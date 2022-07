Leimeter Dóra: Nem szeretnénk Párizsig várni, hogy világversenyt nyerjünk!

A világversenyen hosszú évek óta verhetetlennek tűnő amerikaiakat is megszorongatta női pólóválogatottunk a telt házas Hajós Alfréd Sportuszodában a vízilabda-világbajnokság utolsó előtti versenynapján. S bár a végső diadal elmaradt, Leimeter Dóra elárulta, néhány nap elteltével valóban fehéraranyként néznek a második helyért járó éremre. Hogy miért? A közönségtől kapott élmény és saját teljesítményük is azzal kecsegtet, fognak ők még döntőt játszani az Egyesült Államok ellen, és ahogy Budapesten meg tudták szorongatni a világelsőt, úgy idővel bárhol képesek lehetnek ugyanerre. Legkésőbb mondjuk 2024-ben, a bizonyos párizsi olimpián.

2017-ben a másik oldalán voltam ennek az egésznek, de akkor is tömött lelátók voltak, (...) bár nem sikerült a négy közé jutás, valamiért a későbbi meccsekre még többen lettek a lelátón. Jó érzés, hogy akkor is mennyien támogatták a csapatot. Most a másik oldalról is megtapasztalni... Elképesztő volt, hogy a döntőn tényleg telt házas meccs volt és majd' hatezer ember szurkolt nekünk! A mai napig libabőrös leszek, amikor arra gondolok, mennyi ember volt kinn és milyen sok szeretetet tudtak nekünk adni