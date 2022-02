Brit és kínai győzelemmel indult a téli olimpia

A koronavírus-járvány miatt nem lehetnek nézők, csak meghívottak. A Pekingi Nemzeti Vizes Központban így is közel kétszázan szurkolhattak, még hangulatfelelős is volt. A szerencsések minden második széken ülhettek, maszkban. Mivel ez volt az első ötkarikás verseny a kínai fővárosban, ezért rengeteg újságíró és fotós látogatott ki a helyszínre, ráadásul a kínai páros is érdekelt volt a svájciak ellen.

A hazaiak nem is szerepeltek rosszul, ugyanis 6–6-os döntetlen után extra endre kényszerítették a négy éve ezüstérmes svájci kettőst, ráadásul azt meg is nyerték, így győzelemmel mutatkoztak be.

De nem ez volt az egyetlen meglepetés, ugyanis a norvégok olimpiai bronzérmes és világbajnoki ezüstérmes kettőse, Kristin Skaslien és Magnus Nedregotten szintén extra endben kikapott 7–6-ra a cseh csapattól.

A világbajnok brit duó, Jennifer Dodds és Bruce Mouat viszont a papírformát igazolva 9–5-re felülmúlta a vb-bronzérmes svédeket.

A tíz csapatot felvonultató alapszakaszban minden páros játszik mindenkivel, majd a legjobb négy jut az elődöntőbe, amelyre jövő hétfőn kerül sor, az éremcsatákat pedig kedden rendezik.

A Nemzeti Vizes Központ a 2008-as nyári olimpián a medencés úszás helyszíne volt, akkor Vizeskockának becézték a hatalmas arénát, most a téli olimpia idején Jégkocka a nemhivatalos elnevezése.

Eredmények, curling, vegyes páros, selejtező:

Nagy-Britannia–Svédország 9–5

Egyesült Államok–Ausztrália 6–5

Csehország–Norvégia 7–6 - extra end után

Kína–Svájc 7–6 - extra end után

(Index/MTI)