igaz, az ellenfeleim is ugyanezt úszták…

Nem lehetne legalább 60-40-re kihozni az arányt? Nehogy már szomorkodjunk!

Na jó, legyen 60-40.

Mivel töltötte a vasárnapot?

Jó sokáig aludtam, rám fért, aztán elmentünk a családdal a Római-partra ebédelni. Egri vagyok, a szüleim most is Egerben laknak, feljöttek Pestre megnézni a kisebbik fiukat. Én már másfél éve Budapesten lakom, de az Egri Úszó Klubban versenyzem. Kell most egy kis kikapcsolódás, aztán estefelé lemegyek úszni egy kicsit, ki kell mozogni magamból a feszültséget, ki kell mosni az izmokból a tejsavat. Csütörtökig fel kell pörögnöm, akkor ússzuk a 4×200-as gyorsváltót, ott más a tempó, a ritmus, mint a 400 vegyesen, át kell állítanom az agyamat és az izomzatomat is. A váltóban szeretnénk valami nagyot alkotni.

Nem mondhatnám, hogy egy alkalmilag, kutyafuttában összerakott váltó lenne, már 2017-ben, Indianapolisban is Márton Richárd, Milák Kristóf, Holló Balázs és Németh Nándor összetételben úszták a 7:10,95 perces juniorvilágcsúcsot, és lettek világbajnokok.

És most, 22-23 évesen már a felnőtt-világbajnokságon is mi ússzuk a váltót! Igazi jó barátok vagyunk, egyívásúak, egykorúak, egy húron pendülünk. Márton Ricsi a legjobb barátom, vele most, a vb alatt is egy szobában alszom. Nagyon készülök a stafétára, nyugodtan mondhatom ezt a többiek nevében is.

A vegyessel mikor kezdett el komolyabban foglalkozni?

2015 környékén, akkor a tbiliszi EYOF-on úsztam először. Egyébként ott, 16 éves koromban arattam az első nagyobb nemzetközi sikeremet, a 4×100-as gyorsváltóban bronzérmesek lettünk. Majd 2017-ben Indianapolisban kijött a lépés, megnyertük a 4×200-as gyorsváltót, második lettem 400 gyorson, harmadik 400 vegyesen.

Huszonhárom éves korára már két olimpián vett részt, azért ez nem akármi!

Szerintem sem, nagyon büszke vagyok rá. Amúgy van egy álmom.

Mi lenne az?

Egy olimpiai érem. Két év múlva, Párizsban, akkor leszek 25 éves, a legjobb korban.

Melyik számban? 400 vegyesen? Vagy a 4 × 200-as gyorsváltóban?

Nekem teljesen mindegy, lehet akár 100 mellen is… (nevet)

Egri lévén, gondolom, úgy született, hogy már tudott úszni…

Majdnem. Ötéves koromban bedobtak a szüleim a Bitskey Aladár Uszodában a kismedencébe, és ott is ragadtam. Sallai Bea tanított meg úszni, aztán Pohl Anett vett át, 13 éves korom óta pedig Kovács Ottó az edzőm. Különben a bátyám is úszott, nem is rosszul, de ma már egy budaörsi autószalonban dolgozik vezető beosztásban.

Minek köszönhette ezt a majd’ három másodperces javulást?

Ahogy szombaton is mondtam, idén nagyon meghajtottam, és jobban odafigyeltem a hétköznapi életre. Amúgy korábban olykor akadtak gondok a munkamorállal, de az utóbbi két hónapban egy percre sem lazítottam, mindent egy lapra tettem fel. Elhatároztam, hogy minden edzésen odateszem magam. Ottó bával nagyon jó a munkakapcsolatunk. Havonta egyszer leülünk, és kivesézzük az elmúlt időszakot. Felnőttként kezel, és azt is megérti, ha néha-néha elborul az agyam, de ilyesmi ritkán fordul elő.

Van valamilyen szenvedélye? Mármint az úszáson kívül…

A steak! Az a kedvenc ételem. És Egerben egyszer-egyszer elmegyünk a barátaimmal a Békafütty Sörözőbe.

Nocsak! A béka mióta tud fütyülni?

Egerben mindig is tudott.

(Borítókép: Holló Balázs a férfi 400 méteres vegyesúszás döntőjében a vizes világbajnokságon a Duna Arénában 2022. június 18-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)