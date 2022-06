Milák fél gőzzel is a világ előtt, a 4×200-as gyorsváltónk csúccsal döntős!

Minden napra jut egy fejezet a Milák-hőskölteményből, csütörtökre kettő is, a 100 méter pillangó elő- és középfutama, továbbá a 4×200-as gyorsváltó. Utóbbiban Márton Richárd, Holló Balázs és Németh Nándor is írt néhány bekezdést. Mindenesetre Milák óriási esélyese a rövidebb pillangószámnak is, Caeleb Dressel távollétében kiemelkedik a mezőnyből.