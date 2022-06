Nem kísérti az öt évvel ezelőtti negyeddöntő a magyar női vízilabdázókat

„Jobb egy ilyen meccs, mint egy edzés az üres uszodában – kezdte értékelését a női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Bíró Attila az Argentína ellen 23–6-ra megnyert keresztjáték után. – Azért volt hangulat, ki tudtuk szolgálni a közönséget, miközben fórhátrány-védekezésben, sőt, időnként hat a hat ellen is valóban oda kellett tennünk magunkat. Kolumbiánál erősebb ellenfélnek bizonyultak az argentinok, így a célt elértük. Előtte is tudtuk, hogy nem ez a mérkőzés lesz az igazi kihívás – délelőtt még edzettünk is egyet – innentől viszont százszázalékosan az ausztrálok ellen készülhetünk.”

„A játékosok önbizalmának biztos nem tett rosszat ez a délután, sőt, ha volt a keretben egy-két olyan játékos, akinek kellett egy kis plusz löket, ma megkaptuk. Az ausztrálokat taktikai fegyelemmel, technikai tudással, a labdával való játékkal győzhetjük majd le. Ami az erőt illeti, fizikailag nagyon rendben vannak, ezt a közös edzőtáborban is tapasztaltuk. Biztos, hogy küzdelmes meccs lesz, de fel kell vennünk a kesztyűt, biztos vagyok abban, hogyha azt érzik, hogy fizikailag sem bírják jobban nálunk a meccset, akkor a többi képesség felénk billenti majd a mérleg nyelvét. A konkrét elemzés és videózás hétfőn kezdődik, és kicsit a világbajnokság is a számunkra” – tette hozzá a szövetségi kapitány.

„A legfontosabb az volt a mai napban, hogy senki ne sérüljön meg, és tényleg vigyáznunk is kellett, mert főleg a meccs elején elég agresszívek próbáltak lenni. Itt-ott fájt is. Szakmailag nagyon más értékelhető része nincs is ennek a találkozónak – vette át a szót a meccs után Máté Zsuzsanna. – Hétfő reggeltől az ausztrálokra figyelünk csak. Jól jött ki, mert ismerjük őket, egy hetet töltöttünk együtt Veszprémben edzőtáborozva. Dinamikusak, agresszívek, figyelnünk kell, nehogy sok labdával ajándékozzuk meg őket. De összességében az edzőtábor alapján tudnunk kell legyőzni őket. Főleg ilyen közönség előtt. Hatalmas élmény ilyen hangulatban, magyar közönség előtt játszani, ez olyasvalami, amit őszintén kívánom, minden sportoló egyszer éljen át a karrierje során. Rengeteg plusz erőt ad” – összegezte eddigi vb-tapasztalatait.

„Komolyan vettük a meccset, amennyire csak lehetett, hiszen mégis csak egy világbajnoki mérkőzésről van szó – állt a riporterek elé a meccs legjobbjának választott, öt gólt is szerző Gurisatti Gréta. – Nem pörögtünk fel könnyen, de a védekezésünk már a meccs elejétől rendben volt. A végére pedig csak kijött a két csapat közti különbség – belőttük a ziccereket, olyan hatékonysággal, amivel majd a keddi meccsen is lőnünk kell őket. Biztos, hogy gyorsabb, tempósabb mérkőzés lesz az ausztrálok elleni, mint a mai. Ezt megtapasztaltuk az edzőtáborban is ellenük. De a cél adott: csakis győztesként szállhatunk ki a vízből.”

A mieinknek öt éve nem jött össze az éremjáték, a negyeddöntőben Kanadától kikapott 6–4-re, ezt követően pedig az ötödik helyen zárt.

„Hogy lesz-e rajtunk nyomás? Profi sportolók vagyunk, az évek alatt mind megtanuljuk feldolgozni a sikereket és a kudarcokat. Ha nem jönne elő a kérdés, szerintem többségünknek eszébe sem jutna az öt évvel ezelőtti, Kanada elleni negyeddöntő és az akkori vereség. Hárman-négyen, ha itt vagyunk abból a csapatból, így kicsit felesleges is párhuzamokat keresni. Fontosabb kérdés talán, hogy mi volt az olimpián: úgy érzem, Tokióban átléptünk a saját árnyékunkon, áttörtük azt a falat, amit az előtte zsinórban elért három negyedik hely jelentett. Hiszem, hogy ezen a világbajnokságon is képesek leszünk átlépni a korábbi határainkat” – tekintett előre bizakodva.

FINA VIZES VILÁGBAJNOKSÁG

NŐI VÍZILABDA

A legjobb nyolc közé jutásért

Spanyolország–Kazahsztán 14–1 (4–0, 2–1, 7–0, 1–0)

Franciaország–Új-Zéland 14 – 13 (1–2, 3–3, 3–2, 2–2, 5–4) - ötösökkel

Hollandia–Kanada 10–7 (1–2, 2–1, 6–2, 1–2)

Magyarország–Argentína 23–6 (4–0, 7–2, 6–3, 6–1)

(Borítókép: Gurisatti Gréta, Parkes Rebecca és Vályi Vanda a vizes világbajnokság női vízilabda tornáján a negyeddöntőbe jutásért játszott Magyarország Argentína mérkőzésen a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2022. június 26-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)