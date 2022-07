Története második leggyengébb világbajnoki szereplésével a 7. helyen zárta a hazai rendezésű vb-t a magyar férfivízilabda-válogatott. A mieink az utolsó versenynapon Montenegrót viszonylag magabiztosan győzték le, de ezzel együtt sem volt sok ok az örömre. Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián és Zalánki Gergő is rendkívül (ön)kritikusan értékelte az elmúlt két hetet.

„Próbáltam olyan csapatot összeállítani, amelyben megvan a lehetőség, hogy megfeleljen az előzetes elvárásoknak. És most is hiszem, az éremesély, hazai pályán az aranyesély abszolút bennünk is volt – állt a mikrofonok elé a Montenegró ellen megnyert helyosztó után.

Märcz Tamás szövetségi kapitány arról beszélt, a rosszul sikerült vb-szereplés ellenére is hisz a csapatában és az eddig elvégzett munkában. Ugyanakkor a megfelelő tanulságokat is le kell vonni. „Látom, miben kell fejlődnünk. Mi az, amiben nekem is változtatnom kell, mert kiderült, egyáltalán nem biztos, hogy minden jó. Lehet, a stíluson is kell majd kicsit igazítani, a pedagógia, a szeretet, úgy gondolom, mindig jó, de úgy látszik, ostorcsapásokból több kell.”

Hozzátette, nemcsak a világbajnokság előtti viszonylag rövid felkészülés nehezítette a csapat helyzetét – amit egyébként sok másik válogatott is elmondhat –, hanem adminisztrációs kihívások is.

„Június 7-éig kellett leadni a FINA felé a keretet úgy, hogy akkor még összesen nem volt tizenegy játékos az edzőtáborban. A Bajnokok Ligája-döntő miatt sokan épp június 8-án csatlakoztak. Így úgy kellett összeállítani a keretet, hogy nagyon kevés friss információ állt a rendelkezésünkre, ki milyen fizikai állapotban van, mennyire facsarta ki a klubszezon, mennyire motivált. Menet közben, ha akartam volna, akkor sem lehetett változtatni ezen. Ha a vb nem Budapesten, hanem az eredeti tervek szerint Fukuokában van, és ehhez megkapom a felhatalmazást, lehetett volna bátrabbnak lenni, több fiatalt kipróbálni a párizsi olimpiára is gondolva, így viszont jobban bíztunk a rutinban. A személyes tapasztalatom egyébként is az, hogy két világesemény között nagy rizikó, és csak ritkán jön be, ha négy-öt-hat embert is kicserélünk egy keretben” – mondta.

Arról is beszélt, folytatni szeretné a megkezdett munkát. Sőt már júniusra elkészítette a részletes felkészülési tervet a vb-t követő Európa-bajnokságra is.

„Július 18-áig kapott mindenki pihenőt, utána kezdjük a felkészülést. A stáb és a csapat is pontosan tudja a dolgát. A telefonomban már most itt van az a húszfős lista, akivel kezdeni szeretnénk a felkészülést. Gondolom, szívesen megnéznék, de egyelőre nem mutatom meg” – vette már-már tréfálkodóra a hangnemet a kapitány.

„Ezt most nem fogom elmondani még” – felelte a kérdésre, mit gondol, konkrétan miken kell változtatni a tapasztalatok fényében az Eb-felkészülés még a világbajnokságot megelőzően készült tervezetén...

„Jó érzés volt odamenni a gyerekekhez, szurkolókhoz, jobb így lezárni az egészet, hogy legalább Montenegrót legyőztük a végére – vette át a szót Zalánki Gergő, aki tizenhat góljával a magyar válogatott legeredményesebb játékosa lett a vb-n. A helyosztón pedig két találatot vállalt, a meccs legjobbjának járó címet is kiérdemelve teljesítményével. – Természetesen egyikünk sem az utolsó nap első meccsét akarta játszani, de ilyen a sport, nem lehet mindig nyerni. Az elmúlt öt-hat évben egész jó teljesítményeket nyújtottunk, ennek most viszont nyoma sem volt. A régi eredményeket el kell felejteni, azon kell dolgoznunk, hogy mindig az aktuális világeseményen a legjobbat hozzuk ki magukból. A következő ilyen cél az Európa-bajnokságon vár ránk.”

„Tanulni kell az itt történtekből. Az egész világbajnokság félrecsúszott valahol, vagy talán soha nem is volt igazán jó. Minden meccsünkre jellemző volt, hogy valahol a közepén kicsit leültünk. Ez a csoportban még nem jelentett gondot, de az olaszok ellen már igen. Ez az egész nagyon nagy csalódás volt hazai közönség előtt. S csak magunknak köszönhetjük, hogy ebben a csapatban valahogy most senki nem találta igazán a helyét. Nem is volt igazi csapatjátékunk” – tette hozzá csüggedten.

S hogy a hangulatán javít-e valamit a házi gólkirályi cím?

„A gólokkal csak akkor lennék elégedett, ha elégnek bizonyultak volna ahhoz, hogy minden meccset megnyerjünk, és elérjük a csapatként kitűzött céljainkat. Ami kicsit segít, az a Benedek Tiborról elnevezett díj. Nem szoktak az egyéni elismerések érdekelni, de amikor megtudtam, hogy Tibiről nevezik el a meccs legjobbjainak járó díjat, azt éreztem, szereznem kell egy ilyet. Remélem, hogy kicsit azért büszke ránk odafentről, még ha sokkal jobban is kellett volna szerepeljünk” – árulta el Zalánki a két éve elhunyt korábbi szövetségi kapitányról és háromszoros olimpiai bajnokról is megemlékezve.

Jó hír, hogy hamar lehet javítani

„Egy kicsit legalább megvédtük a becsületünket ma, de ez a világbajnokság így is nagy csalódás – értékelt Jansik Szilárd. – Egy játékos karrierjében nem mindennap adódik ilyen lehetőség, hazai pályán vb-érmekért küzdeni... Ez most elúszott, de bízom abban, hogy lesz még lehetőségem, ha más nem, 2027-ben még szeretnék itt lenni.”

„Nehéz most értékelni, de muszáj felállnunk a padlóról. Rengeteg világesemény van előttünk, a Covid miatt feltorlódott a naptár, másfél hónap múlva Európa-bajnokság, jövőre ismét világbajnokság, aztán Eb, olimpia. Sűrű a program, ez legalább esélyt ad a gyors javításra, láthatjuk az olaszok példáján is, akik az olimpián négy közé sem jutottak, most viszont címet védhetnek a világbajnokságon. De mi is mutattunk már be hasonlót: a 2018-as Európa-bajnoki nyolcadik hely után két évvel itthon nyert a válogatott. Szóval vannak jó példák.”

„Mindenkinek kicsit magába kell szállnia most, egymás között is sokat beszéltünk arról, miért csúszott félre ez a világbajnokság, de azt gondolom, el kell teljen egy kis idő, le kell nyugodnunk a megfelelő következtetések levonásához. Azt gondolom, egyénileg sokkal több van bennünk, de ez csapatsport, és csapatként ez most nem jött ki” – zárta gondolatait Jansik.

A pólósok által említett Európa-bajnokság augusztus 27-én rajtol. A házigazda Horvátország lesz.

A magyar csapat eddig csak egyszer, 1986-ban a madridi világbajnokságon ért el a mostani 7. helynél is rosszabb eredményt, akkor 9. lett.

FINA VIZES VILÁGBAJNOKSÁG

FÉRFIVÍZILABDA

A 7. helyért

Magyarország–Montenegró 8–6 (1–0, 4–2, 3–1, 1–3)

(Borítókép: Märcz Tamás szövetségi kapitány (k) a vizes világbajnokság férfivízilabda-tornáján, az A csoportban játszott Montenegró–Magyarország mérkőzés szünetében a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2022. június 21-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)