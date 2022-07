Már most történelmet írtak, de nem érik be ennyivel női vízilabdázóink

Székelyföldi segítség

„Elsősorban fáradtak. Sokat kivett belőlünk az elmúlt egy-két mérkőzés, a tegnapi különösképpen – felelte Bíró Attila szövetségi kapitány a kérdésre, milyen hangulatban telt az edzés, milyen játékosokat látott a medencében a délelőtti edzésen. – Ugyanakkor ez a lehető legkellemesebb fáradtság. Minden világversenyen az egyik legkellemesebb érzés, amikor a négybe jutásért játszol, és sikerül, másnap felkelsz – legyen ez egy olimpiai falu vagy egy világbajnoki szállás, ahol több csapat is lakik –, és azt látod, hogy már csak négy csapat veszi az egészet igazán komolyan, a többiek pedig mennek szanaszét. Hát az még milyen fantasztikus, hogy az elődöntőt is meg tudod nyerni. Ha a négyben vagy, van két sanszod arra, hogy érmet szerezz, mi már az első meccsel biztosítottuk ezt az érmet, ami extra jó érzés. Nem szeretnénk ennyivel megelégedni, de abban is biztosak lehetünk, hogy az ellenfelünk sem fog.”

Bíró Attila beszélt a csapatkohézióról is, arról, mentális szempontból mekkora előrelépést tapasztalt a csapaton belül az elmúlt években.

„Köszönettel tartozom a szövetségnek, hogy lehetővé tette tavasszal például az erdélyi edzőtáborunkat, ami nem feltétlenül a szakmai felkészülésről szólt. Természetesen voltunk medencében, de összességében egy olyan csapatépítő, élményekben gazdag öt-hat napot tölthettünk el Székelyföldön, amelynek ma is érezni a hatását. Az pedig pluszlöket, hogy holnap várhatóan jó néhányan utaznak majd fel Erdélyből is, hogy szurkoljanak nekünk. Ezek a nem is olyan apró dolgok rengeteget segítenek. Arról nem is beszélve, hogy a szakmai dolgok, a felkészülés második része Veszprémben az ausztrálokkal és Szegeden az amerikaiakkal szintén jól sikerült. Be tudtuk gyakorolni, megtapasztaltuk azokat a szituációkat, amelyekkel a világbajnokságon élesben is találkoztunk. Az ausztrálokkal ugye már meccseltünk is, most pedig az amerikaiak ellen jön a döntő. Nem fog váratlanul érni minket semmi, hiszem, hogy készek vagyunk mindenre!” – tette hozzá.

A szövetségi kapitány megjegyezte, a szombat este 20 órakor kezdődő fináléig már túl sok teendőjük nincs, pénteken délután videóznak egyet, majd még egy rövid edzés vár a lányokra, ahol főleg a kielemzett szituációkat fogják gyakorolni. „A fókusz a frissítésen, a regenerálódáson van. Ugyanolyan higgadtnak kell maradnunk, mint eddig, ha megvan a bizalom a lányokban önmaguk és a stáb felé, mint ahogyan eddig is megvolt, az plusz mentális erőt adhat majd a nehéz pillanatokra” – jelentette ki Bíró.



Hasonlítanak az ausztrálokra

A világbajnokságon eddig a ráúszásoknál rendkívül hatékonynak bizonyuló, a Hollandia elleni elődöntőben a labdát négyből négyszer elhozó Vályi Vanda úgy élte meg, hogy az óriási küzdelem ellenére is pikk-pakk eltelt a meccs.

„Nagyon nagy eksztázis volt, annyira koncentráltam végig, hogy csak a lefújás pillanatában néztem ki az eredményjelzőre, akkor fogtam fel, hogy megnyertük. Pillanatok alatt eltelt a mérkőzés.”

Lélektanilag könnyen töréspontot jelenthetett volna, amikor alig négy perccel a meccs vége előtt egy hosszas videózás után megadták a hollandok egyenlítő találatát, ezzel pedig a második negyed vége óta először ismét döntetlenre állt a két csapat.

„Bíztunk benne, hogy nem lesz gól, de utána sem törtünk meg, mentünk előre, csináltuk, amit feladatként kitűztünk magunk elé. Eggyel több gólt kellett lőnünk, erre fókuszáltunk, függetlenül attól, hogy középkezdéshez kellett felállnunk.”

Az amerikaiakkal közös szegedi edzőtábor élménye Vályi szerint is kifizetődő lehet szombaton.

„Hasonló az amerikai és az ausztrál csapat abban a tekintettben, hogy mindkettő nagyon szoros, fizikális játékot játszik. Ahogy a negyeddöntőben is fontos volt, hogy minél többet mozogjunk, úgy menedzseljük az akciókat, az amerikaiak ellen sem állhatunk meg egy pillanatra sem, ha nálunk van a labda.”

„A hotelben nem találkoztunk egymással, de az uszodában igen, mert egy időben edzettünk. Kemény mérkőzés lesz!” – tette hozzá a Ferencváros válogatott pólósa.

Csak be kellett dobni...

Az elődöntő egyik főhőse Leimeter Dóra volt. A vb után a BVSC-ből szintén az FTC-hez igazoló játékos aligha örvend nagy népszerűségnek Hollandiában, hiszen egy éve, az olimpián is az ő négy gólja okozta a rivális vesztét.

„Nehéz volt elaludni a tegnapi meccs után, bár nálam ez általában így szokott lenni. De fontos volt a pihenés, hiszen vár ránk még egy nagy feladat – semmiképpen sem feltett kézzel megyünk neki a döntőnek. Mindenki borzasztóan elfáradt, de ez kellett is ahhoz, hogy győztesen szálljunk ki a medencéből.”

S hogy miként emlékszik a győztes gólra?



„Nem tudom, mi játszódott le a fejemben, utólag megnéztem, hat és fél lóbát számoltam, ami meglepő, mert ennyit nem szoktam lóbálgatni. Úgy voltam vele, ha már otthagytak, rá kell lőni. Hál’ istennek tegnap ment is a lövés, így nem gondolkodtam azon, az én helyzetem-e vagy sem. Meg kell említenem Keszthelyi Ritát is, aki nagyon nagy helyet csinált nekem, a védők beestek rá, így nekem már idézőjelben csak be kellett dobnom a labdát...”

„Tudjuk, mennyi ember áll mögöttünk, és ha meccs közben nem is erre koncentrálunk, természetesen halljuk a közönség szurkolását. Azt gondolom, egy-egy meccsen belül ez a támogatás valóban át tud lendíteni minket a nehezebb periódusokon. Abszolút érezzük a szeretetüket. Az, hogy egy női vízilabdameccsen ennyi ember kinn van, jól jelzi a női vízilabda előrelépését. Bízunk abban, hogy a döntőre még többen tudnak majd kijönni, és akár telt ház előtt tudunk majd játszani” – bizakodott 26 esztendős játékosunk.

A magyar női vízilabda-válogatott története során negyedszer játszik világbajnoki döntőt, 1994-ben és 2005-ben nyerni tudott, 2001-ben kikapott az aranycsatában.

Hazai pályán most először jött össze a finálé.

EMLÉKEZTETŐÜL

FINA VIZES VILÁGBAJNOKSÁG

NŐI VÍZILABDA

Elődöntő

Magyarország–Hollandia 13–12 (2–3, 4–3, 5–4, 2–2)

Egyesült Államok–Olaszország14–6 (3–0, 3–2, 4–1, 4–3)

Döntő

Szombat, 20.00: Egyesült Államok–Magyarország

