Kós Hubert félájultra hajtotta magát, ötödik a női stafétánk

Szerdán is az új hullám képviselői hasítottak a Duna Arénában a 19. FINA világbajnokságon. Előbb a 15 éves kanadai Summer McIntosh behúzta a 200 pillangót – Kapás Boglárka hetedik lett –, a 17 éves román David Popovici a 200 után megnyerte a 100 gyorsot – Németh Nándor hatodik –, majd a francia Léon Marchand, aki a maga 20 évével már-már matuzsálem, teljessé tette a vegyes duplát. Itt Kós Hubert a hatodik helyen végzett. Befejezésül a női 4×200-as gyorsváltónk bejött ötödiknek.

Ami a férfiaknál David Popovici, az a nőknél – kislányoknál – Summer McIntosh. A kanadai tinédzser még csak augusztusban tölti be a tizenhatot, de már szerzett egy ezüstérmet itt, a Duna Arénában, a vb első napján 400 méter gyorson junior világcsúccsal a verhetetlen Katie Ledecky mögött. És most megnyerte a 200 pillangót, méghozzá nagyon simán. A harmadik ötven volt a kulcskérdés, ott előzte meg a gyilkos tempóban kezdő kínai Csangot, és állt az élre, onnan már le sem tudták taszítani. Győztes ideje, a 2.05,20 újabb junior világcsúcs.

Kapás Boglárka holtversenyben hetedik lett, ha azt nézzük, hogy ő volt a címvédő, akkor ez feledhető eredmény, ha viszont azt, hogy mennyit betegeskedett, és milyen keveset tudott edzeni, akkor bravúr a döntőbe jutása Virth Balázs tanítványának. Három éve 2:06,78-cal nyert világbajnokságot, azzal az idővel sem tudott volna itt és most dobogóra kerülni. Mindenesetre nem volt szomorú a vegyes zónában, sőt, kijelentette, hogy a szerdai program végén beszáll a 4×200-as magyar gyorsváltóba Pádár Nikolett, Késely Ajna és Molnár Dóra mellé.

Volt egy kis felháborodás

A százméteres gyorsúszás férfi döntőjére váratlanul megérkezett három tévétársaság, de a jogtulajdonos EBU emberei közölték, hogy bemehetnek, de csak kamera nélkül, vagy kamerával akkor, ha fizetnek... A lényeg az, hogy akkora volt a nemzeti méretű felháborodás Romániában, amiért egyetlen tévétársaság sem közvetítette David Popovici szenzációs győzelmét 200 gyorson – Románia első világbajnoki diadalát úszásban –, hogy a vb felénél három tévé is felkerekedett Bukarestből, hogy közvetítse a 100 gyors fináléját. Csakhogy ez nem olyan egyszerű.

Mindenesetre Popovici nem ábrándította ki a román szurkolókat, bár sokkal nehezebb dolga volt, még Caeleb Dressel távollétében is, mint gondoltuk. Most nem volt világcsúcs, sem junior, sem felnőtt, César Cielo Filho szakállas (13 éves) világrekordja, a 46,91 nem forgott veszélyben, sőt, a Popovici által tartott 47,13-as korosztályos rekord sem. A bukaresti srác a jelek szerint egy kicsit elfáradt már, de legalább így megmutathatta, hogy nemcsak utcahosszal tud nyerni, hanem fogcsikorgatva is. Hat századdal előzte meg francia és további héttel kanadai riválisát. Németh Nándor hatodik lett, meglehetősen kalandos körülmények között.

75 méternél elhagytam az egyik sapkámat – mondta a vegyeszónában. – De nem ám csak simán elhagytam, hanem fokozatosan csúszott le a fejemről, rettenetesen zavart. De mindegy, nem erre akarom fogni, hogy elmaradtam a kedd esti szétúszásban elért országos csúcsomtól. Fáradt voltam, későn kerültem ágyba, most ennyi volt bennem.

Léon Marchand Popovici és persze Milák Kristóf mellett ennek a világbajnokságnak a nagy egyénisége. A 20 éves francia fickó, a legendás amerikai edzőpápa, a korábban Michael Phelpset gardírozó Bob Bowman jelenlegi tanítványa korábban megnyerte a 400 vegyest, második lett 200 pillangón Milák mögött, most pedig a 200 vegyest is behúzta, igaz, komoly küzdelem árán. De behúzta. Kós Hubert nagyon bekezdett – szokásához híven –, sokáig a világcsúcsrészidőn belül tempózott, de aztán a mellen és a gyorson visszaesett, és teljesen kihajtva magát hatodik lett. Ami cseppet sem rossz eredmény egy 19 évestől. Edzője, Magyarovits Zoltán is reálisnak érezte ezt a produkciót.

10 Galéria: Kós Hubert félájultra hajtotta magát, ötödik a női stafétánk Fotó: Bodnár Patrícia / Index

Hogy mennyire kihajtotta magát „Hubi”, az hamarosan kiderült, ugyanis leesett a vércukorszintje, le kellett fektetni, és nem is tudott kijönni a vegyeszónába.

Akkor már azt is tudtuk, hogy Caeleb Dressel az egész világbajnokságtól visszalépett, nemcsak a 100 gyorstól, így sajnos elmarad pénteken a várva várt nagy csata a 100 pillangó döntőjében az Európa-rekorder Milák Kristóf és az amerikai világcsúcstartó között.

Magyarország eddig a nyolcadik

Kellemes meglepetés a nap vége felé: a 200 méter férfi hát elődöntőjéből mindkét magyar továbbjutott. Telegdy Ádám 1:56,80-as ideje és összesítésben ötödik helye várható volt, de Kovács Benedek Bendegúztól az 1:57,12 óriási egyéni csúcs, eddig az idei országos bajnokságon úszott 1:57,70 volt a legjobbja. A 24 éves fiatalember a nyolcadik idővel kvalifikált.

Végül a 4×200-as női gyorsváltónk Pádár Nikolett, Molnár Dóra, Késely Ajna, Kapás Boglárka összetételben ötödik lett, ami igencsak dicséretes teljesítmény. Főleg úgy, hogy Kapás egy órával korábban még a 200 pillangón lett hetedik.

Döntők

Női 200 m pillangó: 1. Summer McIntosh (kanadai) 2:05,20 perc, 2. Hali Flickinger (amerikai) 2:06,08, 3. Csang Jü-fej (kínai) 2:06,32, …7. Kapás Boglárka 2:08,12.

Férfi 100 m gyors: 1. David Popovici (román) 47,58 perc, 2. Maxime Grousset (francia) 47,64, 3. Joshua Liendo Edwards (kanadai) 47,71, …6. Németh Nándor 48,13.

Női 50 m hát: 1. Kylie Masse (kanadai) 27,31 mp, 2. Katherine Berkoff (amerikai) 27,39, 3. Analia Pigree (francia) 27,40.

Férfi 200 m vegyes: 1. Léon Marchand (francia) 1:55,22 perc, 2. Carson Foster (amerikai) 1:55,71, 3. Daija Szeto (japán) 1:56,22, …6. Kós Hubert 1:57,26.

Női 4×200 m gyorsváltó: 1. Egyesült Államok 7:41,45 perc, 2. Ausztrália 7:43,86, 3. Kanada 7:44,76, …5. Magyarország (Pádár Nikolett, Molnár Dóra, Késely Ajna, Kapás Boglárka) 7:57,90.

Az úszás éremtáblázatán a szerdai nap után az Egyesült Államok vezet 11 arany-, 6 ezüst- és 9 bronzéremmel Olaszország (3, 1, 1) és Ausztrália (2, 5, 1) előtt, Magyarország a 8. Milák Kristóf aranyérmével.

(Borítókép: Kós Hubert. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)