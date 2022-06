A BL-győztes szerint borzalmas, de legalább szórakoztató volt, ami a Margitszigeten történt

„A 18 dobott gól nagyon jól hangzik, a 14 kapott viszont nagyon rosszul” – mutatott rá szombat este a magyar vízilabda-válogatott játékának kettősségére Zalánki Gergő, aki négy találattal vette ki a részét Grúzia legyőzéséből. Märcz Tamás szövetségi kapitány is látott kijavításra váró hibákat, összességében még is elégedett volt a közönségszórakoztató mérkőzéssel – hálát is mondott a világbajnoki mezőnyben újoncnak számító riválisnak, amiért játékával rávilágított néhány gyermekbetegségre a mieink védekezésében. Szerdáig lesz idő elemezni és gyakorolni, legközelebb ugyanis akkor játszik majd férfi pólócsapatunk.

„Bőven láthattunk a grúzok erényeiből, és talán meg is köszönhetjük nekik, hogy ilyen intenzitással, ilyen bátran játszottak. Tetszetős, magas színvonalú játékot nyújtottak, leginkább támadásban – értékelte a Grúzia ellen 18–14-re megnyert utolsó csoportmeccset a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Märcz Tamás. ­­– Elemzésre kényszerítenek minket, arra, hogy tovább keressük a legjobb védekezési formáinkat. Attól függetlenül, hogy másabb a játékvezetés, mint az elmúlt nagy világeseményeken, rengeteg gólt kaptunk, különösen zónázásban tűntünk itt-ott lyukasnak, hiányzott a kellő mennyiségű blokk, nem volt meg a kellő harmónia a játékosok között. Muszáj önkritikusnak lennünk. ”

„Hogy mivel voltam elégedett? Tizennyolc gólt lőni egy közepes csapat ellen sem könnyű, a grúzok pedig felette is állnak ennek a szintnek. Szórakoztató és gördülékeny volt a támadójátékunk, az emberelőnyös akciók többsége is kellően bátor és magabiztos volt, úgy álltunk bele, ahogy kell. Biztos, hogy lesz ennél magasabb lépcsőfok, jobban védekező ellenfelünk, de ez a mai szint olyan, amire bátran építhetünk. Gyorsak voltunk, lendületesek és ötletesek – főleg ahhoz képest, hogy tegnap még konditermi edzése volt a csapatnak” – tette hozzá a szakvezető, aki az Index kérdésére beszélt a meccs elején megsérült kapus, Vogel Soma állapotáról is.

„Az arcát, a szemét találta el a lövés, ez zavarta meg, de szerencsére semmi komoly nem történt. Láttam rajta a padon, hogy a harmadik negyedre már rendben volt. Ez most egyébként egy különleges teszthelyzet is volt: messze nem az az ideális, ha kapust kell cserélni a második percben, de ezért van két kapus, Lévai Marci remekül megoldotta a helyzetet. De már a brazilok ellen is jól védett, abszolút rászolgál a bizalomra” – jelentette ki Märcz Tamás, aki elárulta, a gyakorlatban csak egy szabad délutánt jelent a keresztjáték elkerülése, és az, hogy legközelebb csak szerdán, a negyeddöntőben lesz jelenése a magyar válogatottnak. „Vasárnap délelőtt még edzünk egyet, hétfőn pedig videózás!”

Hozzátette, a realitás azt mondatja vele, hogy az olaszokat kell majd legyőzni a legjobb négy közé kerülésért. Ez egyébként hétfőn dől majd el, Olaszország Ausztráliával mérkőzik majd a csoportmásodikok és -harmadikok keresztjátékában.

A meccs legjobbjának választott Manhercz Krisztián is úgy érezte, tanulságos csoportkört zárt le a nemzeti csapat.

„Olyan lett, amilyet szerettünk volna, még ha a három meccs alapján a védekezésünkkel nem is lehetünk teljesen elégedettek. A támadójátékkal annál inkább! A következő meccsünk – függetlenül attól, hogy Olaszország vagy Ausztrália jön – teljesen más kávéház lesz, hiszen eddig csak egy olyan találkozó volt ezen a világbajnokságon, ahol az előzetes esélyek alapján nem volt teljesen egyértelmű, hogy ki a meccs esélyese. Szoknunk kellett a körítést, a hangulatot, hogy a hazai pálya valóban előny legyen, ne pedig nyomás. Bízom abban, hogy ők is kellően hozzánk szoktak, és alig várom már, hogy jövő szerdán újra itt meccseljünk előttük” – mondta a négy gólt szerző Manhercz.

„Nem gondolom, hogy bármit is tartalékoltunk volna. Már csak amiatt sem, mert ilyen közönség előtt ciki dolog lett volna, ha eltaktikázunk akár csak egyetlen meccset is. Mindent meg akartunk tenni azért, hogy kiszolgáljuk a közönséget és a lehető legjobb formában érkezzünk az egyenes kieséses szakaszba. A plusz egy nap pihenő most jól is fog jönni. Hasznos tapasztalatokat szereztünk, különösen ma arra, hogy reagáljunk, ha esetleg az ellenfél vezet, egy, de akár két góllal is. Ma tudtunk válaszolni rá, bízom abban, ha ismét hasonló helyzetbe kerülünk, akkor is így lesz majd” – jegyezte meg az OSC 25 esztendős játékosa.

Manhercz mellett Zalánki Gergő is négy gólig jutott – ennek ellenére nem volt maradéktalanul elégedett sem saját, sem a válogatott teljesítményével.

„Utólag mondhatjuk, hogy közönségszórakoztató meccs volt. De ehhez kell az is, hogy mostanra kicsit lenyugodtam. A 18 dobott gól nagyon jól hangzik, a 14 kapott viszont nagyon rosszul, jól mutatja, hogy sokat hibáztunk azért. És igazából elöl sem voltunk a legpontosabbak. Ha egy-két perce kérdezik, azt mondom, az egész meccs borzalmas volt. De igen, a közönség legalább jól szórakozhatott ennyi gól mellett. Ők topon voltak, néhol talán jobban is pörögtek, mint mi” – fogalmazott a Bajnokok Ligája-győztes Pro Recco légiósa.

„Minden világbajnokságon van egy rosszabb mérkőzés, bízom abban, hogy mi ezt ma letudtuk. Azzal együtt is, hogy a csúcsforma még odébb van, tegnap kondiedzés után extra úszóedzésünk is volt – nem erre a meccsre készültünk. A grúzokon az érződött, picit hamarabb befejezte többségük a bajnokságot, több időt tudtak együtt készülni, mint mi, ez a csoportkörben minimális előnyt jelentett számukra. De hiába volt több idejük pihenni és készülni, és vannak egyébként tényleg, szemmel láthatóan jó fizikai állapotban, szerencsére a meccs végét így is mi bírtuk jobban. Ez pedig bíztató a folytatásra nézve.”

„Az olaszokat kicsit jobban ismerem, ennyiből hasznos lehet, ha ők jönnek a negyeddöntőben, de igazából ezzel nem szoktam foglalkozni. Mindegy ki az ellenfél, a világbajnokság talán legfontosabb meccse lesz a szerdai, ahol aztán eldől, küzdhetünk-e valóban komoly célokért hazai közönség előtt. Élet-halál harc lesz, vízválasztó meccs függetlenül attól, kivel találkozunk majd” – tekintett előre Zalánki.

FINA VIZES VILÁGBAJNOKSÁG

FÉRFI VÍZILABDA

Csoportkör, A csoport, 3. forduló:

Magyarország–Grúzia 18–14 (3–3, 7–3, 4–5, 4–3)

Korábban

Brazília–Montenegró 5–20 (0–4, 2–6, 0–7, 3–3)

A csoport végeredménye: 1. Magyarország 6 pont, 2. Montenegró 4, 3. Georgia 2, 4. Brazília 0

(Borítókép: Zalánki Gergő, az olasz Pro Recco játékosa a férfi vízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében játszott Pro Recco és a spanyol CNA Barceloneta mérkőzésen Belgrádban 2022. június 2-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)