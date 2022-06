Rasovszky feladta a 10 km-t, Betlehem Dávid elképesztő úszással 5. lett

Szerdán délután tikkasztó hőségben a férfiak tíz kilométeres versenyét is megrendezték a magyarországi vizes világbajnokságon. Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid is nagyszerűen kezdett, előbbi azonban féltávnál feladni kényszerült a versenyt, utóbbi viszont az előkelő ötödik helyen zárt.

Tanulva a két nappal ezelőtti hibából, amikor az öt kilométeres távon a mezőny után ugrottak vízbe a magyarok, és nem volt esélyük utolérni az élmezőnyt, ezúttal az elejét is megnyomták Rasovszkyék, akik egymást is segítve az első tízben tempóztak a verseny elején.

Két kilométernél Betlehem a második, a Balatoni Cápa a nyolcadik pozíciót foglalta el, elöl pedig a két nagymenő hosszútávúszó, Florian Wellbrock és Gregorio Paltrinieri csatázott.

A táv harmadánál továbbra is az első felnőtt világversenyén szereplő Betlehem volt előrébb a magyarok közül, hetedik helyen követte az élbolyt, Rasónál viszont érezhetően nem volt rendben valami, visszacsúszott a 17. helyre.

Nem sokkal később pedig feladta a versenyt, az M4 Sport közvetítése szerint egészségügyi problémákra hivatkozva, Tokió ezüstérmesét így az orvosi szobába kísérték.

A csatornának így nyilatkozott Rasovszky edzője, Szokolai László: „Egyelőre nem tudjuk, mi történt, a doktornővel és Kristóffal is beszélnem kell – amennyiben beszédképes. Nem volt még ilyen, tíz kilométeren eddig még nem adtunk fel versenyt.”

Később aztán Gellért Gábor szövetségi kapitány elmondta: Rasovszky Kristófot a küzdelem hevében megrúgták, ennek következtében nehezen kapott levegőt, ezért nem tudta folytatni a viadalt.

A vízben eközben Betlehem Dávid továbbra is óriásit úszott, tartotta ötödik pozícióját, és bár az élmezőnytől jó négy-öt másodpercre leszakadt, így is óriási úszás volt ez a 18 éves sportembertől.

A hajrára is maradt ereje, így megtartotta helyezését, ami miatt csak szuperlatívuszokban lehet beszélni a teljesítményéről.

A világbajnoki címet végül a jobban taktikázó Paltrinieri szerezte meg, aki a medencében nyert 1500-as arany után második világbajnoki címét ünnepelhette Budapesten. Második helyen honfitársa, Dominico Acerenza csapott célba, a bronzérmet pedig az erejével az utolsó 800 méterre teljesen elkészülő Wellbrock kaparintotta meg.

„Igen, azt hiszem, ez pontosan egy olyan úszás volt, mint amilyet előzetesen elterveztem”

– válaszolta Betlehem Dávid az Index kérdésére, majd így folytatta az értékelést. „Azon nem is igazán gondolkoztam, hogy helyezésben ez mire lesz elég, úgy vagyok vele, hogy igazából tizedik is lehettem volna, mivel végig tartottam az iramot a szűk elittel. Kristófot sajnálom, de mindig van egy kis adok-kapok a vízben, ez elkerülhetetlen ennyi indulónál, de szerencsére én kimaradtam belőle. Egy-két könyököst én is kaptam, de a legjobb úszók, az első hét-nyolc igazi úriember, odafigyelnek egymásra.”

Arról a kérdésről, hogy mennyire fáradt el, lett-e volna lehetősége az ötödik pozíciónál is feljebb kapaszkodni, így vélekedett. „Mindent kiadtam magamból.

A végén még próbáltam egy nagy hajrát tolni, mert a két srác mögöttem eléggé rám úszott, és nem akartam lejjebb csúszni.

Azt sajnálom hogy az első négyestől lemaradtam, talán bírtam volna, ha tartom velük a tempót, de ezt már lehet, hogy csak a maximalizmusom mondatja velem.”

Végül Betlehem elárulta: fantasztikus érzés volt hazai pályán versenyezni, főleg hogy a családja is a helyszínen szurkolhatott neki.

(Borítókép: Betlehem Dávid. Fotó: Papajcsik Péter / Index)