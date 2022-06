Sarah Sjöström nyolc éve állította fel az 50 méteres pillangóúszás világcsúcsát 24,43 másodperccel, és most, 28 éves korában senki sem várta a sportág svéd nagyasszonyától, hogy lefarag ebből az időeredményből. Sarah viszont nagyon ambicionálta a győzelmet, az elsőt tőle ezen a világbajnokságon, és ez fölényesen meg is történt. A svéd hölgy nagyot ordított, majd rácsapott a vízre, jelezve, mennyire fontos volt az önbecsülésének és a lelki békéjének ez a diadal. Sjöström kilencedik világbajnoki címét és tizenhetedik érmét szerezte!

Ja, és még egy „apróság". Sjöström negyedórával az 50 pillangón aratott győzelme után játszi könnyedséggel megnyerte az 50 gyors elődöntőjét is! Döbbenetes teljesítmény.

Sjöström különben is egy bűbáj, miközben távozott a dobogótól az eredményhirdetés után, szelfizett a szurkolókkal, odaállt a rajongók közé, szemmel láthatóan fürdött a sikerben és a boldogságban. Könnyen lehet, hogy az elmúlt másfél évtized legnagyobb úszónőjét tisztelhetjük benne, akkor mindenképpen, ha tudjuk, hogy első Eb-aranyát tizennégy, első világbajnoki diadalát tizenhárom éve aratta. Félelmetes versenyzői élettartam, és még hol van a vége?!

Szabó Szebasztián meg három századnyira volt attól, hogy behúzza az első világbajnoki érmét. A Győri Úszó SE 26 éves sprintere az 50 méter gyorson remekül rajtolt – ez mindig is az erőssége volt –, a végét is bírta, és amikor a nyolc úszó bezúdult a célba, azt reméltük, talán még egy érem is lehet ebből. Majdnem lett is, de a francia Maxime Grousset három századdal előbb érintette a falat, az arany a brit Benjamin Proudnak, az ezüst az amerikai Michael Andrew-nak jutott. A vegyes zónában az első kérdés úgy szólt Szabóhoz, hogy nem bánkódik-e, amiért három század hiányzott csak a bronzéremhez.

Dehogy bánkódom! – vágta rá. – Lehet, hogy három század hiányzott a bronzhoz, ugyanakkor egy századon múlt, hogy nem lettem ötödik. Így kell ezt nézni. Abszolút elégedett vagyok a negyedik helyemmel, főleg, hogy nagy versenyen először úsztam az 50 gyors döntőjében. Büszke vagyok erre az eredményre, de érzem, hogy van még itt mit javítani, van hol gyorsabbnak lenni.

Megkérdeztük Szebitől, lehet-e ez a főszáma a jövőben.

Olimpián mindenképpen!

Hogy Milák Kristófnak mi a főszáma, azt lassan már ő maga sem tudja, mert a 100 pillangó teljesen felzárkózott a 200 mellé. Mert lehet, hogy a világcsúcsot a hosszabbik pillangószámban tartja, de pénteken arra készült, hogy százon elragadja a világrekordot a most lelki problémák miatt távol maradó Caeleb Dresseltől.

Erre most nem volt esélye, mert sem a forduló, még kevésbé a benyúlása nem volt tökéletes, jó sokat „csúszott" a fal előtt, de így sem forgott veszélyben a győzelme, mert annyival gyorsabban úszik a többieknél, hogy egyszerűen jelenlegi formájában legyőzhetetlen.

Döntők

Női 50 m pillangó: 1. Sarah Sjöström (svéd) 24,95, 2. Melanie Henique (francia) 25,31, 3. Csang Jü-fej (kínai) 25,32.

Férfi 50 m gyors: 1. Benjamin Proud (brit) 21,32, 2. Michael Andrew (amerikai) 21,41, 3. Maxime Grousset (francia) 21,57, 4. Szabó Szebasztián 21,60.

100 m férfi pillangó: 1. Milák Kristóf 50,14 mp.

(Borítókép: Milák Kristóf 2022. július 24-én. Fotó: Szabó Bernadett / Reuters)