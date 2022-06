Milák Kristóf az aranyérem után: Én is emberből vagyok, elfáradtam

Milák Kristóf második aranyérmét nyerte a budapesti vizes világbajnokságon, amikor pénteken fölényesen győzött 100 méter pillangón. Ebben nincs semmi meglepő, lassan olyan természetesnek vesszük a zseni újabb és újabb sikerét, mint azt, hogy keleten kel fel a nap, és nyugaton megy le. Pedig ezekért a diadalokért neki is keményen meg kell dolgoznia, és a világrekord sem terem csak úgy, magától – és néha el is marad, mint pénteken. A mix gyorsváltóban viszont nem maradt el, az ausztrálok úszták a vb harmadik világrekordját.

Sarah Sjöström nyolc éve állította fel az 50 méteres pillangóúszás világcsúcsát 24,43 másodperccel, és most, 28 éves korában senki sem várta a sportág svéd nagyasszonyától, hogy lefarag ebből az időeredményből. Sarah viszont nagyon ambicionálta a győzelmet, az elsőt tőle ezen a világbajnokságon, és ez fölényesen meg is történt. A svéd hölgy nagyot ordított, majd rácsapott a vízre, jelezve, mennyire fontos volt az önbecsülésének és a lelki békéjének ez a diadal. Sjöström kilencedik világbajnoki címét és tizenhetedik érmét szerezte!

Ja, és még egy „apróság”. Sjöström negyedórával az 50 pillangón aratott győzelme után játszi könnyedséggel megnyerte az 50 gyors elődöntőjét is! Döbbenetes teljesítmény.

Sjöström különben is egy bűbáj, miközben távozott a dobogótól az eredményhirdetés után, szelfizett a szurkolókkal, odaállt a rajongók közé, szemmel láthatóan fürdött a sikerben és a boldogságban. Könnyen lehet, hogy az elmúlt másfél évtized legnagyobb úszónőjét tisztelhetjük benne, akkor mindenképpen, ha tudjuk, hogy első Eb-aranyát tizennégy, első világbajnoki diadalát tizenhárom éve aratta. Félelmetes versenyzői élettartam, és még hol van a vége?!

Szabó Szebasztián meg háromszázadnyira volt attól, hogy behúzza az első világbajnoki érmét. A Győri Úszó SE 26 éves sprintere az 50 méter gyorson remekül rajtolt – ez mindig is az erőssége volt –, a végét is bírta, és amikor a nyolc úszó bezúdult a célba, azt reméltük, talán még egy érem is lehet ebből. Majdnem lett is, de a francia Maxime Grousset három századdal előbb érintette a falat, az arany a brit Benjamin Proudnak, az ezüst az amerikai Michael Andrew-nak jutott. A vegyes zónában az első kérdés úgy szólt Szabóhoz, hogy nem bánkódik-e, amiért három század hiányzott csak a bronzéremhez.

Dehogy bánkódom! – vágta rá. – Lehet, hogy három század hiányzott a bronzhoz, ugyanakkor egy századon múlt, hogy nem lettem ötödik. Így kell ezt nézni. Abszolút elégedett vagyok a negyedik helyemmel, főleg, hogy nagy versenyen először úsztam az 50 gyors döntőjében. Büszke vagyok erre az eredményre, de érzem, hogy van még itt mit javítani, van hol gyorsabbnak lenni.

Megkérdeztük Szebitől, lehet-e ez a főszáma a jövőben.

Olimpián mindenképpen!

Hogy Milák Kristófnak mi a főszáma, azt lassan már ő maga sem tudja, mert a 100 pillangó teljesen felzárkózott a 200 mellé. Mert lehet, hogy a világcsúcsot a hosszabb pillangószámban tartja, de pénteken arra készült, hogy százon elragadja a világrekordot a most lelki problémák miatt távol maradó Caeleb Dresseltől.

Erre most nem volt esélye, mert sem a forduló, még kevésbé a benyúlása nem volt tökéletes, jó sokat „csúszott" a fal előtt, de így sem forgott veszélyben a győzelme, mert annyival gyorsabban úszik a többieknél, hogy jelenlegi formájában legyőzhetetlen.

16 Milák Kristóf Galéria: Milák Kristóf akkor is legyőzhetetlen, ha nem úszik tökéletesen (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

A vegyes zónában is profinak bizonyult Milák. Felvetették, hogy a tévében azt nyilatkozta, kár, hogy elmaradt a világcsúcs. Pedig egy vb-t elsősorban meg kell nyerni, a rekord csak másodlagos.

Attól függ, kinek mi az igényszintje – felelte az immár háromszoros világbajnok. – Egyértelműen szerettem volna bemenni 50 másodperc alá, de a világcsúcs nem volt a képben, ez hülyeség. Szerettem volna egy jót versenyezni. Ezt meg is kaptam. Sem az első, sem a második ötven nem volt olyan jó erős iramú, mint ahogy szerettem volna. Igyekeztem mindent megtenni, ez most ennyire volt elég.

Felvetettük, hogy talán hiányzott egy kemény ellenfél.

Biztosan jó lett volna, ha van mellettem egy ember (aki megszorít), de mivel ez már a hetedik napom ezen a világbajnokságon, hát azért én is emberből vagyok, és elfáradtam.

Kérdeztük a váltóban elért ötödik helyekről is.

Hát ezek az ötödik helyek nagyon mennek nekünk, olimpián, világbajnokságon (nevet). Az Európa-bajnokságon azért feltétlenül szeretnénk jobb helyezést elérni, ez nem is kérdés. Összességében nagyon elégedett vagyok a világbajnoksággal. A szervezéssel és a lehetőséggel is, hogy mi rendezhettük meg. Remélem, hogy még lesz ilyen lehetőségünk.

Szóba került a pihenés is.

Közeleg az Európa-bajnokság, fel kell készülni arra is. Túl sok időt nem fogok pihenni, valószínűleg egy fél hetet, öt napot. Hogy melyiket szeretem jobban, a száz vagy a kétszáz pillangót? Nézd, szeretem az új kihívásokat, ezeket folyton keressük Balázzsal (Virth Balázzsal, az edzőjével). Mindig kipróbálunk valami újat. Főleg most, így, hogy már beléptünk ebbe a kimondott profi szintbe. Szeretnék egy kicsit játszani, hazardírozni, de ugyanúgy megtartjuk azt a biztos két számot.

Hát ilyen ez a Milák Kristóf... Kicsit különc, hatalmas egóval és önbizalommal és még annál is sokkal nagyobb tudással. Napjaink talán legnagyobb férfi úszója. Nekünk, magyaroknak mindenképp.

Mert a nőknél Katie Ledecky tarthat igényt erre a titulusra, talán a fent említett Sarah Sjöström lehet versenyben vele. Az amerikaiak most már – nehogy eltévesszem... – tizenkilencszeres világbajnoka, és most csak az 50 méteres medencét számítjuk, ezen a budapesti vb-n a negyedik aranyérmét nyerte most a 800-on a 400 és az 1500 gyors, valamint a 4×200-as gyorsváltó után. Már az újságírók kérdéseire válaszolt a vegyes zónában, amikor a többiek még csak a cél felé tempóztak...

Nekünk, magyaroknak a 200 méter hát volt a nap utolsó száma, Molnár Dóra a hetedik, Burián Katalin a nyolcadik helyen ért célba. Dóra, a budafokiak üdvöskéje kicsit szomorú volt, hogy ezúttal nem tudott bemenni 2:10 alá, de az egész világbajnokságot, amelyen két váltóval is döntőt úszott, most meg a 200 háton, élete eddigi legnagyobb élményének nevezte.

Döntők

Női 50 m pillangó: 1. Sarah Sjöström (svéd) 24,95, 2. Melanie Henique (francia) 25,31, 3. Csang Jü-fej (kínai) 25,32.

Férfi 50 m gyors: 1. Benjamin Proud (brit) 21,32, 2. Michael Andrew (amerikai) 21,41, 3. Maxime Grousset (francia) 21,57, 4. Szabó Szebasztián 21,60.

100 m férfi pillangó: 1. Milák Kristóf 50,14 mp, 2. Naoki Mizunuma (japán) 50,94, 3. Joshua Liendo Edwards (kanadai) 50,97.

200 m női hát: 1. Kaylee McKeown (ausztrál) 2:05,08 perc, 2. Phoebe Bacon (amerikai) 2:05,12, 3. Ryan White (amerikai) 2:06,96, ...7. Molnár Dóra 2:10,08, 8. Burián Katalin 2:10,37.

800 m női gyors: 1. Katie Ledecky (amerikai) 8:08,04 perc, 2. Kiah Melverton (ausztrál) 8:18,77, 3. Simona Quadarella (olasz) 8:19,00.

4×100 m mix gyorsváltó: 1. Ausztrália (Jack Cartwright, Kyle Chalmers, Madison Wilson, Mollie O'Callaghan) 3:19,38 perc, világcsúcs, 2. Kanada 3:20,61, 3. Egyesült Államok 3:21,09.

Szombatra, a medencés úszóversenyek befejező napjára már csak egyetlen dobásunk maradt nekünk, magyaroknak: reggel 9-kor a 400 méter női vegyes elődöntőjében a szám címvédője, Hosszú Katinka és a tokiói olimpia hatodik helyezettje, Mihályvári-Farkas Viktória próbálkozik.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)