Merkely Béla az elájult szinkronúszóról: Valószínűleg neki nem ez a sport való

Mint megírtuk, az eset a műúszók egyéni szabadprogramjának döntőjén történt a Margit-szigeten. Anita Alvarez a gyakorlata után rosszul lett, és elájult a vízben. Edzője, Andrea Fuentes utánaugrott, és egy vízimentő segítségével a felszínre hozta. Az edző később részletesen beszámolt a történekről.

Merkely Béla a történtek után is nyilatkozott már, most azonban részletesen is beszélt az RTL Híradónak az esetről. Azt mondta, hogy a szinkronúszás fizikailag rendkívül megerőltető, különleges sportág, amelyben a sportolók viszonylag rövid ideig tartózkodnak a víz fölött, és utána hosszabb ideig vannak a víz alatt. Ezért amikor a szinkronúszó a víz felett van, akkor hiperventilál – vagyis gyorsan, viszonylag sok levegőt vesz –, és ilyenkor a szén-dioxid mennyisége megnő a szervezetben.

Ebben az esetben bekövetkezhet az ájulás, amit a fárasztó gyakorlat közben a fiatal amerikai sportoló a víz alatt szenvedett el

– mondta Merkely Béla.

Hozzátette azt is: ezután a sportoló edzője látta meg először, hogy a nő nem a gyakorlatának megfelelően mozog, ezért ő ugrott először a vízbe. Normál esetben a versenyszámot vezető bíró ad engedélyt a vízbe való beugráshoz az életmentőknek is, de mivel a sportoló edzője már beugrott, ezért az úszómester követte őt. Utána a sportolónőt az orvosi szobában ellátták, magához tért, és 15 perc múlva saját lábán hagyta el a helyszínt.

Merkely Béla szerint utólag az is kiderült, hogy Anita Alvareznek korábban is volt már ehhez hasonló rosszulléte. „Különböző típusú sportolók vannak, egyesek jól viselik, hogy az oxigén és a szén-dioxid mennyisége ilyen módon váltakozik. De vannak erre érzékenyebbek, ő közéjük tartozik.

Valószínűleg neki nem ez a sport való

– vélekedett Merkely Béla az eset után.

Az RTL-nek nyilatkozott Bill May korábbi amerikai szinkronúszó-világbajnok, a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) delegáltja is, aki azt mondta: Anita Alvarez jó állapotban van, jelenleg pihen, és reméli, hogy pénteken már újra edzhet. Hozzátette: a sportolók néha a végsőkig feszítik a húrt, az emberi test képességeinek határait súrolják és túlhajtják magukat, most is ez történt.

Hozzátette:

a magyar rendezők, úszómesterek nem követtek el mulasztást, mivel csak a szinkronúszók edzője tudja pontosan, hogy a sportoló gyakorlatának hogyan kell kinéznie.

Ezért lehet ilyenkor némi késlekedés a vízimentők részéről, akik azt hiszik, hogy éppen egy következő gyakorlat, mozdulatsor következik. Az egészségügyi szolgálat nagyon gyorsan reagált, amint észlelték, hogy baj van. Olyan gyorsan ott voltak, amilyen gyorsan csak lehetett – mondta a korábbi világbajnok.

(Borítókép: A gyakorlata befejezése után elájult amerikai Anita Alvarezt edzője, Andrea Fuentes és egy segítő hozza ki a medencéből a szinkronúszók egyéni szabadprogram versenyének döntőjében a vizes világbajnokságon a Margit-szigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2022. június 22-én. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)