Sós Csaba: Ilyen zsenink nincs még egy

Feledhetetlen pillanata volt a 19. FINA Világbajnokságnak, midőn szombat este szikrázó szemmel ecsetelte, mekkora igazságtalanság történt, amikor az amerikai Justin Ressnek visszaadták az egyszer már elvett aranyérmét az 50 méteres hátúszás döntője után. Nem vette észre, hogy élő adásban van?

Nem, azt hittem, Molnár Matyi már elköszönt a nézőktől, én meg kiadtam magamból a mérgemet. Fukuokában, a 2001-es világbajnokságon már egyszer megcsinálták, hogy az amerikaiak kedvéért megváltoztatták a szabályokat, csak hogy ne kelljen kizárni a váltójukat. Még jó, hogy Matyi figyelmeztetett, mielőtt még esetleg egy-két olyan jelző elhagyta volna az ajkamat, amelyeket nem feltétlenül a nagyközönségnek szánok.

Akkor most halljunk olyanokat, amilyeneket a nagyközönségnek szán!

Oké, kezdjük!

Hányasra értékeli a magyar medencés úszóválogatott teljesítményét egy tízes skálán?

Hetesre.

Az azért nem olyan rossz, de nem is kiemelkedő.

Erről van szó. Ténykérdés, hogy Milák Kristófon kívül senki sem szerzett érmet, most nem akarok jönni a negyedik helyekkel, Szabó Szebasztiánnal meg Hosszú Katinkával. Azt azonban bevallom, hogy a 4×100 méteres férfi gyorsváltónktól az elődöntőt követően – ahonnan a harmadik legjobb idővel ment tovább a döntőbe – biztosra vettem az érmet, talán még az ezüstöt is. Nem jött össze, tévedtem.

Miért nem jött össze?

Hagyjuk…

De tényleg…

Öt éve, a 2017-es vb-n Bohus Ricsinek köszönhettük a bronzérmünket, most valamiért nem jött össze neki. De még véletlenül sem akarom hibáztatni őt, nem is teszem. Éppen elég az, hogy ő saját magát okolta a döntő után.

Volt még olyan szám, ahol becsúszhatott volna az érem?

A 4×200-as gyorsváltó a férfiaknál. Volt egy megérzésem, hogy az elődöntő után – ahonnan szintén a harmadik legjobb idővel lett döntős a Márton Richárd, Németh Nándor, Holló Balázs, Milák Kristóf összeállítású stafétánk – megcserélem a sorrendet, és Nándi kezd, Ricsi a második, de aztán kérleltek, hogy maradjon minden úgy, ahogy volt. Nem azt mondom, hogy akkor előrébb végeznek az ötödik helynél, de… Öt éve nem úsztak együtt, továbbá Ricsi előlépett Milák edzéstársából saját jogú csapattaggá, olyannyira, hogy augusztusban Rómában, az Eb-n ki akarom próbálni 200 pillangón, hadd csatázzon Kenderesivel. A váltókkal különben is kell kezdenem valamit.

Mire gondol?

Meg kell találnom az ötödik, hatodik embereket, mert az nem mehet tovább, hogy az olaszok, franciák, britek – hogy csak az európaiakat említsem, ne az amerikaiakat, ausztrálokat, kanadaiakat – csereberélik a váltótagokat, és este pihent úszókat vetnek be, míg mi ugyanazokat az embereket zsigereljük ki.

Miért nem hozták magukat sokan a mieink közül?

Nem csak a mieink közül. Máshol is gondot okozott a júniusi időpont, hiszen csak február végén derült ki, hogy Budapest beugrik Fukuoka helyére, és júniusban lesz a vb. Ahhoz egy olyan zseni kell, mint amilyen Milák, hogy ne befolyásolja az időpont a teljesítményét. De ilyen zsenink nincs még egy, megjegyzem, a világon sincs sok.

Ha öt nevet ki kéne emelni, kik lennének azok? Kik voltak ennek a világbajnokságnak a hősei?

Milák, David Popovici, Léon Marchand, Summer McIntosh és Katie Ledecky, hogy egy régi motorost is említsek. Aki persze még csak 25 éves.

Van tippje arra, hogy Caeleb Dressel miért lépett vissza a száz gyors döntője előtt?

Van kettő is, bár nagyon vigyázni akarok, mert bármelyik is lenne a helyes tipp, Dresselt a történtektől függetlenül óriási úszónak és óriási bajnoknak tartom. Szóval, ott kezdődik, hogy szerintem nem érkezett csúcsformában a világbajnokságra. Nem egy gyáva fickó, Milákkal még összecsapott volna száz pillangón, magyar közönség előtt, a Duna Arénában nem szégyen kikapni a csúcsformát futó Miláktól. De közben felbukkant Popovici, sokkal jobb időt úszott száz gyorson az előfutamban, mint Dressel, és az már sok volt neki, nem akart alulmaradni egy tizenhét éves gyerkőccel szemben. Mert az már trónfosztás lett volna. Ez az egyik verzióm. A másik, hogy valami lelki problémája támadt, illetve már korábban is volt neki. De bármi is a valóság, tiszteletben kell tartani a döntését, és az, hogy előjött nála a Darnyi-effektus – ugye emlékszünk még 1993-ra, a sheffieldi Európa-bajnokságra –, azért nem lehet megszólni őt.

Nekünk vannak új sztárjelöltjeink?

Vannak, persze hogy vannak, csak nyilván nem a Popovici-, Marchand-, McIntosh-kategóriából. Kós Hubert előbb-utóbb beérik, Pádár Nikolett és Molnár Dóra versenyzése is nagyon tetszett. Azt tudtuk a budafoki kislányról, Dóráról, hogy háton jó, de azt nem gondoltam volna, hogy a 4×100-as gyorsváltónk hajráembereként 54,01-et repeszt. Niki személyében pedig végre van egy olyan 200-as gyorsúszónk, akiből klasszis válhat. Nagyon jól mutat a vízben.

Miért nincs jó mellúszónk? A férfiaknál Gyurta Dániel óta, a nőknél meg lassan húsz éve, amióta Kovács Ágnes visszavonult.

Ez nem edzői hiba, nem arról van szó, hogy a magyar edzők nem tudnak nevelni mellúszókat. Tudnak. Csak olyan klasszisok ritkán teremnek, mint az említett két olimpiai bajnok. De ne aggódjon, lesz még klasszis magyar mellúszó.

Rendben van a magyar úszóedzői szakma?

Rendben, jó edzőink vannak. Azt kell megoldani, hogy az idősebb generáció zökkenőmentesen átadja a váltóbotot a fiataloknak.

Mi lesz Hosszú Katinkával? Hogyan lesz meg a lebegtetett száz érem? Belevág a 2023-as esztendőbe is?

Szerintem Rómában meglehet. Egyrészt az Eb nem vb, másrészt ön szerint a 4×200-as női váltónk gyengülni fog, ha Hosszút berakom valaki helyett? Szóval nem reménytelen az a száz. De van még egy szakmai kérdés, amivel feltétlenül foglalkozni kell. A rajt és a forduló, amelyet a legjobban a rövidpályás versenyeken lehet gyakorolni. Ez még a Széchy-éra öröksége, a magyar edzői szakma semmibe vette a 25-ös medencében zajló versenyeket. Most először rendezünk rövidpályás országos gyermek-, serdülő- és ifjúsági bajnokságot Magyarországon. Ez az én kezdeményezésem. Nem maradhatunk le a világ mögött.

A magyar medencés úszóválogatott éremtermése a legutóbbi hét világbajnokságon:

Világbajnokság Aranyérem Ezüstérem Bronzérem 2022, Budapest 2 0 0 2019, Kvangdzsu 4 0 0 2017, Budapest 2 4 2 2015, Kazany 3 2 4 2013, Barcelona 3 1 1 2011, Sanghaj 1 0 3 2009, Róma 2 2 2

(Borítókép: Sós Csaba 2017. január 27-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)