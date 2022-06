Úristen! – zúgta a Hajós, miközben 35 gólt vágtak a magyar lányok

A FINA vizes világbajnokság harmadik napján az alsó hangon is érmes reményeket dédelgető magyar női vízilabda-válogatottnak is jelenése volt már. A mieink ellenfele a csoport előzetesen leggyengébbnek várt tagja, a kellemes bemelegítésnek ígérkező Kolumbia volt. A dél-amerikaiak eleve nem is szereztek volna kvalifikációt a tornára, ám Japán és Kína visszalépésének ők lettek az egyik kedvezményezettjei.

S bizony, aki akár csak két percet is késett a Hajós Alfréd Sportuszodából a 21 órára kiírt kezdéshez képest, pikk-pakk szép számú magyar találatról maradt le. A gólcsapot Rebecca Parkes nyitotta centerből, bő két perc elteltével később pedig már 4–0 állt a medence Margit híd felőli oldalába felállított valóban óriási óriáskivetítőn.

Aki öt éve bármely meccsre kilátogatott a vízilabda-világbajnokság programjából, azon elég hamar úrrá lehetett a nosztalgia. A kék díszités ugyan egy árnyalattal sötétebb kék, mint 2017-ben volt, s talán néhány szponzortábla is változott, a Hajós ideiglenes lelátókkal bővített nyitott uszodája még szűk félház mellett is pont olyan elragadó látványt nyújtott, mint anno.

A meccs ötödik perce két szempontból is emlékezetes marad: egyfelől Marin Daniela révén ekkor szerezte meg története első vb-gólját a dél-amerikai csapat, másfelől pedig arra is ekkor akadt először példa, hogy egy magyar lövésből ne szülessen gól. Belefért, 5–1 volt már ekkor. Végül az első negyedet 8–2-re nyertük, a másodikat – hogy úgy fogalmazzunk, egy óvatos ritmusváltással – 12–0-ra.

A nagyszünetben így 20–2 állt az eredményjelzőn. Ha már akadt néhány perc, megismerkedhettünk a lelátón helyetfoglaló négy tagú kolumbiai családdal – nem nagy kockázat a feltételezés, nem is volt rajtuk kívül több vendégdrukker a Hajósban, maximum ha itt ragadt a csoport korábbi meccséről egy-két olasz vagy kanadai. No meg persze szólt, mit szólt, dübörgött Szikora Robival az Úristen (a tánckamerával néhány szurkolót talán jobban is megmozgatva, mint maga a meccs).

Aki izgalmakért érkezett a Margitszigetre, annak kevés kapaszkodója maradt a harmadik negyed végére – ekkor már 27–2 volt az állás ide. Igazából két kérdés maradt: szerez-e gólt minden magyar mezőnyjátékos, s a nagyszünetben beállt Gangl Edina lehúzza-e teljesen a rolót, azaz a meccs második felét kapott találat nélkül tudjuk-e lehozni?

Előbbi kérdést a negyedik játékrész 23. másodpercében húzhattuk le a listánkról, az addigra találattal egyedül adósmaradt Mahieu Geraldine – ki érti, hogy keveredett centerbe? – a társak közreműködésével utolsóként a mezőnyjátékosaink közül mattolta Sara Agüdélót (28–2).

29–2 után, hat és fél perccel a meccs vége előtt Kolumbia ismét szépített, ezzel Ganglnek sem lett meg a hibátlan mérleg. Szomorkodni azonban így sem volt okunk: a magyar válogatott 35 találatig meg sem állt válaszul. Rybanska Natasa a mezőny legeredményesebb tagjaként hatot vállalt, Leimeter Dóra ötig, Keszthelyi-Nagy Rita és Szilágyi Dorottya négyig jutott.

Ilyen sok gólt pedig egyetlen női pólócsapat sem ért el a nyitófordulóban, a hollandok 29, a görögök 28 találatig jutottak a saját meccsükön.

Az A csoport másik összecsapásán Kanada és Olaszország 7–7-es döntetlent játszott egymással, így az első kör után a mieink nemcsak gólkülönbséggel – a végén a csoport utolsó helyezettje ellen elért eredmény amúgy is kiesik, azaz jó eséllyel ez a meccs –, hanem pontelőnnyel áll a kvartett élén.

Folytatás szerda este, ugyancsak 21 órai kezdettel Olaszország lesz majd az ellenfél.

Kedden pedig a férfiak is elkezdik, Montenegró ellen „hangyányit” keményebb nyitómeccs vár rájuk, mint a nőké volt…

Csak egy jó tanács: érdemes időben érkezni!

FINA VIZES VILÁGBAJNOKSÁG

Női vízilabda

Csoportkör, 1. forduló

A csoport

Magyarország–Kolumbia 35–4 (8–2, 12–0 , 7–0, 8–2)



(Borítókép: A magyar játékosok a vizes világbajnokság női vízilabda tornáján, az A csoportban játszott Magyarország - Kolumbia mérkőzés előtt a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2022. június 20-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)