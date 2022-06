Vihart ígértek, de csak újabb magyar góleső jött a Margitszigeten!

Grúzia két nappal korábban kifejezetten szoros mérkőzést játszott Montenegróval, s bár az utolsó másodpercekben az egyenlítéstől sem állt messze, az igazán nagy bravúr elmaradt (10–9). A magyar szövetségi kapitány előzetesen arra figyelmeztetett, nekünk is okozhat majd fejfájást a nemzetközi szinten is egyre nagyobb rutint gyűjtő, ezen a vb-n fizikálisan és taktikailag minden korábbi grúz válogatottnál érettebbnek bizonyuló gárda. Nem véletlen, hogy az eddigi négy Európa-bajnoki kvalifikáció után épp most jött el az idő a világbajnoki debütálásukra...

A közös múlt azonban nem kísértett túl sok rossz emlékkel, sőt, a két együttes legutóbbi öt tétmérkőzéséből csupán egyszer esett meg, hogy tízgólosnál kisebb verést kaptak volna a mieinktől. A 2018-as Európa-bajnokságon 12–5-re győztünk... „Természetes, hogy most is győzni szeretnénk, akár nagyobb gólaránnyal is!" – mondta Märcz Tamás képmása a Hajós Alfréd Sportuszoda óriáskivetítőjén 15 perccel a kezdés előtt.

Az időjárás ugyan fenyegetőnek tűnt még a késő délutáni órákban is, estére a Margitsziget felett teljesen felszakadozott a felhőzet, s a viharos szélnek sem maradt nyoma.

A meccs elején legalább ennek örülhettünk, ha már az első számú kapusunk, Vogel Soma az első védési kísérletbe peches módon belesérült, ráadásul gólt is kaptunk az akcióból. A magyar válaszra egészen a 4. percig kellett várnunk, Pohl Zoltán volt harcias centerezés után a hosszúnál, az akciót kivideózták és utána szabályosnak találták (1–1).

Ha már Märcz mester csütörtöki gondolatait idéztük, akadt köztük olyan „kívánság” is, mely szerint a legkevésbé sem bánná, ha valóban nem lenne sima a meccs. Inkább még a csoportban, valamivel kisebb tét mellett legyenek nehézségeink és jöjjön ki egy-két hiba, amire a negyeddöntőig még lehet reagálni, sem mint a második héten ütközzön ki egy-két gyerekbetegség.

Fotó: Bodnár Patrícia / Index

Az első negyedben akadozott is a gépezet, a grúzok pedig a 6. percre 3–1-re megléptek. A végére viszont beindultunk: Manhercz Krisztián duplázott, előbb egy remek lövőcsel, majd megúszás után mattolva a kapust. Utóbbi találatnál élményszámba ment Zalánki Gergő keresztlabdája (3–3).

A második játékrészben kicsivel több mint fél perc kellett, hogy Vámos Márton balkezes bombájával a vezetést is megszerezzük – először a meccsen. 6–5 után Mezei Tamás lőtt gólt centerben a víz alól is – a klasszis befordulásra nemcsak az ellenfél, a játékvezetők sem számítottak, közbefújtak. Ám Mezei sem az a típus, aki ennyiben hagyná a dolgot, a szabaddobás után fórból, két méterről ismét a hálóba húzta a labdát, ezt pedig már nem lehetett elvenni tőle (7–5).

A félidő előtti hajrá már egyértelműen a miénk volt, Mezei talált ismét a kapuba centerből, majd Angyal Dániel lövése csúszott gólba a jobb kapufánál. Lévai Márton védései is megérkeztek, kétszer is ujjheggyel szedte ki a labdát a bal felsőnél, s a kettő között a keresztléc is kisegítette őt. A negyedet Varga Dénes büntetőjével zártuk, ezzel 7–3-ra nyerve a játékrészt (10–6).

Négy gól ide vagy oda, korai lett volna azokat a grúzokat leírni, akik két nappal ezelőtt – igaz, háromgólos hátrányból – kétszer is visszajöttek a meccsbe Montenegró ellen. És természetesen ellenünk is megpróbálták. A harmadik játékrészt 3–1-es szériával kezdték, és kétszer is volt labdájuk feljönni egy találatra. Jansik akciógólja 11–9-nél kellett, mint egy falat kenyér. Az már kevésbé, hogy az utolsó negyed előtt piros lappal ki is zárják a játékból. Szerencsére azonban nagy zavart ez sem okozott, Vámos, aztán Manhercz talált kapuba fórból, ezzel másfél perccel a játékrész vége előtt sikerült visszaállítani a négygólos különbséget. Megőrizni viszont nem tudtuk, Nagy Ádám is kipontozódott, Boris Vapenski pedig 14–11-re szépített a harmadik szünet előtt.

Az utolsó negyedre így sem maradt sok kérdés, főleg azután, hogy Zalánki és Manhercz is a kapuba talált 16–11-re növelve a különbséget. A vége igazi örömjáték és 18–14-es magyar siker lett.

A mieink ezzel megnyerték az A csoportot és ellenfélre várnak a negyeddöntőben.

Legközelebb jövő szerdán lesz jelenésük a Hajósban.

Alighanem telt ház előtt.

FINA VIZES VILÁGBAJNOKSÁG

FÉRFI VÍZILABDA

Csoportkör, A csoport, 3. forduló:

Magyarország–Grúzia 18–14 (3–3, 7–3, 4–5, 4–3)

Korábban

Brazília–Montenegró 5–20 (0–4, 2–6, 0–7, 3–3)

A csoport végeredménye: 1. Magyarország 6 pont, 2. Montenegró 4, 3. Georgia 2, 4. Brazília 0.

