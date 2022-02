Minden adott, hogy a pekingi legyen a valaha volt legkaotikusabb olimpia

Hivatalosan csak február 4-én, a gyakorlatban azonban már ma megkezdődnek a XXIV. téli ötkarikás játékok küzdelmei Pekingben. Az biztos, hogy nem lesz egy átlagos olimpia, hiszen a koronavírus miatt ezt is buborékban rendezik. De nemcsak a lehetséges fertőzések és egy potenciális gócpont miatt lehet Kína fővárosa igazi puskaporos hordó – diplomáciai konfliktusok is bekerültek az egyenletbe. Azért bízzunk benne, hogy a sporté lesz a főszerep, mert emlékezetes versenyeket és történeteket ígér ez az olimpia. Felvezetőnk első részében bemutatjuk a különleges körülményeket, a helyszíneket, az új sportágakat, azokat a sportolókat, akikre érdemes figyelni, valamint a rendhagyó közvetítési módot is.

A legnagyobb sztárokat most sem láthatjuk

Ha úgy vesszük, az előttünk álló, 2022-es pekingi ötkarikás játékok az ezt megelőző két olimpia ötvözete lesz – csak még hozzáadtak némi diplomáciai szikrát. Ugyanúgy a koronavírus árnyékában fog zajlani, mint a 2021-es nyári, és ugyanúgy ütött-kopott, akár még hamisnak is nevezhető koronaékszerrel fog díszelegni, mint a 2018-as téli. Hiszen – akárcsak négy évvel ezelőtt – most sem lesznek jelen a világ legjobb férfi jégkorongozói, a téli sportok legnagyobb sztárjai. Az észak-amerikai profi hokiliga (NHL) ezúttal sem engedte el legjobbjait; de amíg négy évvel ezelőtt ez pusztán gazdasági döntés volt, idén a világjárvány szólt közbe. A végleges határozat a megnyitó előtt mintegy másfél hónappal született meg.

Így továbbra is 2016 a legutóbbi dátum, amikor a világ legkiválóbb jégkorongozói hazájukat képviselve játszottak egymás ellen, a 2018-as olimpiai tornát pedig aligha fogjuk klasszikusként emlegetni. Persze akadtak jó meccsek, a döntő pedig egyenesen szenzációsan izgalmasan alakult, a játék minősége azonban végig hagyott némi kívánnivalót maga után.

Még szerencse, hogy a nők mezőnyét ezúttal is a krém képviseli, és aki négy éve látta a finálét, az alighanem már dörzsöli a tenyerét – szenzációs tempót és izgalmakat hozott akkor az USA–Kanada-örökrangadó.

Visszatérve a kiherélt férfitornára: idén is az lesz a kérdés, mint Phjongcshangban, azaz lesz-e olyan válogatott, amely meg tudja szorítani a KHL-es All Star-brigáddal érkező oroszokat. Legutóbb a németek egy perc híján véghezvitték a csodát, aztán mégis az oroszok nyakába került az arany, és olyan ikonok jutottak a csúcsra, mint Pavel Dacjuk és Ilja Kovalcsuk. Az egész olimpia egyik legmeghatóbb jelenete volt, amikor a legyőzött németek beálltak fotózkodni a két sztárral.

Normális körülmények között Kanada lett volna a fő esélyes, a juharlevelesek viszont érdekes csapat összeállítására kényszerültek: a keretet az NHL-ből már kikopott veteránok, valamint 18-20 éves titánok alkotják, akik épp az elitliga ajtaján dörömbölnek. Persze egy jó olimpiai szereplés akár a már kiégettként elkönyvelt játékosoknak is visszautat eredményezhet az NHL-be.

A kínai válogatottra is érdemes lesz odafigyelni, rengeteg játékost honosítottak, például a legendás Chris Chelios fiát.

Ismeretlen VIP-vendégek a buborékban

Természetesen nem (csak) a jégkorongról fog szólni a téli olimpia. Egy ideális világban ez a szegmens meg sem születne, de immáron két éve a koronavírus határozza meg a mindennapjainkat. Annyira, hogy míg a nyári olimpiát el kellett halasztani, addig a télinél ez az ötlet fel sem merült, hiszen mára szinte mindenki „hozzászokott” a koronavírus jelenléthez, és a rekordnagyságú esetszámok ellenére is megrendezik a világ egyik legnagyobb sporteseményét. No persze nem mindennapi körülmények között.

A viadalon különbséget tesznek az oltott és oltatlan résztvevők között. utóbbiaknak 21 napot kell karanténban tölteniük érkezés után.

Orvosi igazolással kivételt lehet tenni, de ha valaki Novak Djokovics módjára szeretne sumákolni, azzal egészen biztosan nem fognak kesztyűs kézzel bánni a szervezők.

Akik egyébként eddig sem cécóztak, ha rendet kellett tenni. A Peking szomszédságában található, 14 millió lakost számláló Tiencsint január elején teljes egészében lezárták 49 (!) pozitív eset miatt. Nem sokkal később Pekingben egy irodai dolgozó mintájában kimutatták az omikront, mire az egész blokkot karanténba helyezték, és csak azt engedték ki, aki negatív tesztet adott.

Az egész olimpiát buborékban fogják rendezni, a résztvevők egyáltalán nem érintkezhetnek a külvilággal.

Éppen ezért ezt az olimpiát is zárt kapuk mögött fogják megrendezni, akárcsak a tokióit, annyi különbséggel, hogy meghívott vendégek jelen lehetnek. ARRÓL, Hogy ők kicsodák, hányan lesznek, és milyen kritériumok alapján választották ki őket, egyelőre nincs információ.

Az olimpia három fő helyszínen fog zajlani, mindegyiknek lesz külön faluja és buborékja, ezeket egy újonnan megépített gyorsvasúti vonal köti össze.

Abban viszont egységesek a rendezők, hogy mindenkit naponta tesztelni fognak, legyen az illető sportoló, stábtag vagy médiamunkás. Pozitív teszt esetén jön a karantén, ahonnan a jelenlegi szabályok szerint negatív tesztek esetén két napon belül lehet szabadulni. Mondani sem kell, hogy ez a szituáció mennyire felrúghatja az esetleges papírformát, gyakorlatilag bármelyik sportágban.

2022 lesz a zöld 2008

A pekingi központban található hét létesítmény közül öt már a 2008-as nyári játékok során is otthont adott valamilyen eseménynek. Ilyen például a Madárfészek, ahol idén a megnyitót és a záróceremóniát tartják, valamint az egykori Vizes Kocka, amit átkereszteltek Jeges Kockára, ez a curlingversenyek színtere lesz.

Az összes korábbi építményt környezetbaráttá tették, és az újakat is a környezettudatosság jegyében húzták fel. Kína nem titkolt célja, hogy az eddigi legzöldebb olimpiát rendezze meg. A létesítmények javarészt megújuló energiaforrással működnek, a szén-dioxid-kibocsátást pedig igyekeznek a minimálisra csökkenteni a hűtőberendezések modernizálásával.

A népirtás olimpiája

Ha a pandémia jelentette körítés nem lenne elég, akkor ott van még a fokozódó nemzetközi helyzet. Kínát rengetegen vádolják az emberi jogok sárba tiprásával, amit a tibetiek, hongkongiak, ujgurok, valamint különböző vallási csoportok kárára követnek el. Sőt, a népirtás fogalma is előkerült amiatt, amit a hírek szerint Hszincsiang tartományban művelnek az ujgurokkal, akik közül milliókat deportáltak átnevelő- és munkatáborokba, ahol embertelen körülmények között tartják és dolgoztatják őket, a kínzás pedig mindennapos.

Emiatt több nyugati nagyhatalom diplomáciai bojkottot hirdetett az olimpiára, azaz nem küld hivatalos politikai delegációt Pekingbe. Kína erre ÚGY reagált, mint egy sértődött óvodás, akinek senki sem ment el a szülinapi zsúrjára: „kit érdekel, úgysem hívtuk meg őket”.

Azt nem tisztünk megállapítani, hogy néhány politikus szimbolikus tiltakozása ér-e bármit is, és ettől mennyivel lesz jobb az ujguroknak (tippünk azért van), valódi bojkott ugyanis nem lesz, azaz sportolók nem maradnak távol saját döntésből. Az Amerikai Olimpiai Bizottság ki is adott egy közleményt, miszerint egy sportolói bojkott nem old meg politikai problémákat – ezt mondjuk 1980-ban a saját bőrükön meg is tapasztalták –, és a NOB is leszögezte, hogy az olimpiának politikamentesnek kell maradnia.

Észak-Korea mindenesetre már bejelentette, hogy köszöni szépen, de kihagyja az olimpiát, mert ellenséges közegre számít, valamint attól tart, hogy az Egyesült Államok tönkre akarja tenni az ötkarikás játékokat. Ahhoz képest, hogy négy évvel ezelőtt közös zászló alatt vonultak be a dél-koreaiakkal, valamint közös női hokiválogatottat nevezett a két Korea, ez most jelentős visszalépés.

Még idetartozik az az információ is, amelynek ugyan már nincs hírértéke, de azért meg kell említeni: az orosz sportolók ezúttal sem saját hazájukat képviselik, és a zászlójuk sem fog megjelenni sehol. Akárcsak a nyári olimpián, most is a „ROC” jelzést kell náluk keresni.

Egyes bob és vegyes váltók

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ezúttal sem fukarkodott új szakágak bevezetésével, az egyik ráadásul akár magyar érmet is hozhat az olimpia második hivatalos napján.

A megfejtés a short track vegyes váltó, ahol remélhetőleg a döntőben is izgulhatunk a mieinkért.

A vegyes csapatverseny egyébként síugrásban is debütál majd, akárcsak snowboard crossban és a szabad stílusú sí aerial szakágában. Utóbbi sportág kedvelőinek a NOB még két számmal, a női és a férfi big airrel is kedveskedett. A végére hagytuk az egyetlen olyan új eseményt, ahol egyesek indulnak, ez pedig a női bob.

Ki lesz az új snowboardos alpesisíző?

Emlékszünk még Ester Ledeckára? A cseh snowboardos minden idők egyik legnagyobb olimpiai teljesítményét vitte véghez négy évvel ezelőtt, amikor először szuperóriás-műlesiklásban borította a papírformát, és egy századmásodperccel megelőzte a címvédő Anna Veithet, néhány nappal később pedig snowboardban is aranyérmet szerzett párhuzamos óriás-műlesiklásban. Ledecká jelenleg 26 éves, azaz a legjobb korban van, de a duplázása most is elég valószínűtlen.

Vele egyidős az amerikai rivális, Mikaela Shiffrin (az ő használt léceivel nyert állítólag Ledecká), aki szinte az összes alpesisí számban éremesélyesnek számít, ráadásul ő vezeti az összetett világranglistát.

A műkorcsolyázóknál a japán Hanju Juzuru arra készül, hogy ő legyen a sportág második háromszoros olimpiai bajnoka a férfiak mezőnyében, míg a nőknél a mindössze 15 éves Kamila Valijeva a favorit, akinek Pekingben megkezdődhet a hosszú egyeduralma.

A rövidpályás gyorskorcsolyázókkal a második részben foglalkozunk majd, a „hagyományos” számban Claudia Pechstein lesz a sztár. No nem azért, mert érmes lehet, hanem azért, mert az ötszörös aranyérmes, 49 éves ásznak ez lesz a 8. olimpiája, amivel rekordot állított be.

Két amerikai snowboardosra is érdemes figyelni. Egyikük a legendás Shaun White, akinek szinte biztosan ez az utolsó olimpiája, a másik pedig Lindsey Jacobellis, aki 2006-ban a döntőben elszórakozta az aranyérmét az utolsó előtti ugratón, 2014-ben az elődöntőben vezető helyről esett ki, 2018-ban pedig három századmásodperccel maradt le a dobogóról.

A szakértők Norvégiát várják az összetett éremtábla élére. Ebben jókora szerepe lehet az elmúlt három biatlon világkupa-sorozatot megnyerő Johannes Thingnes Bőnek, valamint a sífutó Johannes Klaebónak, aki három aranyat vitt haza Phjongcshangból.

Komoly csatát hozhatnak a síugró versenyek a férfiaknál, ahol nincs egyértelmű favorit. Az összetett élén csak három pont a különbség a német Karl Geiger és a japán Kobajasi Rjoju között – utóbbi elég komoly edzésmódszerrel készül.

A lett szánkós, Martins Dukurs is aranyért jött, mert impozáns pályafutásából már csak ez hiányzik. Van már két ezüstje, hat vb-címe és 11 vk-győzelme, alighanem az ő győzelme lenne az olimpia egyik, ha nem a legnagyobb „beteljesülése”.

És persze ne feledkezzünk meg a jamaicai bobcsapatról sem.

Most minden sportriporter szeretne egy kicsit Mike Tirico lenni

Az olimpia közvetítési jogait birtokló amerikai NBC csatorna minimális létszámmal képviselteti magát az eseményen, azaz mintegy 250 fővel, ők viszont majdnem mind technikai szakemberek. A kommentátorok, szakértők, műsorvezetők szinte kivétel nélkül a csatorna székhelyéről, Stamfordból fognak közvetíteni, laza 13 órás időeltolódással. Tokióban is hasonló volt a helyzet, ám ott a főbb sportágakat (pl. kosárlabda, atlétika, úszás) a helyszínről, élőben oldották meg. A vírushelyzet és a szigorú karanténszabályok miatt most azonban majdnem mindenki otthon marad.

Nem úgy Mike Tirico, az NBC egyik kiemelt kommentátora.

A kiváló sportriporter Pekingből fogja kommentálni a nyitóünnepséget, hogy aztán február 11-én visszautazzon Los Angelesbe, ahol a következő három napot a Super Bowl házigazdájaként tölti majd. Idén ugyanis először fordul elő, hogy az NFL nagydöntője és a téli olimpia egy időben zajlik, ráadásul mindkét esemény jogtulajdonosa az NBC. Ez egyébként a Super Bowl esetében nem így lett volna, ott a Fox, a CBS és az NBC évente rotálja a jogot, és bár az NBC tavaly lett volna a soros, végül cserélt a CBS-szel, hogy egyszerre sugározhassa a két grandiózus eseményt. Tiricónak tehát mozgalmas napjai lesznek, ráadásul az csak a helyi idő szerint február 13-án este rendezett Super Bowl után dől el, hogy visszautazhat-e Pekingbe.

A fenti példák is illusztrálják, hogy rendkívüli olimpia vár ránk. Reménykedjünk, hogy tényleg a sporté lesz a főszerep, és nem tör ki a káosz, valamint abban, hogy a magyar versenyzők minél jobb eredményeket érnek el. Velük a felvezető második részében foglalkozunk bővebben.

