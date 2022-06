Mindössze két akciógóllal nem ment – női pólósaink fájó vereséget szenvedtek

A harmincöt gólos bemelegítés után valóban elkezdődött a magyar női pólóválogatott számára a hazai rendezésű világbajnokság. Ezúttal a vb-újonc Kolumbiánál jóval komolyabb játékerőt képviselő, 2016-ban még olimpiai ezüstöt szerző, igaz, a 2021-ben Tokióban megrendezett játékokra végül ki sem jutó olaszok személyében. Emlékezetes, Olaszországot épp a mieink ütötték el a kvalifikációtól, miután a 2021 januárjában rendezett trieszti selejtezőtorna elődöntőjében 13–10-re győzött Bíró Attila csapata.

Az olaszok Kanada ellen 7–7-es döntetlennel indítottak a Margitszigeten. A hétfői meccs jelentős részében ők diktálták a tempót, az első negyed végén 4–2-re, a nagyszünetben 6–5-re vezettek. Ezt követően viszont megakadt a támadógépezet: az utolsó tizenhat percben összehozott mindössze egy találatra nem lehetnek túl büszkék, miként a tízből mindössze két értékesített emberelőnyükre sem.

Mégis korai lett volna leírni őket: a két csapat legutóbbi, áprilisi összecsapását ugyanis Olaszország nyerte, a világliga európai fináléjának bronzmeccse 10–9 lett – oda. Bíró pedig már akkor figyelmeztetett, csalódni fog, aki az újjáalakuló olasz válogatottat túl gyakran akarja összevetni az olimpiai selejtezőben legyűrt ellenféllel, ugyanis annak kerete csaknem teljesen kicserélődött – s a vb-ig hátralévő időben alighanem tovább erősödik a kerettagok közti kohézió.

Megint más kérdés, hogy mennyire akartuk kiteríteni a lapjainkat a világliga-bronzért, akkor már két hete tudva, hogy Budapesten közös csoportban szerepel majd a két gárda...

Utóbbira csakis a Hajósban kaphattunk választ...

Ugyan a kezdést megelőző órákban erősen lógott az eső lába, így is jó 3500-4000 ember gyűlt össze az ideiglenesen bővített lelátókon – a két hosszú oldalt csaknem megtöltve, és látványosan csupán a kapuk mögötti szektorokban hagyva üresen székcsoportokat.

Hangerőben nem is volt hiány, amit a válogatott az első két emberfórt kihasználva bő másfél perc alatt 2–0-s előnnyel hálált meg. Az első negyed legemlékezetesebb gólja Parkes Rebeccáé volt, aki Roberta Bianconi flegmán elvégzett szabadrúgása után pöckölte-tuszkolta a labdát a Caterina Banchellit megelőzve az olasz kapuba – ezzel három és fél perc után már 3–1 volt ide. A játékrészt végül 4–3-mal hozta a magyar válogatott – az utolsó másodpercekben az oldalháló tréfálta meg Szilágyi Dorottyát, no meg a helyszínen tartózkodó nézők legalább kétharmadát...

16 Galéria: Női vízilabda: Magyarország - Olaszország Fotó: Bodnár Patrícia / Index

Már az első negyedben is az lehetett az érzésünk, a kelleténél könnyebb síppal fújja a játékvezetői páros a kiállításokat a mieink oldalán, ez az érzés pedig a második felvonás elején csak hatványozódott. Ráadásul az olaszok azt a szívességet sem tették meg, hogy ott folytatták volna az előnyök értékesítését, ahol Kanada ellen abbahagyták, ezúttal 5/4-gyel hozták le az első 12 percet, így pedig 4–4-nél és 5–5-nél is egyenlíteni tudtak. Inkább az akciógólokkal akadt gondja mindkét csapatnak: az olaszok három, a mieink hat kísérletből találtak csak egyszer a kapuba egyenlő létszám mellett. A játékrész hajrájának Gurisatti Gréta kettős fórból szerzett találatával így is előnyből várhattuk – csakhogy a különbség az istenért sem akart hízni, többek közt a Parkes gólján hamar továbblépő, azt leszámítva szenzációs estét kifogó Banchelli bravúrjainak köszönhetően (5–6).

Hiába hoztuk el a harmadik ráúszásnál a labdát, Rybanska Natasa bombája a kapufán csattant. Az olaszok nem álltak hadilábon a szerencsével sem, az ellentámadásból Giuditta Galardi lövése a blokkolni próbáló kezek és Magyari Aida hóna alatt csúszott gólba – így harmadszor is egyenlítettek a „vendégek”. Majd Magyari bravúrja után a kipattanót megszerezve Roberta Marletta a találkozón először az előnyt is megszerezte Olaszországnak. Nem találtuk a fogást az olasz védekezésen, a centerezések rendre nem sikerültek, az átlövések pedig vagy az ekkor már 60 százalékon védő Banchelli kezei közt, vagy a kapufán haltak el. Úgy vágtunk neki a harmadik negyed hajrájának, hogy tizenkét próbálkozásból továbbra is egy akciógól állt a magyar csapat neve mellett.

Kevés. Ráadásul a második játékrész vége óta három kiállítást is megtorlatlanul hagytunk, ami szintén nem kecsegtetett sok jóval.

Érezte ezt Bíró Attila is, aki egy újabb fórt már nem akart kihasználatlanul hagyni, időt kért, Szilágyi Dorottya pedig a figura végén meg is szerezte az első gólját ezen a meccsen (7–7). Ez viszont önmagában még nem volt elég ahhoz, hogy válogatottunk kikeveredjen a csávából, 43 másodperccel a szünet előtt Mahieu Geraldine kipontozódott, Marletta pedig büntetőből ismét előnyhöz juttatta az olaszokat (8–7).

Az utolsó negyed több mint három percen át nem hozott gólt. Volt itt minden, fújtak ellenünk nehezen érthető kontrát, egyenlő létszámnál és fórból is eltaláltuk a kapufát, s lőttük arcon sikeres centerezés után a kitaposás után már visszasüllyedőben lévő kapust. Már-már úgy tűnt, újabb emberelőnyt hagyunk kihasználatlanul, amikor Szilágyi átlövése csak-csak utat talált a jobb felsőbe (8–8).

A fordítás viszont nem jött össze, sőt. Máté Zsuzsanna kipontozódása és Carlo Silip időkérése után Sofia Giustini talált a magyar kapuba. Három perccel a vége előtt elúszni látszott a hajó, Chiara Tabani akciógóljával a meccsen először kettővel is elléptek az olaszok. Az idő egyre csak fogyott, a mieink pedig továbbra sem tudtak feljavulni a befejezéseknél.

Az utolsó másfél percnek úgy vágtunk neki, a döntetlen is óriási bravúr lenne, ám vitathatatlanul sokat érne – hiszen a pénteki, Kanada elleni mérkőzésre így saját kezünkben maradhatott volna a sorsunk. Nem úgy a vereséggel, amely lényegében egyet jelentett azzal, hogy nem nyerhetjük meg a csoportot. (Kolumbia Olaszország elleni győzelménél kevés valószínűtlenebb dolgot lehet találni a világon...)

Időkérés után Magyari is felúszott az ellenfél kapujához, így próbáltunk egy gólra zárkózni, de Gurisatti elrontotta a lövést a bal szélről. Sikeres védekezés után 25 másodperccel a vége előtt még labdához jutottunk, Keszthelyi-Nagy Rita gólra is váltotta, de ez már édes kevés volt az üdvösséghez, nyolc másodperc maradt az órán, amit az olaszok lepörgettek, megnyerve a mérkőzést (10–9).



Azaz megismétlődött a világliga-bronzmeccs végeredménye...

A csoport másik meccsén Kanada 22–2-re verte a vb-újonc Kolumbiát, ezzel jelen állás szerint a kvartett élén áll. Pénteken a csoportgyőzelemért ugranak majd medencébe a mieink ellen. Nekünk – reálisan nézve – marad a második vagy a harmadik hely a csoportkör végére. Ezzel pedig pihenőnap helyett a vasárnapi újabb összecsapás a negyeddöntőért.

FINA VIZES VILÁGBAJNOKSÁG

Női vízilabda

Csoportkör, A csoport, 2. forduló

Olaszország–Magyarország 10–9 (3–4, 2–2, 3–1, 2–2)

Korábban

Kolumbia–Kanada 2–22 (1–3, 1–5, 0–7, 0–7)

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)