Rég nem látott ismerős.

Vagy mégsem?

Nagy tornán ugyan három éve nem találkozott egymással a magyar és az ausztrál női vízilabda-válogatott, a két csapat mégis remekül ismeri egymást, a világbajnokságot megelőzően ugyanis együtt edzőtáboroztak Veszprémben. A programban pedig számos kétkapuzás szerepelt... Így a kedd este egyik legfőbb kérdése az lehetett a Hajós Alfréd Sportuszodában, a közös tréningeken ki fedett fel kevesebbet saját trükkjeiből?

Az biztos, hogy fizikálisan rendkívül jó formában lévő ellenfél várt Bíró Attila lányaira, a szövetségi kapitány külön ki is emelte két nappal korábban, Argentína magabiztos legyőzése után, hogy olyan találkozó következik az elődöntőért, ahol fel kell kötni azt a „bizonyos alsóneműt”, és bátran felvenni a kesztyűt, amit elénk dobnak majd. Ha így lesz, a nyers erőn túlmutató képességek, a taktikai fegyelem és a technikai tudás a mieink javára billenthetik majd a mérleg nyelvét.

Igaz, a meccsmúlt nem túl szívderítő: ellenfelünk 2019-ben a kvangdzsui vb bronzmeccsén épp Gurisatti Grétáék legyőzésével kapaszkodott fel a dobogó harmadik fokára. A találkozót 10–9-re nyerték, úgy, hogy a hajrában több nagy lehetőség is kimaradt a mieink előtt. A legutóbbi öt tétmeccsből csak egyet tudtunk rendes játékidőben megnyerni: 2019-ben a világliga-sorozat helyosztóján 12–7-re kaptunk ki, 2017-ben – szintén a világligában – győztünk (8–3), a 2016-os olimpián pedig a büntetők segítettek a mieinknek döntetlent követően; 2014-ből egy 10–7-es vereségre emlékezhetünk még.

Az ausztrálok csoportelsőként, magabiztos teljesítményt nyújtva jutottak tovább – a siker értékét árnyalja, hogy Kazahsztánt, Új-Zélandot és Brazíliát kellett legyőzni ehhez, azaz a sorsoláskor a leggyengébbnek vélt négyesből keveredtek ki hibátlan mérleggel.

Ugyan a mieink nyerték a ráúszást, az első gólt mégis az ausztrálok szerezték. Nem kellett sokáig várni a magyar gólra sem: egy megúszás után Vályi Vandának volt szíve lepasszolni ziccerben a labdát Keszthelyi-Nagy Ritához, aki könnyedén pattintott a hálóba. A folytatásban Rybanska Natasa helyzete miatt bosszankodhattunk, hiába videózták vissza az akciót, a labda nem csorgott gólba Gabriella Palm hóna alatt a röviden... A fordítás így sem váratott sokat magára, Gurisatti Gréta emberelőnyben a bal szélről vágta a keresztléc alá labdát (1–2).

Az első negyed folytatása viszont nem a mieinkről szólt, a várt kemény ausztrál védekezéssel rendre meggyűlt a bajunk, viszonylag távoli, vagy épp éles szögből kínálkozó lövéseket kellett elvállalni az idő szorítása miatt – sikertelenül. Keszthelyi-Nagy háromszor is a lécet találta el... A másik kapu előtt Magyari Alda érdemelt nagy dícséretet, bravúrok sorával nem engedte elhúzni a fehér sapkásokat. Azt azonban ő sem tudta megakadályozni, hogy a második nyolc percnek ők vághassanak neki 3–2-es előnyből.

Ha nem lett volna elég bajunk a kapufával – a második játékrészben is eltaláltuk kétszer –, még Palm is rákapcsolt, a sorozatban hat védéssel 80 százalékig tornászta fel magát az újabb negyed közepéig. „Lá-lá-lá, lőjetek egy gólt, sá-lá-lá, lá-lá-lá-lá-lá, lőjetek egy gólt" – énekelték egyre hangosabban a magyar drukkerek, de az a találat csak nem akart jönni. Ha már elől nem voltunk jók, a védekezésre nem lehetett panasz, Magyari Genevieve Longman ejtésénél volt résen, és blokkokkal is jól álltunk. A szünet előtti utolsó két perchez érve kettőselőnybe kerültünk, Bíró Attila időt is kért, ám ezt követően is kihasználatlanul hagytuk az esélyt – a blokk után a kapufáról kifelé pattant Rybanska lövése.

Talán a közönség egy része már el is könyvelte a gól nélküli negyedet, de csak sikerült áttörni az ausztrál védelmen – 11 perc kellett hozzá –, Mahieu Geraldine centerből játszotta ki a labdát a jobb oldalon szabadon maradt Keszthelyi-Nagynak (3–3).

Fordulás után sem sikerült megnyugodnunk, pontatlan, széles passzok, megúszás közben elhagyott labda jellemezte a lányok akcióit. Magyari azonban továbbra is ellenállhatatlan volt, s immár az ausztrálok sem lehettek nyugodtak a saját befejezéseiket illetően, hiszen több 12 perces gólcsendbe süppedtek. A meccs 20. percében aztán még bosszúsabbak lehettek: Vályi átlövése talált utat a blokkolni igyekvő kezek és a kapus feje fellett a hálóba (3–4). A negyed végén még egy emberelőnyt is sikerült kihasználnunk, Keszthelyi-Nagy centerből pattintott a kapuba (3–5).

Az ausztrálok 24 perc alatt egyetlen akciógólt sem tudtak lőni Magyarinak, aki a második és a harmadik játékrészben teljesen lehúzta a rolót. Az utolsó felvonásból nem telt el húsz másodperc, egy ötméteres hárításával tehetett volna még többet a magyar kapus azért, hogy rövid úton szurkolói nótába foglalják a nevét – Bronte Halligan azonban kifogott rajta (4–5). Nem lélegezhettünk még fel, de Zoe Arancini harmadik kiállítása és kipontozódása után Rybanska bombájával azért tettünk egy nagy lépést a győzelem felé: végre egyszer a keresztlécről jó irányba vágódott a labda (4–6)!

18 Galéria: Magyari maga volt a csoda, remek védekezéssel elődöntős a női vízilabda-válogatottunk Fotó: Papajcsik Péter / Index

Az ausztrálok kettős emberelőnyben ismét szépítettek, így egygólos fórral vághattunk neki az utolsó négy percnek. Aztán az utolsó kettőnek egy kivédekezett emberhátránnyal, hogy aztán Keszthelyi-Nagy harmadik találatával folytassuk! A jobbkezes pattintás után a jobb felsőbe vágódó labdát kísérő ovációt leírni sem lehet (5–7).

Az utolsó percben újabb jó blokkal tettük fel a pontot arra a bizonyos i-re. Az órán maradt 35 másodperc jelentős részét már végigtámadhattuk, így pedig Ausztráliának csak a szépítésre maradt ideje, egyenlíteni nem (6–7).

Az elődöntőben a Görögországot öt góllal legyőző Hollandia vár majd a mieinkre.

FINA VIZES VILÁGBAJNOKSÁG

NŐI VÍZILABDA

Negyeddöntő

Ausztrália–Magyarország 6–7 (3–2, 0–1, 0–2, 3–2)

Korábban

Hollandia-Görögország 12–7 (3–1, 3–2, 3–3, 3–1)

Egyesült Államok-Spanyolország 13–8 (3–3, 3–2, 5–3, 2–0)

Olaszország-Franciaország 17–7 (3–2, 4–1, 6–1, 4–3)

Az Indexen kiemelt figyelemmel követjük a hazai vizes világbajnokságot, mellékletünk ben minden fontos információt megtalál az eseményt illetően!

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)