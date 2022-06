Az 56 fős mezőnyben egy kilométer után Balogh a 20., Olasz pedig az élmezőnnyel haladt. Utóbbi versenyző aztán egyre inkább feljebb tornázta magát, olyannyira, hogy féltávhoz közeledve már egy testhosszal is vezetett.

Nagyjából 40 perc telt el a versenyből, Balogh Vivien is próbálta tartani az iramot az élmenőkkel, ekkor pedig az aranyéremre legnagyobb eséllyel pályázók, köztük az 5 kilométeres távot megnyerő brazil Ana Marcela Cunha és a német Leonie Beck diktálta az iramot.

Olasz és Balogh egymás mellett tempózott a 16. és a 17. helyen, a vasárnapi csapatversenyen ezüstérmet szerző Olasz azonban ismét ráerősített, és nagyjából két kilométerrel a vége előtt felkúszott nyolcadiknak.

Beck és Cunha ádáz csatát vívott az első helyért, az utolsó körre fordulva ekkor úgy tűnt, senki más nem szólhat bele a világbajnoki cím sorsába. Sharon van Rouwendaal azonban máshogy gondolta, végig lőtávon belülről követte az élen álló duót, majd a hajrára robbantott, és teljesen felért rájuk.

Az utolsó métereken fej fej mellett úszott a három sportoló, szinte teljesen egyszerre érkeztek meg a célba, a becsapás pedig a remekül taktikázó hollandnak sikerült a legjobban, így ő lett a vb-győztes.

10 Galéria: Elképesztő hajrá után holland arany női 10 kilométeren a Lupa-tavon Fotó: Papajcsik Péter / Index

Az ezüstöt célfotó után Beck szerezte meg, Cunha pedig harmadik lett. Olasz Anna végül az előkelő hatodik helyig küzdötte fel magát, Balogh pedig a 17. helyen zárt.

„Kellemes meglepetés számomra ez a hatodik hely, nagyon örülök neki” – mondta Olasz a vegyes zónában, majd így folytatta.

Idén voltak nehézségeim, tavaly nagyon kifacsartam magam, emiatt nem volt túl nagy önbizalmam a mostani versenyekkel kapcsolatban. Ez az eredmény azonban most megnyugtat, hogy van még helyem ebben a mezőnyben.

Bár előzetesen úgy volt, hogy az olimpiai negyedik sportoló a holnapi, 25 kilométeres távon is elindul, végül nem így lesz, de nagyon fog szurkolni a magyaroknak.

„Öt kilométeren is az volt a célom, hogy a legjobb húszban végezzek, és bár nagyon kicsin múlt, de sajnos ott nem sikerült. Hibáztam a végén az egyik bójánál, ebből tanulva azonban a mai versenyen sokkal jobban odafigyeltem és ez most pont úgy sikerült, ahogyan szerettem volna, nagyon boldog vagyok” – értékelt az Indexnek Balogh Vivien, aki azt is elárulta, sok ideje nem lesz a pihenésre, hiszen augusztus végén Európa-bajnokságot rendeznek, ahol szintén szeretne jól szerepelni.

Gellért Gábor szövetségi kapitány így nyilatkozott Olasz Annával kapcsolatban: „Az egész felkészülés során nagyon motivált volt, a Lupa-tó meleg vize viszont nem könnyített a helyzetünkön, igaz, Tokióban 30 fokos vízben kellett úszni, szóval minden csak viszonyítás kérdése…

Összességében maximálisan elégedett vagyok a teljesítményével, élete második legjobb világbajnoki szereplése ez, 2013-ban Barcelonában volt ötödik. 29 évesen hét Eb-n, öt vb-n és két olimpián szerepelt már, nem is akárhogyan, 14 éve tagja a válogatottnak, hihetetlen sportember.

Olasz egy ideig vezette is a versenyt, a szakember szerint azonban okos döntés volt a részéről, hogy a meleg víz miatt visszavett a tempóból, különben nem maradt volna ereje a végére.

Gellért Balogh Viviennel kapcsolatban elmondta, büszke rá, hogy élete első világversenyén végig ott maradt az élmezőnnyel. „Ha valaki a világon a húsz legjobb nyíltvizi úszó között van, az fantasztikus teljesítmény. Kicsit izgult még, nincs meg a megfelelő rutinja, de biztos vagyok benne, hogy egyre jobb és jobb lesz, hosszútávon számolok vele!”

A férfiak 10 kilométeres versenye 12.00 kezdődik majd.

