Elmaradt a címvédés, Rasovszky a kilencedik 5 kilométeren

63-an indultak a versenyben, a riválisok pedig alaposan bekezdtek, hiszen 500 méternél a címvédő Rasovszky hátránya már 24,4 másodperc volt az élen úszókhoz képest.

Másfél kilométernél a Balatoni Cápa feljött a kilencedik helyre, a mezőnyt vezető német Florian Wellbrock 14 másodperccel előzte meg őt, míg Betlehem Dávid a 13. pozícióban tempózott.

Nagyjából féltávnál már egymás mögött úszott a két magyar, Rasovszky 10., Betlehem 11. volt, az élmezőny azonban annyira eltávolodott tőlük, hogy az éremszerzésre nem volt esély.

Féltávnál félperces hátránya volt a címvédő Rasovszkynak, aki bár a hajrára beleerősített, az élbolyt nem volt esélye utolérni. A távot végül a német Florian Wellbrock nyerte az olasz Gregorio Paltrinieri előtt, míg a bronzérmet az ukrán Mihajlo Romancsuk kaparintotta meg.

A 18 éves Betlehem Dávid élete első felnőtt egyéni versenyén nagyot hajrázva végül Rasovszkyt is megelőzte, előbbi a hetedik, utóbbi a kilencedik helyen csapott célba.

A kimerítő úszás után így értékeltek a főszereplők.

Rasovszky Kristóf: „Ezen nincs mit szépíteni, sz*r volt az egész... Elrontottam a rajtot, nagyon beragadtam a mezőny mögé, onnantól pedig nem volt esélyem. Máshogy kell kezdeni a hátralévő versenyeket, mert az élen úszók a szélről kimaradtak az igazi harcból, nekem viszont végig bunyóznom kellett a mezőnnyel, amire pedig átrágtam magam rajtuk, már nagyon elmentek.”

Betlehem Dávid: „Előzetesen aláírtam volna a hetedik helyet, de nem volt szerencsénk a rajttal, hátra sorsoltak minket, így hiába éreztem úgy, hogy a tempóm megvan az élen úszokhoz képest, annyira beragadtam a mezőnybe, hogy nem is láttam őket. Amikor Rasót megláttam, bizakodtam, hogy jó helyen úszom, de ő is harcolt a többiekkel, így Florianékat nem volt esélye behozni. Nem vagyok csalódott, de tényleg, egypicit jobb sorsolással ennél több is kisülhetett volna belőle.”

Florian Wellbrock, az 5 km világbajnoka: „Szinte tökéletes verseny volt, nagyot harcoltam Paltinierivel, de végig próbáltam magas tempót diktálni, szerintem ez volt a kulcsa a győzelemnek. Elég sok verseny van mögöttem az utóbbi napokban, így kezdek fáradni, de ez a munkám, imádok úszni és nagyon boldog vagyok, hogy odaértem a világ tetejére.”

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)