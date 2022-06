A történte során vízilabda-világbajnokságon a 10. helyén előrébb (2015) még sosem végzett Brazíliáról viszonylag szép emlékeket őrizhettünk a kezdés előtt, igaz legutóbb 2016-ban, a Rio de Janeiro-i olimpián találkoztunk velük tétmeccsen – akkor a maival már köszönőviszonyban sem álló válogatottat a csoportkörben 10–6-ra, az egyenes kieséses szakaszban 13–4-re verte a még Benedek Tibor vezette, végül 5. helyet szerző magyar csapat.

Már a „felvezető mérkőzésre” sem lehetett panasz, a kvartett másik két csapata, Montenegró és Grúzia az első két teljesen ellentétes félidő (1–4, 3–0) után végletekig kiélezett meccset játszott egymással, s hat másodperccel a vége előtt a montenegrói kapus dupla bravúrja kellett ahhoz, hogy a balkániak behúzzák a győzelmet.

A két meccs között pedig arról sem feledkeztek meg a szervezők és a szurkolók, hogy megemlékezzenek az olimpia napjáról, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 1894-es megalapításának évfordulójáról. A legtöbb magyar olimpiai bajnokot adó sportág esetében ez illő is volt.

Az impozáns drapériánál is látványosabb volt Manhercz Krisztián ejtése, amivel másfél percnyi játék után megszerezte a vezetést a magyar válogatott. Az „ünnepnapon” nagy elánnal vetették magukat meccsbe a mieink, még a negyed felénél sem jártunk, amikor Varga Dénes, majd Manhercz újabb találatával háromra hízott a két csapat közti különbség.

Märcz Tamás ígérete szerint a csapategység továbbépítésére, újabb figurák kipróbálására és begyakorlására szerette volna felhasználni a papíron leggyengébb csoportellenfél elleni meccset. Már a kezdőcsapat is ennek megfelelő volt: a kapuban Lévai Márton váltotta a Montenegró ellen a mezőny legjobbjának választott Vogel Somát, és a vb-újoncaink közül a kedden góllal debütáló Burián Gergőnek is alaposan kijutott a játékpercekből az első negyedben.

A játékrész derekán Pualo Pedroso szépített ugyan, de ez sem adott sok okot az aggodalomra: nem telt bele két perc, Burián emberfórból, Jansik Szilárd és Pohl Zoltán ötméteresből vette be a brazil kaput. Majd a dudaszó előtt nyolc másodperccel Zalánki alakította 7–1-re az állást.

A folytatás is magabiztosan alakult, noha jobban emlékeztetett a szövetségi kapitány által előrevetített, harcias, fizikális vízilabdára: a második negyedet 4–2-re, a harmadikat 4–1-re nyertük.

Nem egészen 22 perc telt el a meccsből, amikor Zalánki góljával először tízre nőtt a különbség. A brazilok egyre fáradtabbnak tűntek, s bár a védekezésre még úgy ahogy futotta az erejükből, egyre többször esett meg velük, hogy lövésig se jussanak saját támadásaik végén, a támadóidő végéhez érve inkább csak beejtve a labdát a medence egyik sarkába, addig se tudjon gyors indításokkal operálni és megúszni a magyar válogatott...

A helyzetek számára így sem panaszkodhattunk, a negyedik negyed kezdetére 31 gólszerzési kísérletnél jártunk. Újabb két gyors magyar gól következett, centerből – a magyar mezőnyjátékosok közül utolsóként – Mezei Tamás is betalált, ezzel hat perccel a vége előtt 17–4-re növelve a különbséget. A brazil kaput őrző Alexandre Mendes hiába szuggerálta egyre sűrűbben a jobb válla felett elpillantva a hátralévő játékidőt mutató órát, az ő szempontjából aligha peregtek gyorsan a másodpercek. Angyal, aztán Hárai volt eredményes centerből – a meccs közepén látott agresszív brazil védekezésnek ekkor már nyoma sem volt. A mieink húsz gólig meg sem álltak, s bár a dél-amerikaiak a végjátékban kétszer szintén betaláltak, a vártnál így is jóval magabiztosabb sikert értek el Varga Dénesék (20–6). A mieink közül Varga – akit a meccs legjobbjának is megválasztottak –, Nagy Ádám és Zalánki Gergő is három találatig jutott – ezzel a mezőny legeredményesebb tagjainak bizonyultak.

A pólónap tökéletességébe csupán az a tény zavart be, hogy a Soproni Uszodában az eredetileg 19 óra 30 percre kiírt Olaszország–Kanada mérkőzést nem lehetett megrendezni. Az Index információi szerint az észak-amerikaiaknál több játékos is pozitív koronavírustesztet produkált...

A magyar pólócsapat szombaton este Grúzia ellen biztosíthatja a csoportgyőzelmet, ezzel pedig a helyét a legjobb nyolc között.

FINA VIZES VILÁGBAJNOKSÁG

FÉRFI VÍZILABDA

Csoportkör, A csoport, 2. forduló

Magyarország–Brazília 20–6 (7–1, 4–2, 4–1, 5–2)

Korábban

Grúzia–Montenegró 9–10 (1–4, 3–0, 3–4, 2–2)

