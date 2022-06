Milák Kristóf nem tud lassan úszni

Két magyar a 200 méteres férfi pillangóúszás keddi döntőjében – ez a hétfő este mérlege a mi szempontunkból a Duna Arénában, a 19. FINA világbajnokságon. Az, hogy Milák Kristóf toronymagasan a legjobb idővel finalista, senkit sem lep meg, és az is a papírforma, hogy Kenderesi Tamás hatodikként szintén döntős. Megszületett a vb első világcsúcsa 100 méter háton az olasz Thomas Ceccon révén, no és Katie Ledecky az 1500 méter megnyerésével immár tizenhatszoros világbajnok.

Az esti program nyitányán megcsodálhattuk a románok Milákját. Igen, a 17 éves David Popovici úgy húzott el az utolsó ötvenen a mezőnytől a 200 méteres gyorsúszás döntőjében, ahogy Kristóf szokott pillangón; lazán, könnyedén, látszólag erőlködés nélkül, és ha most még nem is javította meg a német Paul Biedermann cápadresszben úszott 1:42,00-s szédületes világcsúcsát, de hogy előbb vagy utóbb meg fogja, ahhoz nem fér kétség. Így is junior világcsúcs – Popovici vitathatatlanul a budapesti vb egyik nagy alakjává lépett elő. Amikor beszélgetett a brit újságírókkal a vegyeszónában, az is kiderült, hogy perfekt angol, a 190 centijéhez és 205 centis fesztávolságához jó, ha 80 kiló, szóval, tényleg olyan, mint Milák, csak öt évvel fiatalabb kiadásban. És hasonló talentum. Egy napja 1:44,40-nel már junior világrekordot állított fel, most abból faragott le egy másodpercet. Edzője Adrian Rădulescu, és Bukarestben él.

Kisgyermek koromban éveken keresztül Michael Phelps pekingi olimpiai úszásait néztem a You Tube-ról, apámmal elemeztük minden mozdulatát, aztán Ian Thorpe lett a kedvencem, sokan azt mondják, a stílusom az övére hasonlít. Nem tudom, lehetséges – mondta Popovici a vegyeszónában, miközben többen is arra gondoltunk, hogy a világbajnokság egyik csúcspontja lehet összecsapása Caeleb Dressdellel a 100 méter gyorson.

A másik pedig Miláké a 100 pillangón, ugyancsak Dressellel. Alig várjuk. Mindkettőt.

Aztán jött Popovici győzelmi sajtótájékoztatóra, amely előtt sikerült pár szót váltanunk a korához képest roppant éretten gondolkodó sráccal, aki elárulta, hogy kiváló angol nyelvtudását egy bukaresti magániskolában szerezte, ahová a szülei iratták be, pénzt nem kímélve. Aztán a sajtótájékoztató végén feltették neki a kérdést, mit szól ahhoz, hogy a FINA itt, Budapesten úgy döntött, hogy a férfiból nővé átoperált úszók – amennyiben ezt a műtétet 12 éves koruk, tehát a pubertás kezdete után hajtották végre rajtuk – nem versenyezhetnek transzneműként a nők között.

Helyeslem ezt a határozatot, mivel attól, hogy valaki férfinak született transznemű, még nem vesztette el azokat a biológiai előnyöket, amelyeket egy férfi a született nőkkel szemben élvez – mondta Popovici.

Az 1500 méter női gyors döntője nagyon is egyértelmű, már-már unalmas volt, bár ezt azért mégsem mondhatjuk, mert akkor megsértenénk Katie Ledeckyt, napjaink legnagyobb úszóját, az immár tizenhatszoros világbajnokot. Az amerikai hölgy majdnem egy teljes uszodahosszal verte honfitársnőjét, Katie Grimest, bár tíz másodperccel elmaradt saját világcsúcsától.

100 háton is amerikai siker: a 20 éves Regan Smith megverte a szám kétszeres világbajnokát, a kanadai Kylie Masset. Jól megy a jenkiknek...

Jól, de nem annyira jól, hogy megakadályozhatták volna az olasz Thomas Ceccont abban, hogy megússza a vb első világcsúcsát és megnyerje a 100 méteres hátúszást. Az olasz már az 50 méter pillangón is kitett magáért, de amit itt hétfő este előadott, arra nehéz szavakat találni. Amikor beért a célba, felült a kötélre, és konstatálta, hogy világcsúcsot úszott, olyan fintort vágott a szájával, mint aki azt mondja: hmmm, nem rossz...

És az sem olyan rossz, hogy a világrekordért 50 000 dollár üti a 21 éves olasz srác markát.

A régi rekordot éppen a most legyőzött Murphy tartotta 51,85-tel, a riói olimpia óta. Itt tartottunk, Ceccon már jó negyedórája adta az interjúkat, de nem jutott el hozzánk, magyar újságírókhoz.

Nem, mert egyszer csak hirtelen leült a székre, majd elsápadt, és úgy kellett kivinni a vegyeszónából.

A jelek szerint a világcsúcs minden erőtartalékát kiszívta belőle, vagy csak egyszerűen leesett a vércukorszintje. Tavaly ugyanez megtörtént itt Budapesten az orosz Kliment Kolesznyikovval.

Aztán végre megint magyarokért izgulhattunk, bár olyan nagyon nem kellett idegeskedni, hála istennek. A 200 méter pillangó első elődöntőjében Kenderesi Tamás óriásit hajrázott, bejött harmadiknak 1:54,79-cel. Milák Kristóf egy kicsit odatette magát, és a világ idei legjobbjával, minden idők kilencedik legerősebb idejével, 1:52,39 perces idővel tudatosította a mezőnyben: itt csak az ezüstéremért lehet küzdelem kedd este a szám fináléjában.

Szándékosan kezdtem kicsit lassabban, így legalább maradt erőm a hajrára, ez volt a tervem – mondta Kenderesi, a riói olimpia bronzérmese. – Jó lett volna az első kettő közé kerülni a futamomban, abban az esetben középen kaptam volna pályát, de így sincs baj.

Milák természetesen a 4-es pályán úszik kedd este a fináléban, ahogy ezt már tőle megszokhattuk. Érdemes odafigyelni arra, amit mondott a 22 éves zseni:

Szerettem volna letenni egy értékelhető úszást az asztalra, nem csak úgy befürödni a döntőbe – magyarázta a világcsúcstartó. – Igen, értékelhető legyen, komolyan álljak oda, legyen egy olyan dinamikája, olyan technikája, ami bizalmat ad a döntőre, hogy majd az is jól fog menni. Olyan időt akartam úszni, amely megnyugvást ad Virth Balázsnak, az edzőmnek. Szerintem ez most sikerült. De kérdezzetek bármit!

Kérdeztünk, mégpedig azt, hogy délelőtt olyan időről beszélt, ami 1:54 eleje, 1:53 vége lenne. Ehhez képest...

Próbáltam figyelni, jól bírtam egész végig, megfelelő tempót választottam. Én beszívom a közönség biztatását, van, aki kizárja a közönségzajt, én ki akarom élvezni, amikor idehaza úszhatok. Külföldön nem kapok ekkora ovációt.

Ilyenkor eszünkbe jut Sós Csaba szövetségi kapitány bon mot-ja, miszerint Milákkal az a baj, hogy nem tud lassan úszni...

Úgyhogy meg lennénk lepve, ha még kedd este is 1:50,73 lenne a 200 méteres pillangóúszás világrekordja.

A nap utolsó döntőjét is az olaszok nyerték, jól ment nekik hétfőn, Benedetta Pilato győzött 100 méter női mellen. És hogy teljes legyen a talján boldogság, a 100 méter férfihát eredményhirdetésén már ott állt a dobogó tetején Thomas Ceccon, még ha kicsit sápadtan is.

Döntő

200 m férfigyors: 1. David Popovici (román) 1:43,21 perc, junior világcsúcs, 2. Szun Vu Hvang (dél-koreai) 1:44,47, 3. Tom Dean (brit) 1:44, 98.

1500 m női gyors: Katie Ledecky (amerikai) 15:30,15 perc, 2. Katie Grimes (amerikai) 15:44,89, 3. Lani Pallister (ausztrál) 15:48,96.

100 m női hát: 1. Regan Smith (amerikai) 58,22 mp, 2. Kylie Masse (kanadai) 58,40, 3. Claire Curzan (amerikai) 58,67.

100 m férfihát: 1. Thomas Ceccon (olasz) 51,60 mp világcsúcs, 2. Ryan Murphy (amerikai) 51,97, 3. Hunter Armstrong (amerikai) 51,98.

100 m női mell: 1. Benedetta Pilato (olasz) 1:05,93 perc, 2. Anna Elendt 1:05,98, 3. Ruta Meilutyte (litván) 1:06,02.

A kedd délelőtti program, előfutamok:

50 m női hát (Komoróczy Lora)

100 m férfigyors (Németh Nándor, Szabó Szebasztián)

200 m férfivegyes (Kós Hubert, Török Dominik)

200 m női pillangó (Kapás Boglárka, Hosszú Katinka)

